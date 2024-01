Soudkyně rozhodla, že 56 miliard dolarů ročního platu, který Elon Musk dostává od Tesly, je příliš mnoho.

31. 1. 2024

Soudkyně rozhodla, že jeho plat - šestkrát vyšší než souhrnný plat 200 nejlépe placených manažerů v roce 2021 - byl stanoven nevhodně





Soudkyně v Delaware v úterý rozhodl ve prospěch investorů, kteří napadli platový balík miliardáře Elona Muska ve výši 56 miliard dolarů od společnosti Tesla jako nepřiměřeně vysoký, vyplývá ze soudního spisu. Soudkyně shledala, že Muskovy odměny byly nevhodně stanoveny představenstvem výrobce elektromobilů, a balík zrušil. Pokud rozhodnutí přežije případné odvolání, bude muset představenstvo Tesly přijít s novým balíkem odměn pro Muska.



"Nikdy nezakládejte svou společnost ve státě Delaware," reagoval Musk na Twitteru.



Akcionář Tesly Richard Tornetta podal před pěti lety žalobu, v níž obvinil šéfa společnosti z toho, že nevhodně diktoval jednání kolem balíku odměn, a tvrdil, že představenstvo nejednalo nezávisle. Soud ve svém stanovisku Tornettovi nařídil, aby s Muskovým právním týmem spolupracoval na příkazu k provedení soudcova rozhodnutí. Proti rozhodnutí se lze odvolat k nejvyššímu soudu státu Delaware.



Smlouva Tesly s Muskem je zdaleka největší dohodou o odměně, jaká kdy byla uzavřena s vedoucím pracovníkem, a podílí se významnou měrou na jeho jmění, které patří k největším na světě. Musk během soudního řízení o odškodnění v listopadu 2022 vypověděl, že peníze budou použity na financování meziplanetárních cest.



"Je to způsob, jak dostat lidstvo na Mars," vypověděl. "Takže Tesla může potenciálně pomoci toho dosáhnout."



Ředitelé společnosti Tesla během týdenního soudního procesu tvrdili, že společnost platila za to, aby se jeden z nejdynamičtějších podnikatelů na světě nadále věnoval výrobci elektromobilů. Antonio Gracias, ředitel společnosti Tesla v letech 2007 až 2021, označil tento balík za "skvělou dohodu pro akcionáře", protože podle něj vedl k mimořádnému úspěchu společnosti.



Soudkyně uvedla, že obhajoba nebyla schopna prokázat, že "historicky bezprecedentní plán odměn" byl nezbytný k tomu, aby se Musk nadále věnoval společnosti Tesla. Nařídila stranám, aby se dohodly na konečné podobě příkazu k provedení jejího rozhodnutí.



"Uchvácena rétorikou 'všechno nahoru', nebo možná hvězdně okouzlena Muskovou superhvězdnou přitažlivostí, si správní rada nikdy nepoložila otázku týkající se 55,8 miliardy dolarů: Bylo vůbec nutné, aby si Tesla udržela Muska a dosáhla svých cílů?" apsala ve svém rozhodnutí soudkyně Kathaleen St J McCormicková.



Tornettovi právníci tvrdili, že představenstvo Tesly nikdy neřeklo akcionářům, že cíle jsou snáze dosažitelné, než společnost připouští, a že interní projekce ukazují, že Musk bude mít rychle nárok na velkou část odměn.



Právní tým žalobce také tvrdil, že představenstvo mělo povinnost nabídnout menší platový balík nebo hledat jiného generálního ředitele a že mělo požadovat, aby Musk pracoval v Tesle na plný úvazek, místo aby mu umožnilo věnovat se jiným projektům. V roce 2022 koupil společnost Twitter provozující sociální média, kterou přejmenoval na X, a založil několik startupů, včetně společnosti Neuralink, která se zabývá mozkovými implantáty, tunelářského podniku Boring Co a raketového podniku SpaceX.



V rámci balíku jsou udělovány opce na akcie, které Muskovi umožňují nakupovat akcie Tesly za výrazně zvýhodněné ceny v závislosti na plnění stupňujících se finančních a provozních cílů. Získané akcie musí držet pět let. Musk se kvalifikoval pro všech 12 tranší nebo výkonnostních cílů plánu. Nebyl mu zaručen žádný plat.



Rozhodnutí soudu se zaměří na další kolo vyjednávání o odměně pro generálního ředitele společnosti Tesla. Hodnota společnosti Tesla se v roce 2021 krátkodobě vyšplhala nad 1 bilion dolarů z 50 miliard dolarů v době vyjednávání o balíku. Rozhodnutí přichází také poté, co Musk zopakoval své přání získat 25% hlasovací kontrolu nad společností Tesla. Musk prodal velkou část svých akcií Tesly, aby mohl koupit Twitter, ale v lednu v příspěvku na Twitteru uvedl, že se mu nelíbí vést Teslu, pokud nebude mít 25 % hlasovací kontroly. V té době miliardář vlastnil přibližně 13 % společnosti.



Amit Batish ze společnosti Equilar, která se zabývá výzkumem odměňování vedoucích pracovníků, v roce 2022 odhadl, že Muskův balík je přibližně šestkrát vyšší než kombinovaný plat 200 nejlépe placených vedoucích pracovníků v roce 2021.





V červenci ředitelé společnosti Tesla souhlasili s tím, že vrátí společnosti 735 milionů dolarů, aby urovnali obvinění akcionářů vznesená v samostatné žalobě podané v roce 2020, že se přeplácejí. Žaloba zpochybňovala opce, které byly ředitelům uděleny od června 2017.







