BBC: Děsivá situace v městě Rafah, Netanjaju je ohrožen mezinárodním zatykačem

3. 5. 2024

Moderátor, BBC Radio 4, pořad Today, čtvrtek 2. května 2024: Je sedm hodin a sedmnáct minut. Přejděme k záležitostem na Blízkém východě. Anthony Blinken, americký ministr zahraničí vede diplomatickou válku na dvou frontách. Chce přimět Hamás, aby souhlasil s propuštěním izraelských rukojmích a připravil tak půdu pro jakési příměří v Gaze, ale také chce, aby Izrael neútočil na Rafáh v Gaze, kde se v současnosti ukrývá polovina taměšjích obyvatel. Hovořil jsem se Samem Rosem, ředitelem plánování UNRWA, organizace OSN pro pomoc uprchlíkům. Přiblížil mi, jaké to je být tam, kde je on, v Rafáhu,

Sam Rose, UNRWA: Je to neuvěřitelně stresující. Je to tu plné napětí, místo je plné strachu, hrůzy a úzkosti. Tento pocit tu máme uži několik posledních měsíců, protože cítíme , že izraelská operace je vzdálená jen několik málo týdnů. Ale zdá se, že napětí se v posledním zhruba týdnu dramaticky zvýšilo, což je doprovázeno pravidelným bombardováním izraelskými letadly a také neustálými drony doslova bzučícími nám nad hlavou, které v podstatě 24 hodin denně mučí všechny obyvatele Rafáhu.

Moderátor: Co by se podle vás stalo, kdyby Izrael skutečně zahájil pozemní operaci?





Sam Rose, UNRWA: Byla by to katastrofa. Nemylme se, došla nám už veškerá superlativa, ale byla by to naprostá katastrofa. Celé obyvatelstvo Gazy je tak traumatizováno, v Rafáhu máme nyní přes milion lidí, téměř milion a půl lidí, z toho polovinu dětí. A pokud se tito lidé, víte, mnozí z nich už byli nuceni stěhovat pětkrát nebo desetkrát denně, pokud budou nuceni se stěhovat znovu, bude to katastrofa, dojde k masové destrukci. Budou tam spousty obětí a budou tam hrozivé humanitární důsledky.





Moderátor: Ale vidí lidé, že je na stole mírová dohoda nebo alespoň dohoda o příměří? Vědí o tom? Chápou, že Hamás je nyní v pozici, kdy tuto dohodu může, ale nemusí přijmout, a to může mít skutečný dopad na to, co se bude dít dál?





Moderátor: To byl Sam Rose, ředitel plánování UNRWA, hovořil se mnou z Rafáhu. Děkuji vám mnohokrát. A nyní se obraťme na Jeremyho Bowena, zahraničního redaktora BBC, který to poslouchal. Jeremy, dělá Anthony Blinken, pokud víme zvenčí, nějaký pokrok na nějaké frontě?





Jeremy Bowen: No, myslím, že je to pro něj velmi obtížné, protože mezi Hamásem a Izraelem je jeden zásadní rozdíl, a to ten, že Hamás chce, aby všechna tato jednání vedla k ukončení války, aby se dočasné příměří stalo trvalým. A Netanjahu znovu řekl, že to nesmí skončit, celá ta záležitost s příměřím, dočasným příměřím, propuštěním rukojmích, to nesmí vést k ukončení války. A říká, že ať se stane cokoli, a opakoval to, řekl to veřejně, chce provést tu operaci v Rafáhu, ať už s dohodou o příměří, nebo bez ní. To je citát. To je obrovská propast mezi oběma stranami a izraelský rozhlas dnes ráno hlásí, že izraelské zdroje jsou velmi pesimistické ohledně šancí na pokrok.





Moderátor: A z hlediska Hamásu a potenciálu dohody, která by dostala rukojmí ven, a na ní založeného příměří, víme něco o těchto rozhovorech, respektive jestli tyto rozhovory probíhají?





Jeremy Bowen: Moc ne. Bylo několik úniků do různých novin jako únik do libanonských novin o podrobnostech a tak dále. Ale v podstatě si myslím, že zatím žádná odpověď. Myslím, že jeden způsob, jak se na to všechno dívat, je vlastně prizmatem tlaku na Netanjahua, který je značný. Přichází i od Blinkena. Také přichází z jeho vlastního pravicového křídla, od lidí, kteří jsou v jeho kabinetu, jeden z nich tento týden opět mluví o nutnosti vyhladit nepřátele Izraele a ne o nějaké dohodě o příměří. A pokud by nějaká byla, tak vyhrožují, že jeho vládu zlikvidují. A že zároveň přibývá náznaků, že Mezinárodní trestní soud vydá zatykač. To jsou věci, které mi říkají diplomaté a právníci, že budou vydány zatykače na Netanjahua a další osoby v izraelském vedení, včetně možná i šéfa armády a ministra obrany. Takže si myslím, že se to na něj valí ze všech stran a není jasné, na kterou stranu se dá.













Zdroj v angličtině (od 1 hodiny 17. minuty)

Chci říci, že to vidí, ale také vidí utrpení a vidí, že svět vidí toto utrpení už posledních několia měsíců a zdá se, že jeho schopnost tolerovat toto utrpení nemá konce. Vzdali to. Lidé mi říkají, že se přestali i modlit k Bohu, protože i Bůh je opustil. Jsou v koncích, pokud jde o to, co bude následovat, ale ano, skutečně, sázky se v tuto chvíli zdají být mnohem, mnohem vyšší. A my s obavami a strachem čekáme, co přijde dál.Jeremy Bowene, děkuji vám.