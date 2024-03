Počet mrtvých při útoku na radnici v Krokusu stoupl na 133

22. 3. 2024

Islámský stát se přihlásil k odpovědnosti poté, co ozbrojenci v bojové výstroji zahájili palbu a údajně odpálili výbušniny v Crocus City Hall







Počet mrtvých při teroristickém útoku na radnici v Crocusu stoupl na 133



Ruský Vyšetřovací výbor podle agentury Tass oznámil, že počet obětí pátečního teroristického útoku střelbou a žhářstvím v Crocus City Hall vzrostl na 133.





Předpokládá se, že 121 lidí bylo hospitalizováno, přičemž stav přibližně 60 z nich, včetně malého počtu dětí, je označován jako "vážný" nebo "velmi vážný". Ruské ministerstvo zdravotnictví zatím zveřejnilo totožnost 41 známých obětí.





Ruská Federální bezpečnostní služba vydala prohlášení, v němž potvrdila, že po pátečním teroristickém útoku na Crocus City Hall zadržela 11 podezřelých, včetně čtyř osob, které se podle ní na útoku přímo podílely. Tvrdí, že podezřelí se pokoušeli uprchnout na rusko-ukrajinskou hranici. FSB uvedla, že o vývoji situace informovala prezidenta Vladimira Putina.





Přední politici obvinili Ukrajinu z účasti na útoku, což Kyjev popírá. K odpovědnosti za útok se přihlásil Islámský stát, aniž by poskytl jakékoli důkazy.





Seznam hospitalizovaných podle agentury Tass zveřejnilo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Uvádí, že tři ženy a jeden muž zatím nebyli identifikováni.





Při nejhorším teroristickém útoku v Rusku za poslední roky zahynulo podle neoficiálních zpráv nejméně 40 lidí a více než 100 bylo zraněno, když ozbrojenci v bojových uniformách zahájili palbu a odpálili výbušniny ve velké koncertní hale na předměstí Moskvy.

Fotografie ukazovaly, jak Crocus City Hall zachvátily plameny, a objevily se videozáznamy, na nichž nejméně čtyři ozbrojenci zahájili palbu z automatických zbraní, zatímco panikařící Rusové prchali, aby zachránili své životy. Na jednom z klipů tři muži v uniformách s puškami střílejí z bezprostřední blízkosti do těl v hale koncertní haly.



K útoku se v pátek pozdě večer přihlásil Islámský stát v příspěvku na Telegramu, v němž uvedl, že se jeho ozbrojencům podařilo poté uprchnout.

Útočníci při útoku zřejmě také odpálili výbušniny. V pátek večer došlo v koncertní síni nejméně ke dvěma výbuchům, informovaly tiskové agentury.





Útok v Moskvě byl nejsmrtelnějším útokem v Rusku od obléhání školy v Beslanu v roce 2004, při němž zahynulo 334 lidí, včetně 186 dětí, které militanti drželi dva dny v zajetí.





V roce 2013 krátce před olympijskými hrami v Soči zabili sebevražední atentátníci ve Volgogradu 34 lidí. A v roce 2011 zabili sebevražední atentátníci 30 lidí na moskevském letišti Domodědovo.







