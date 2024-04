USA vidí bezprostřední hrozbu raketového útoku na Izrael ze strany Íránu a proxies

12. 4. 2024

Írán a proxies mohou zaútočit na izraelskou armádu a vládní objekty. Írán a proxies mohou zaútočit na izraelskou armádu a vládní objekty.

Útok by znamenal velké rozšíření konfliktu na Blízkém východě.

USA a jejich spojenci věří, že velké raketové nebo bezpilotní útoky Íránu nebo jeho proxies proti vojenským a vládním cílům v Izraeli jsou na spadnutí, což by znamenalo významné rozšíření šest měsíců trvajícího konfliktu, podle lidí obeznámených s problematikou zpravodajských služeb.

K potenciálnímu útoku, možná za použití vysoce přesných raket, může dojít v nadcházejících dnech, uvedli lidé, kteří si přáli zůstat v anonymitě, aby mohli diskutovat o důvěrných záležitostech. Je to vnímáno spíše jako otázka kdy, ne jestli, řekl jeden z lidí, na základě hodnocení amerických a izraelských zpravodajských služeb.

Ropa Brent, globální benchmark, po této zprávě vzrostla o více než 1 % a obchodovala se nad 90 dolary za barel. Cena ropy letos vzrostla o 16 %, a to díky prémii za válečné riziko od začátku konfliktu na Blízkém východě.

Írán pohrozil, že udeří na Izrael v odvetě za útok na diplomatický komplex v syrském hlavním městě Damašku z minulého týdne, při němž zahynuli vysocí íránští vojenští představitelé. Izrael výslovně nepřiznal, že za tímto útokem stojí, i když tradičně uplatňoval politiku nejednoznačnosti ohledně operací v Sýrii, Libanonu a jinde.

Západním spojencům Izraele bylo řečeno, že cílem může být izraelská vláda a vojenská zařízení, ale neočekává se, že by se tak stalo v civilních objektech. Američtí představitelé pomáhají Izraeli s plánováním a sdílením zpravodajských hodnocení, řekli lidé. Izrael sdělil spojencům, že čeká na uskutečnění tohoto útoku, než zahájí další pozemní ofenzívu proti Hamásu v Rafáhu v Gaze, i když není jasné, jak brzy by tato operace mohla začít.

Americké a západní zpravodajské služby naznačují, že útok z Íránu a jeho proxies nemusí nutně přijít ze severu Izraele, kde se nachází spojenec Teheránu Hizballáh v Libanonu.

Izraelští představitelé souhlasí s názorem spojenců. Také veřejně vyhrožovali Íránu, že pokud zasáhne izraelskou půdu, Izrael zasáhne íránskou půdu.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí ve středu zopakoval slib odvety proti Izraeli za útok na Damašek, který se podle něj rovná útoku na íránské území.

Zahraniční diplomatické mise se již připravují na potenciální údery a vytvářejí nouzové plány pro evakuaci uprostřed žádostí izraelských úřadů o nouzové zásoby, jako jsou generátory a satelitní telefony, řekl jeden z lidí a poznamenal, že si nejsou vědomi žádných západních misí, které by plánovaly okamžitou evakuaci.

Zatímco USA tlačily na Izrael k příměří v Gaze, Bidenova administrativa také signalizovala, že je připravena zemi podpořit v případě útoku Íránu nebo jeho proxies.

"Chceme se také vypořádat s íránskou hrozbou, že zahájí významný útok v Izraeli," řekl ve středu prezident Joe Biden. "Jak jsem řekl premiéru Netanjahuovi, náš závazek vůči bezpečnosti Izraele proti těmto hrozbám ze strany Íránu a jeho proxies je neprůstřelný. Dovolte mi, abych to zopakoval ještě jednou, neprůstřelně – vše, co je v našich silách, abychom ochránili bezpečnost Izraele."

Zatím není jasné, zda by potenciální útok Íránu a jeho zástupců změnil konflikt v širší a vleklejší válku, nebo by zůstal pod kontrolou, řekl jeden z lidí. Přímý íránský útok na izraelské město by byl prvním a významným způsobem by zintenzivnil nepřátelské akce. Minulý týden Izrael zakódoval navigační signály nad metropolitní oblastí Tel Avivu v rámci příprav na potenciální útok.

Izraelské ambasády byly také považovány za cíle potenciálních útoků po útoku na Damašek minulý týden, kdy bylo uzavřeno několik misí po celém světě.

Hlavní íránskou zástupnou skupinou je Hizballáh, který sídlí v jižním Libanonu a od října, kdy vypukla válka v Gaze, si téměř denně vyměňuje palbu s izraelskými silami. Od začátku války byly ze severního Izraele a jižního Libanonu evakuovány desítky tisíc lidí.

