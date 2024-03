Dokumenty odhalují vzorec izraelského týrání pracovníků humanitární org\anizace UNRWA na Západním břehu Jordánu

20. 3. 2024

čas čtení 9 minut





Dokumenty OSN uvádějí stovky incidentů, včetně svědectví, že pracovníkům jsou zavazovány oči a jsou biti



Podle interních dokumentů OSN, které získal deník Guardian, jsou zaměstnanci OSN pracující s Palestinci na okupovaném Západním břehu Jordánu vystavování od začátku konfliktu v Gaze před pěti měsíci systematické kampani obstrukcí a týrání ze strany izraelské armády a úřadů .



Dokumenty zaznamenávají stovky incidentů, od údajného zavazování očí a bití pracovníků OSN na kontrolních stanovištích až po využívání objektů OSN izraelskými jednotkami jako palebných postavení při útocích na uprchlické tábory, při nichž jsou zabíjeni Palestinci.



Dokumenty sestavila UNRWA, Agentura OSN pro pomoc a práci v Palestině, která již desítky let poskytuje Palestincům na okupovaných územích základní služby. Agentura se ocitla v centru ostrého sporu poté, co ji Izrael obvinil ze spolupráce s Hamásem v Gaze. Agentura toto obvinění odmítá a tvrdí, že na jeho podporu nebyly předloženy žádné pádné důkazy.



Juliette Touma, mluvčí UNRWA, uvedla, že incidenty na Západním břehu Jordánu, kde agentura provozuje 96 škol a 43 zdravotních klinik pro 871 000 registrovaných uprchlíků, podrobně popsané v interních dokumentech, jsou "součástí širšího modelu týrání, který pozorujeme vůči UNRWA na Západním břehu Jordánu a v Jeruzalémě".



Mluvčí IDF uvedl, že "na Západním břehu nemají s UNRWA žádné problémy", a dodal: "Nesnažíme se je týrat. Neděláme nic, čím bychom záměrně narušovali jejich důležitou práci. Tato tvrzení nemůžeme ověřit a nebyly nám předloženy [pro ně] žádné důkazy. S UNRWA a dalšími organizacemi na Západním břehu máme dobré vztahy."



Příval rétoriky namířené proti UNRWA ze strany vysokých představitelů rozjitřil nálady veřejnosti v Izraeli. Dochází k týdenním protestům u terénní kanceláře agentury ve východním Jeruzalémě a také k dosud neohlášené střelbě na začátku letošního roku, kdy neznámý řidič vystřelil ze svého auta na řidiče nákladního vozu UNRWA ve městě. Útok vyšetřuje policie.



Dokumenty podrobně popisují, jak zdravotnickým střediskům UNRWA na Západním břehu Jordánu docházely důležité zásoby poté, co zásilku léků zadrželi izraelští celníci na více než dva měsíce v Jordánsku. Náklad čítající 42 palet, včetně antibiotik, antihistaminik, léků proti bolesti a léků na cukrovku, hypertenzi a schizofrenii, dorazil v lednu do Ammánu, ale byl odbaven až tuto neděli, dvě hodiny poté, co se ohledně něho Guardian obrátil na izraelské úřady. Mluvčí izraelské celní správy popřel, že by došlo k jakémukoli zpoždění.



V dokumentech se rovněž tvrdí, že "zaměstnanci UNRWA [na Západním břehu] jsou slovně uráženi, podrobováni kontrolám totožnosti a prohlídkám a je po nich požadováno, aby si nadzvedli oděv a prokázali tak nepřítomnost zbraní".



Kromě toho je zaznamenáno "stále závažnější porušování výsad a imunit OSN, včetně vstupů ozbrojeného personálu do objektů UNRWA v rámci operací ISF [izraelských bezpečnostních sil], jakož i poškození objektů Unrwa, k němuž dochází v průběhu těchto operací".



Dokumenty se odvolávají na Úmluvu o výsadách a imunitách OSN přijatou v roce 1946, podle níž jsou agentury OSN "oprávněny vykonávat činnosti na podporu svého mandátu bez překážek".



Při jednom z nejzávažnějších údajných incidentů popsaných v dokumentech byli dva zaměstnanci UNRWA v označeném vozidle OSN v únoru 2024 zastaveni vojáky na dočasném kontrolním stanovišti, když se snažili opustit palestinskou vesnici poblíž Betléma.



Vojáci, kteří "násilím" vytáhli klíče a "pod pohrůžkou použití zbraně donutili zaměstnance vystoupit ...", poté vozidlo prohledali a vysmívali se zaměstnancům "s odkazem na to, že zaměstnanci patří k Hamásu". Poté zaměstnancům nařídili, aby si klekli, zavázali jim oči, spoutali je plastovými pouty a bili je, než zasáhl vyšší důstojník, tvrdí se v dokumentech.



