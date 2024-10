Výsledek sjezdu Socdem vlastně není překvapením

Že Jana Maláčová oznamovala kandidaturu společně s Lubomírem Zaorálkem, který nejen že nedlouho předtím projel eurovolby, ale podílel se na úpadku Socdem během vládnutí s Andrejem Babišem, to je v tomto kontextu vlastně nepodstatný detail.

Strana se dostala do stavu, kdy je ochotna zkusit všechno, čeká na kohokoli, kdo přinese recept, jak jí vytáhnout za záhrobí, a myslím, že by byla ochotna zvolit i Beetlejuice, kdyby zasvítil plamínkem naděje.

Uvidíme s čím Maláčová (kterou tady btw novinářský mainstream roky šikanoval přezdívkou Venezuela - tohle je fakt trapná vzpomínka na jeden z vrcholů antikomunistického sexismu) nakonec přijde, byť se čeká, že vyhrála s plánem spojit se s koalicí Stačilo.





Spolupráce s komunisty historicky pro sociální demokraty nedopadala moc dobře, a to ani v době, kdy to ještě byli skuteční komunisté. Těžko říct, jestli to může dopadnout výrazně jinak, když bude Socdem dělat juniorního partnera našlápnuté antisystémovosti v rudohnědé, kterou přináší Konečná.