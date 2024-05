Izraelské údery na Rafáh v úterý už zabily nejméně 16 dalších Palestinců

28. 5. 2024

čas čtení 20 minut

- Nové údery ve stejné západní čtvrti Tel al-Sultan v Rafáhu, která byla zasažena v neděli, zabily nejméně 16 Palestinců, uvedla v úterý palestinská civilní obrana a palestinský Červený půlměsíc. Obyvatelé hlásili eskalaci bojů v jižním městě Gazy, které bylo kdysi považováno za poslední útočiště tohoto území.





- Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý odsoudila „náhlé zastavení“ zoufale potřebných lékařských evakuací z Gazy, které se zcela zastavily, když Izrael před třemi týdny zahájil vojenskou ofenzivu na Rafáh.



Zdravotnická agentura OSN dlouhodobě žádá Izrael o povolení evakuovat z Gazy více kriticky nemocných a těžce zraněných lidí.



Odhaduje se, že tisíce obyvatel Gazy potřebují naléhavou lékařskou evakuaci, ale jen málo z nich mohlo obléhané palestinské území opustit od chvíle, kdy zde před téměř osmi měsíci vypukla válka.



Mluvčí WHO Margaret Harrisová uvedla, že od začátku května, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzívu v hustě obydleném jižním městě Rafáh, „došlo k náhlému zastavení všech lékařských evakuací“.



Varovala, že přerušení zřejmě znamená, že další lidé budou umírat při čekání na ošetření.



Před vypuknutím války v pásmu Gazy po útocích Hamásu ze 7. října opouštělo enklávu denně kolem 50 až 100 lidí s lékařským doporučením na složitou léčbu, která nebyla na palestinském území dostupná, včetně léčby rakoviny.



„Tito lidé neodešli jen proto, že začal konflikt, takže všichni stále potřebují doporučení,“ řekl Harris novinářům v Ženevě.



A protože služby v Gaze byly konfliktem katastrofálně narušeny, musí mnohem více lidí odejít, aby získali služby, ke kterým měli přístup uvnitř pásma, jako je chemoterapie nebo dialýza, řekla.



Kromě toho se nyní musí evakuovat tisíce lidí, kteří ve válce utrpěli těžká zranění.



WHO odhaduje, že nyní je obvykle v daném okamžiku „kolem 10 000 lidí, kteří musí být evakuováni..., aby se jim dostalo tolik potřebného lékařského ošetření jinde“, uvedla Harrisová.



Mezi nimi je více než 6 000 pacientů s úrazem a nejméně 2 000 pacientů se závažnými chronickými onemocněními, jako je například rakovina, uvedla. Od úplného zastavení lékařských evakuací z Gazy 8. května přibylo na tento seznam dalších 1 000 kriticky nemocných a zraněných pacientů, uvedla Harrisová.



Před přerušením obdržela WHO od Izraele souhlas s 5 800 lékařskými evakuacemi, což je přibližně jen polovina počtu, o který žádala od začátku války.



Z těchto 5 800 pacientů smělo odjet pouze 4 900, uvedla Harrisová,.











- Sedm mrtvých při nových izraelských úderech na vysídlené Palestince ve stanech v Rafáhu -

UNRWA uvedla, že k útěku z Rafáhu „došlo, když nebylo kam bezpečně jít, a uprostřed bombardování, nedostatku potravin a vody, hromad odpadků a nevhodných životních podmínek“, přičemž pomoc a ochrana se nyní staly téměř „nemožnými“.





- Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že je izraelským náletem na Rafáh „pobouřen“. „Tyto operace musí skončit. V Rafáhu nejsou žádné bezpečné oblasti pro palestinské občany. Vyzývám k plnému respektování mezinárodního práva a okamžitému příměří,“ napsal v pondělí na X. Italský ministr obrany Guido Crosetto prohlásil, že izraelské útoky na palestinské civilisty v Gaze již nejsou ospravedlnitelné, což je jedna z nejsilnějších kritik, které Řím dosud vůči izraelské válce vyslovil.





- Egyptská armáda uvedla, že v pondělí byl při střelbě v pohraniční oblasti Rafáh s Gazou, kde jsou rozmístěny izraelské síly, zabit pohraničník, a dodala, že bylo zahájeno vyšetřování. „Egyptské ozbrojené síly prostřednictvím příslušných orgánů vyšetřují incident se střelbou v pohraniční oblasti Rafáh, který vedl k umučení strážce,“ uvádí se v prohlášení armády. Izraelská armáda oznámila „střelecký incident“ na egyptské hranici a uvedla, že o incidentu jedná s Egyptem, informuje agentura France-Presse.