Dokumenty rovněž popisují využívání zařízení UNRWA izraelskými jednotkami během vojenských operací na Západním břehu Jordánu, včetně nejméně jedné, při níž bylo zabito několik Palestinců.





Od 7. října podle dokumentů UNRWA zaznamenala 135 incidentů, které se dotkly jejích klinik, škol nebo kanceláří, od vniknutí a týrání až po vojenské operace, v jejichž důsledku do nich dopadly kanystry se slzným plynem nebo kulky.

Válku v Gaze vyvolal překvapivý útok na jižní Izrael, při němž Hamás zabil 1 200 lidí, většinou civilistů, a vzal 250 rukojmích. Následná izraelská ofenzíva dosud zabila více než 31 000 lidí, převážně žen a dětí, tvrdí zdravotníci v Gaze.







V dokumentech se uvádí, že 8. prosince izraelské bezpečnostní síly provedly razii zaměřenou na bojovníky v uprchlickém táboře al-Faara na severu Západního břehu Jordánu, kde prorazili bránu zdravotního střediska UNRWA a sundali vlajku OSN."Zdravotní středisko bylo zřetelně označeno vlajkou a nápisem OSN. Do budovy, která byla uzavřena, vniklo nejméně 10 ozbrojených příslušníků ISF ... Byli viděni, jak odstraňují vlajku OSN na střeše a zaujali pozice na balkonech, oknech v horních patrech a na střeše budovy se střelnými zbraněmi namířenými směrem do tábora. Poté, co se ISF z tábora stáhly a kdy se zaměstnanci UNRWA mohli bezpečně vrátit do zdravotního střediska, byla v prostorách nalezena [vyhořelá] munice," uvádí se v dokumentech.Izraelský zásah vedl ke smrti šesti Palestinců, včetně čtrnáctiletého chlapce.Dokumenty jsou také kritické vůči militantům sídlícím v mnoha táborech, které UNRWA označuje za "ozbrojené aktéry"."Aby odvrátili nájezdy ISF do táborů, zřídili ozbrojení aktéři v některých uprchlických táborech systém improvizovaných zátarasů a IED, z nichž některé přiléhají k zařízením UNRWA nebo jsou v jejich blízkosti, čímž dále ohrožují uprchlíky využívající tyto služby a personál, který je poskytuje," uvádí se v dokumentech.Jedním z míst, kde se opakovaně objevují problémy, je uprchlický tábor al-Arroub jižně od Betléma, na který izraelské úřady od 7. října uvalily přísná omezení: na nedalekou dálnici byly nainstalovány nové kovové brány pro kontrolu přístupu a na zadní cesty byla navezena zemina nebo kamení. V jednom případě bezpečnostní složky podle dokumentů oznámily místní komunitě, že nové brány budou na tři dny uzavřeny, protože na strážní věž byly házeny kameny.Navzdory snahám o koordinaci s izraelskými úřady byli zaměstnanci UNRWA v táboře Arroub a jeho okolí často blokováni v další cestě, jejich vozidla byla prohledávána a byli uráženi nebo obviňováni z podpory terorismu, tvrdí dokumenty."Někdy byl přístup zcela odepřen bez ohledu na koordinaci. Přístupové postupy se mohou sporadicky měnit bez předchozího upozornění v závislosti na jednotkách, které kontrolní stanoviště obsluhují, a neexistuje žádná předvídatelnost. Tyto faktory velmi ztěžují operační plánování UNRWA v táboře Arroub," uvádí se v dokumentech.Izraelští představitelé tvrdí, že přísná opatření jsou nezbytná, aby se zabránilo teroristickým útokům v Izraeli, které jsou podnikány ze Západního břehu Jordánu. Od 7. října bylo podle OSN na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, a v Izraeli zabito 15 Izraelců, včetně čtyř příslušníků izraelských bezpečnostních sil, a 99 jich bylo zraněno."Od prosince se díky rozhodnutí Izraele "sundat rukavice" proti těmto skupinám výrazně snížil počet úspěšných útoků. Celkem IDF od 7. října zmařily nejméně 665 významných útoků," napsala začátkem měsíce Neomi Neumannová, hostující pracovnice Washingtonského institutu pro blízkovýchodní politiku a bývalá vedoucí výzkumného oddělení Izraelské bezpečnostní agentury.V jednom z dokumentů UNRWA se uvádí, že uzavření a omezení pohybu na Západním břehu Jordánu způsobilo "prohloubení ekonomických potíží, zejména pro Palestince, kteří pracují v jiném městě nebo jsou závislí na cestování do Izraele za prací"."Čím déle budou omezení přístupu a pohybu platit, tím větší je potenciál další nestability na Západním břehu," uzavírá dokument.Od 7. října bylo na celém Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma, zabito 418 Palestinců - z toho 407 izraelskými bezpečnostními silami a devět osadníky, uvádí rovněž OSN.