Podrobnosti v angličtině ZDE

* * *Putin informoval, že někteří podezřelí byli zadrženi, počet obětí útoku na halu Crocus City Hall stoupl na 93.Ruská státní média informují, že ruský prezident Vladimir Putin byl informován o tom, že po pátečním teroristickém útoku na Crocus City Hall, při kterém zahynulo nejméně 93 lidí, bylo zadrženo 11 podezřelých.Ruský vyšetřovací výbor oznámil v sobotu brzy ráno, že bylo zabito 93 lidí. Předpokládá se, že 107 lidí bylo hospitalizováno, přičemž mnoho z nich je podle ruských médií ve vážném stavu. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že mezi hospitalizovanými je i pět dětí.Ruská média uvedla, že šéf ruské zpravodajské služby informoval Putina, že bylo zadrženo 11 osob, z nichž čtyři se na útoku přímo podílely.V samostatné neověřené zprávě s odvoláním na zprávu poslance Dumy Alexandra Chynštejna na Telegramu ruská média uvedla, že v ruské Brjanské oblasti byly po automobilové honičce zadrženy dvě osoby. Brjansk leží jihozápadně od Moskvy.Výzvy k dárcovství krve vedly k tomu, že jedna moskevská nemocnice musela dárce odmítat, protože se přihlásilo mnoho lidí.Moskevské úřady uvedly, že nabídnou finanční pomoc osobám postiženým střelbou a zorganizují pohřby obětí. Lidé nechávají na místě útoku květiny.Ruský Vyšetřovací výbor při vydání nového počtu 93 mrtvých také varoval, že se očekává, že počet obětí ještě poroste.Podle agentury Tass výbor potvrdil, že teroristé při útoku použili automatické zbraně a že k zapálení budovy použili hořlavou kapalinu.Tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev prohlásil, že včerejší útok v Crocus City Hall ukazuje, jak vážnou hrozbou je terorismus. Uvedl, že osoby odpovědné za útok budou potrestány.Ruská státní média informují, že po střeleckém útoku v Crocus City Hall na předměstí Moskvy je v nemocnici 107 lidí.Nejméně 60 lidí bylo zabito a 145 zraněno při nejhorším teroristickém útoku v Rusku za poslední roky, když ozbrojenci v bojových uniformách zahájili palbu a odpálili výbušniny ve velké koncertní hale na předměstí Moskvy.Státní tisková agentura Ria v sobotu citovala mluvčího ruského Vyšetřovacího výboru, který uvedl, že počet mrtvých se může zvýšit a že je příliš brzy na to, aby se cokoli říkalo o osudu útočníků.Mezi mrtvými jsou tři děti, citovala Ria v sobotu regionální ministerstvo zdravotnictví. Úřady již dříve uvedly, že mezi oběťmi je pět dětí a že asi 60 lidí je ve vážném stavu.Islámský stát se k útoku přihlásil v pátek pozdě večer v příspěvku na Telegramu, v němž skupina uvedla, že se jejím ozbrojencům podařilo poté uprchnout. Jeden z amerických představitelů uvedl, že Washington má k dispozici zpravodajské informace, které tvrzení Islámského státu potvrzují.Na fotografiích bylo vidět, jak krokuskou radnici zachvátily plameny, a objevila se videa, na nichž je vidět, jak nejméně čtyři ozbrojenci zahajují palbu z automatických zbraní, zatímco zpanikaření Rusové prchají, aby si zachránili život.V jednom klipu tři muži v uniformách s puškami střílejí z bezprostřední blízkosti do těl ležících po vestibulu koncertní haly.Až pět ozbrojenců oblečených v maskáčích zahájilo v hudebním podniku palbu z automatických zbraní.Do pozdního večera ruské úřady zahájily hromadné pátrání po střelcích z útoku a varovaly obyvatele Moskvy a jejích předměstí, aby si dávali pozor na stopy po útočnících. Ruská vláda bezprostředně neidentifikovala žádného z podezřelých.Na videu zveřejněném na internetu byly vidět děsivé scény, kdy někteří lidé prosili o pomoc ze střechy koncertní haly, která za nimi hořela. Další videozáznamy ukazovaly lidi, kteří křičeli, plazili se po rukou a kolenou ven z hudebního podniku nebo prchali po schodištích.Jeden ze svědků uvedl, že se chystal usadit na své místo, když uslyšel "několik dávek ze samopalu" a "spoustu křiku"."Hned jsem si uvědomil, že je to střelba z automatických zbraní, a pochopil jsem, že s největší pravděpodobností jde o to nejhorší: teroristický útok," řekl agentuře AFP muž, který uvedl své jméno Alexej.Další návštěvník koncertu popsal scény paniky, jak se vyděšení lidé snažili utéct. "Začala tlačenice. Všichni utíkali k eskalátorům," řekl agentuře Reuters. "Všichni křičeli, všichni utíkali."K hašení požáru byly nasazeny nejméně tři záchranné vrtulníky. Došlo k částečnému zřícení střechy obchodního centra Crocus City, informovala místní média. Krátce po půlnoci ministerstvo pro mimořádné události uvedlo, že požár byl lokalizován.Očitý svědek sdělil kanálu Mash Telegram, že útočníků bylo "nejméně pět" a že byli "vousatí"."Chovali se jako vycvičení bojovníci," stálo ve zprávě. "Ve chvíli, kdy vnikli do budovy, zabili strážce a lidi stojící u dveří. Poté zablokovali hlavní vchod."Teroristé jsou vyzbrojeni útočnými puškami [kalašnikov]. Někteří nesli vesty s různou municí. Nejméně dva z útočníků mají batohy, pravděpodobně s molotovovými koktejly."Prezident Vladimir Putin ve svém prvním komentáři ke střelbě