Zdroj v angličtině ZDE

Nejméně sedm Palestinců bylo v úterý zabito a desítky zraněny při nových izraelských úderech na oblast stanů, v nichž jsou ubytováni vysídlení lidé západně od Rafáhu, uvedly zdravotnické úřady v Gaze.Podle lékařů a obyvatel se nové izraelské údery zaměřily na stany vysídlených rodin v určené humanitární oblasti v Mawasi v západním Rafáhu, uvedla agentura Reuters. Jiná místní média uvedla počet obětí na nejméně 20 mrtvých.Nový úder přišel pouhý den poté, co předchozí izraelský nálet způsobil obrovský požár ve stanovém táboře pro vysídlené osoby v Rafáhu, při kterém podle zdravotníků zahynulo nejméně 45 lidí. Záběry ohořelých a rozčtvrcených dětí z tohoto útoku vyvolaly pobouření světových vůdců. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v parlamentu prohlásil, že při tomto náletu „se bohužel něco tragicky pokazilo“.Hlavní vojenský mluvčí kontradmirál Daniel Hagari v úterý uvedl, že armáda vypálila dvě 17kilogramové (37kilogramové) munice, které se zaměřily na dva vysoce postavené bojovníky Hamásu. Uvedl, že munice by byla příliš malá na to, aby sama o sobě zažehla požár, a armáda prověřuje možnost, že v oblasti mohly být uskladněny zbraně.Podle palestinských zdravotníků bylo při nedělním úderu zabito nejméně 45 lidí, z toho přibližně polovina žen a dětí. Oheň také mohlo zapálit palivo, kanystry s plynem na vaření nebo jiné materiály v hustě obydleném táboře, kde jsou ubytováni vysídlenci.Zásah vyvolal všeobecné pobouření, včetně některých nejbližších spojenců Izraele. Premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že šlo o důsledek „tragického neštěstí“.Za poslední tři týdny uprchl z Rafáhu přibližně milion lidí, uvedla v úterý palestinská agentura OSN pro uprchlíky (UNRWA).Palestinci prchají s věcmi z oblasti Tal al-Sultan v Rafáhu po obnovených izraelských úderech ve městě na jihu pásma Gazy 28. května 2024, uprostřed pokračujícího konfliktu mezi Izraelem a militantní skupinou Hamás.Od 7. října bylo při izraelské vojenské ofenzivě v Gaze zabito více než 36 096 Palestinců a 81 136 jich bylo zraněno, uvedlo v úterý ve svém prohlášení ministerstvo zdravotnictví Gazy.Palestinská mise v Dublinu bude povýšena na velvyslanectví a Irsko povýší svůj zastupitelský úřad v Ramalláhu na Západním břehu Jordánu na ambasádu.Tyto kroky přicházejí v době, kdy Irsko znovu odsoudilo izraelské útoky na Rafáh. Evropa by mohla udělat „mnohem více“, aby prosadila příměří v Gaze a sankce vůči Izraeli, řekl Simon Harris, předseda vlády.„Máme asociační dohodu, která je fakticky dohodou o obchodních výhodách mezi Evropou a Izraelem, a jsem si velmi jistý, že drtivá většina lidí v této zemi by si přála, aby byla tato dohoda přezkoumána z hlediska lidských práv,“ řekl Harris.Obvinil Benjamina Netanjahua, že odmítl vyslovenou lítost nad leteckým úderem, při kterém zahynulo nejméně 45 lidí. „Bohužel se nám nyní objevuje nový opovrženíhodný a nechutný trend, kdy se čas od času stane nějaká konkrétní událost, která se zdá být naprosto hrůzná, a izraelský premiér vystoupí a označí ji za tragickou chybu."prohlásil šéf MSF.Na otázku o typech a rozsahu zranění vzniklých v důsledku izraelského leteckého útoku v Rafáhu, který si vyžádal nejméně 45 mrtvých, Dr. Christos Christou, prezident Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, odpověděl, že zdravotnické zařízení jeho organizace přijalo více než 128 pacientů, z nichž někteří se po stabilizaci nemají kam obrátit pro další chirurgické ošetření.Christou říká, že on i zaměstnanci Lékařů bez hranic jsou vyčerpaní a zprávu - že lékařská pomoc a možnost převézt pacienty z Gazy k ošetření je zoufale potřebná - nikdo neposlouchá.Tajné kontakty Yossiho Cohena s tehdejší prokurátorkou Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudovou probíhaly v letech předcházejících jejímu rozhodnutí zahájit formální vyšetřování údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti na okupovaných palestinských územích. Toto vyšetřování, zahájené v roce 2021, vyvrcholilo minulý týden, kdy nástupce Bensoudové Karim Khan oznámil, že usiluje o vydání zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli postupu země ve válce v Gaze.Obvinění přišlo poté, co španělská ministryně práce a místopředsedkyně vlády Yolanda Díazová minulý týden ve svém videoprojevu použila kontroverzní slogan „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná“.Díazová později obvinění z antisemitismu popřela a své výroky objasnila: „Vždy jsme zastávali stejný postoj, uznání dvou států od řeky k moři, které mají společnou ekonomiku, společná práva a především společnou mírovou budoucnost.“Katz napsal na Twitteru, že: „Pane premiére Sánchezi, tím, že jste nevyhodil Yolandu Díazovou a neoznámil uznání palestinského státu, se podílíte na podněcování k vraždění židovského národa a válečným zločinům.“Několik izraelských tanků v úterý dorazilo do centra Rafáhu, uvedli svědci pro agenturu Reuters, po třech týdnech pozemní operace v tomto městě na jihu pásma Gazy.Svědci uvedli, že tanky byly spatřeny poblíž mešity Al-Awda, centrální památky Rafáhu. Izraelská armáda se k jejich výpovědi bezprostředně nevyjádřila s tím, že prohlášení k operaci v Rafáhu vydá později.Izrael v úterý město ostřeluje leteckými údery a tankovou palbou a pokračuje v ofenzivě navzdory mezinárodnímu odsouzení útoku, který vyvolal požár ve stanovém táboře pro vysídlené osoby a zabil nejméně 45 lidí.Izraelský ministr zahraničí Israel Katz v sérii tweetů obvinil Španělsko, že ustupuje Hamásu.V neděli Katz zveřejnil na Twitteru video, na kterém jsou vidět tanečníci flamenca spolu se vzkazem: „Pedro Sánchezi, Hamás ti děkuje za tvé služby.“Španělské „historické“ rozhodnutí uznat později dnes stát Palestina bylo přijato s cílem nastolit mír mezi Palestinci a Izraelci a nebylo přijato „proti nikomu, nejméně proti Izraeli“, uvedl španělský premiér.Pedro Sánchez hodinu před úterním zasedáním svého kabinetu, na kterém se bude formálně rozhodovat o uznání Palestiny, což rozzuřilo Izrael a vyvolalo diplomatickou krizi mezi oběma zeměmi, uvedl, že toto rozhodnutí vychází ze spravedlnosti a mezinárodního práva.Řekl:"Na zasedání rady ministrů, které se bude konat dnes, vláda schválí oficiální uznání Palestiny jako státu. Tímto rozhodnutím se Španělsko připojí k více než 140 zemím, které již Palestinu uznaly. Jedná se o historické rozhodnutí, které má jediný cíl: přispět k dosažení míru mezi Izraelci a Palestinci. Uznání státu Palestina není jen otázkou historické spravedlnosti s ohledem na legitimní aspirace palestinského lidu; je to také nezbytně nutné pro dosažení míru.Je to jediný způsob, jak uznat řešení, které všichni uznáváme jako jediné možné k dosažení mírové budoucnosti - řešení spočívající v existenci palestinského státu, který bude vedle státu Izrael existovat v míru a bezpečí. Palestinský stát musí být životaschopný, se Západním břehem Jordánu a pásmem Gazy spojenými koridorem a s východním Jeruzalémem jako hlavním městem, a musí být sjednocen pod legitimní vládou Palestinské národní samosprávy.“Sánchez uvedl, že Španělsku sice nepřísluší určovat hranice jiné země, ale jeho postoj se shoduje s postojem Rady bezpečnosti OSN a EU: „Proto neuznáme jiné změny hranic z roku 1967 než ty, na kterých se dohodly strany.