popřál všem zraněným při teroristickém útoku brzké uzdravení. Kreml uvedl, že byl o situaci informován šéfy bezpečnostních složek, mimo jiné od Alexandra Bortnikova, šéfa Federální bezpečnostní služby (FSB).Ruští vyšetřovatelé zveřejnili fotografie automatické zbraně kalašnikov, vesty s několika náhradními zásobníky a sáčky s vystřelenými nábojnicemi. Některá ruská média zveřejnila zrnitou fotografii dvou údajných útočníků v bílém autě.Moskevský starosta Sergej Sobjanin prohlásil, že moskevská vláda po útoku zruší na víkend všechny kulturní, sportovní a jiné masové akce, ruské železnice a další významné podniky uvedly, že zvyšují bezpečnostní opatření.Sobjanin označil útok za "velkou tragédii". Na místo bylo vysláno nejméně 70 sanitek.Začátkem tohoto měsíce západní země v čele s USA vydaly varování před terorismem a vyzvaly své občany, aby se v Rusku neúčastnili veřejných shromáždění.Velvyslanectví 8. března napsalo, že "sleduje zprávy o tom, že extremisté mají bezprostřední plány zaútočit na velká shromáždění v Moskvě, včetně koncertů, a občanům USA by mělo být doporučeno, aby se v příštích 48 hodinách vyhýbali velkým shromážděním".Islámský stát v pátek pozdě večer uvedl, že jeho bojovníci zaútočili na předměstí Moskvy, "zabili a zranili stovky lidí a způsobili na místě velkou zkázu, než se bezpečně stáhli na své základny". V prohlášení nebyly uvedeny žádné další podrobnosti.Spojené státy mají k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že se k odpovědnosti za střelbu přihlásil Islámský stát, uvedl jeden z amerických představitelů a dodal, že Washington v minulých týdnech varoval Moskvu před možností útoku."Rusy jsme náležitě varovali," uvedl úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aniž by uvedl další podrobnosti.Ruská média uvedla, že v době evakuace lidí byly do oblasti vyslány jednotky pořádkové policie a později v pátek večer začaly do budovy vtrhávat jednotky Specnaz ruské národní gardy.Střelba v koncertní hale připomínala některé z nejhorších teroristických incidentů v Evropě, jako byl útok na pařížský Bataclan v listopadu 2015. Rusové si pravděpodobně vzpomenou na teroristický útok Nord Ost v Moskvě v roce 2002, kdy ozbrojenci zajali rukojmí v divadle, což nakonec vedlo k úmrtí 40 rukojmích a 132 rukojmích.Rada bezpečnosti OSN útok odsoudila.Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby uvedl, že "záběry útoku jsou prostě strašné a je těžké je sledovat". Bílý dům nemá žádné indicie, že by se na útoku podílela Ukrajina, dodal Kirby. Rusko vede na Ukrajině rozsáhlou válku.Julija Navalná, manželka zesnulého ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, který v únoru zemřel v ruské trestanecké kolonii, označila útok za "noční můru" a v příspěvku na Twitteru dodala: "Soustrast rodinám obětí a uzdravení zraněným. Všichni, kdo se na tomto zločinu podíleli, musí být nalezeni a pohnáni k odpovědnosti."Vysoký ukrajinský představitel uvedl, že země není do útoku nijak zapojena."Ukrajina rozhodně nemá nic společného se střelbou/výbuchy v Crocus City Hall," napsal na Twitteru poradce ukrajinské prezidentské administrativy Mychajlo Podoljak."Nedává to vůbec žádný smysl. Ukrajina se nikdy neuchýlila k použití teroristických metod."Dmitrij Medveděv, exprezident Ruska a nyní místopředseda jeho bezpečnostní rady, napsal, že "pokud se zjistí, že jde o teroristy kyjevského režimu, není možné s nimi a s těmi, kdo je inspirovali, zacházet jinak."Všichni by měli být nalezeni a neúprosně zničeni jako teroristé. Včetně představitelů státu, kteří se takového zla dopustili. Smrt za smrt."Neexistují žádné důkazy, že by se Ukrajina na útocích jakkoli podílela.K útoku došlo na vyprodaném koncertu ruské rockové skupiny Piknik ze sovětské éry. Hala Crocus City Hall s kapacitou 6 200 diváků je jedním z největších a nejoblíbenějších hudebních sálů v Moskevské oblasti.Varování západních velvyslanectví přišlo krátce poté, co Rusko uvedlo, že zmařilo plánovanou střelbu afghánské skupiny napojené na Islámský stát.FSB uvedla, že zmařila útok na moskevskou synagogu, který měla provést afghánská odnož Islámského státu, známá jako Isis-Chorasan nebo Isis-K, usilující o vytvoření chalífátu na území Afghánistánu, Pákistánu, Turkmenistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Íránu.Putin změnil průběh syrské občanské války tím, že v roce 2015 zasáhl a podpořil prezidenta Bašára Asada proti opozici a Islámskému státu.Ruské úřady také nedávno provedly sérii zátahů proti ozbrojeným islamistickým bojovníkům v oblasti Ingušska, které vedly k přestřelkám mezi policií a bojovníky. Ruský vůdce Vladimir Putin označil březnové varování západních ambasád za "provokaci"."Vše se podobá přímému vydírání a záměru zastrašit a destabilizovat naši společnost," prohlásil na začátku tohoto měsíce.Rusko nečelilo velkému teroristickému útoku na vlastním území od roku 2017, kdy při výbuchu v petrohradském metru zahynulo 14 lidí.