“Premiér rovněž zdůraznil, že „uznání Palestiny není namířeno proti nikomu - a už vůbec ne proti Izraeli, spřátelenému národu, kterého si Španělsko váží a chová k němu velkou úctu a s nímž se snažíme rozvíjet co nejpevnější vztahy“. Uvedl, že toto rozhodnutí odráží „absolutní odmítavý postoj“ Španělska vůči Hamásu, který se staví proti dvoustátnímu řešení.„Španělsko od počátku důrazně odsuzuje teroristické útoky ze 7. října,“ uvedl. „Toto jasné odsouzení je hlasitým vyjádřením našeho pevného odhodlání v boji proti terorismu.“Sánchez uvedl, že Španělsko udělá vše, co je v jeho silách, aby se dvoustátní řešení stalo skutečností, a znovu vyzval k trvalému příměří v Gaze, k tomu, aby byla do Gazy vpuštěna humanitární pomoc a aby byla propuštěna všechna izraelská rukojmí. Řekl také, že Španělsko bude usilovat o uspořádání mezinárodní mírové konference o dvoustátním řešení.„Rozhodnutí, které dnes Španělsko slavnostně přijímá, je založeno na dodržování mezinárodního práva a obraně mezinárodního řádu založeného na pravidlech,“ řekl. „To jsou zásady, kterými se řídíme vždy, bez ohledu na kontext - jak v Gaze/Palestině, tak na Ukrajině. Španělsko bude vždy hájit návrh a zásady stanovené Chartou OSN.“. Norsko, které není členem EU, ale často s blokem slaďuje svou zahraniční politiku, předalo o víkendu palestinské vládě diplomatické dokumenty před formálním uznáním palestinského státu.Podle zdravotníků bylo nejméně 45 lidí zabito poté, co izraelský úder způsobil obrovský požár ve stanovém areálu pro vysídlené osoby v Rafáhu.Kanadská ministryně zahraničí Melanie Jolyová v prohlášení uvedla:"Jsme zděšeni údery, při nichž byli v Rafáhu zabiti palestinští civilisté."Jolyová dodala, že Kanada izraelskou vojenskou operaci v Rafáhu nepodporuje:"Toto lidské utrpení musí skončit. Požadujeme okamžité zastavení palby."Jsou to připomínky, které se opakují u dalších světových lídrů, kteří naléhají na provedení příkazu mezinárodního soudního dvora k zastavení izraelského útoku.Spojené státy v pondělí uvedly, že Izrael musí po smrtícím úderu v Rafáhu vynaložit veškeré možné úsilí, aby zabránil civilním obětem.Mluvčí americké Rady národní bezpečnosti v prohlášení uvedl:"zapojujeme IDF a partnery na místě, aby posoudili, co se stalo."Mluvčí Rady však také uvedl, že „Izrael má právo jít po Hamásu a chápeme, že tento úder zabil dva vysoce postavené teroristy Hamásu, kteří jsou zodpovědní za útoky proti izraelským civilistům“, a poté nabádal k větší opatrnosti.Izraelská armáda uvedla, že zahájila vyšetřování úderu, který byl podle ní proveden na základě „přesných zpravodajských informací“.a ohrozily jednání o příměří. Katar, který je klíčovým prostředníkem mezi Izraelem a Hamásem při pokusech zajistit příměří a propuštění izraelských rukojmích, uvedl, že oběti v Rafáhu zkomplikují zdlouhavá jednání. Izraelská média informovala, že se Hamás rozhodl odstoupit od posledních navrhovaných rozhovorů kvůli tomu, co jeho vrcholné vedení označilo za masakr.ý. Diplomaté uvedli, že rada se sejde na mimořádném zasedání, které svolalo Alžírsko, aby útok projednalo.Přes izraelský přechod Kerem Šalom mělo v neděli po dohodě s Egyptem do Gazy vjet asi 200 nákladních aut s pomocí, ale představitelé OSN a Palestiny v pondělí uvedli, že žádné dodávky pomoci nebyly distribuovány.lí, uvedli místní zdravotníci. Nebylo bezprostředně jasné, kdo byl řidič ani proč byl cílem úderu ve městě Bint Jbeil, informuje agentura Associated Press. Izraelská armáda se k úderu nevyjádřila, ale uvedla, že se zaměřila na jiné oblasti jižního Libanonu v reakci na „teroristické útoky“.