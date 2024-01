Izrael zveřejnil úd\aje o pracovnících OSN, které obviňuje z napomáhání Hamásu

31. 1. 2024

Jeden z nich je obviněn z únosu ženy. Další prý rozdával munici, uvádí Izrael. Třetí byl popsán jako účastník masakru v kibucu, kde zemřelo 97 lidí. A všichni byli údajně zaměstnanci humanitární agentury OSN, která školí, poskytuje přístřeší a živí statisíce Palestinců v pásmu Gazy.

Obvinění jsou obsažena v izraelském spisu poskytnutém vládě Spojených států, který podrobně popisuje zjištění Izraele proti tuctu zaměstnanců Agentury OSN UNRWA, kteří, jak tvrdí, sehráli roli při útocích Hamásu na Izrael 7. října nebo po nich. Izrael údajně získal tyto informace výslechem zatčených Palestinců. Vyskytuje se kritika, že není jasné, jak takové výslechy probíhají.



Už v prosinci 2023 se vyjádřili někteří izraelští politici, že musejí UNRWA zničit.



OSN v pátek uvedla, že propustila několik zaměstnanců poté, co byla informována o obviněních.

Právě tato obvinění přiměla osm zemí, včetně Spojených států, aby pozastavily vyplácení pomoci UNRWA, jak se této agentuře přezdívá, a to i v době, kdy válka uvrhuje Palestince v Gaze do zoufalé situace. Více než 26 000 lidí tam bylo zabito a téměř dva miliony byly vysídleny, podle představitelů Gazy a OSN.

Některé pracovníky UNRWA obviňuje Izrael z toho, že pomáhali Hamásu zinscenovat útok, který odstartoval válku v Gaze, nebo z toho, že mu napomáhali v následujících dnech. Toho dne bylo v Izraeli zabito asi 1200 lidí, říkají izraelští představitelé, a asi 240 jich bylo uneseno a odvezeno do Gazy.

Generální tajemník OSN António Guterres se v neděli označil za "zděšeného těmito obviněními" a poznamenal, že devět z 12 obviněných zaměstnanců bylo propuštěno. Guterres však vyzval ty země, které pozastavily vyplácení pomoci, aby si to rozmyslely. UNRWA je jedním z největších zaměstnavatelů v Gaze, zaměstnává 13 000 lidí, většinou Palestinců.

Na dotaz ohledně izraelských obvinění UNRWA v neděli uvedla, že dva z 12 zaměstnanců jsou mrtví, ale že nemůže poskytnout více informací, dokud Úřad pro vnitřní dohled OSN stále vyšetřuje.

Dva západní představitelé potvrdili pod podmínkou anonymity, že byli v posledních dnech informováni o obsahu spisu, ale uvedli, že nebyli schopni ověřit podrobnosti. Deník The Times ověřil totožnost jednoho z 12 zaměstnanců, vedoucího skladu, jehož profil na sociálních sítích ho uvádí jako zaměstnance UNRWA a ukazuje ho v oblečení se značkou OSN.

Izraelský dokument, který byl v pátek předložen americkým představitelům, uvádí jména a pracovní místa zaměstnanců UNRWA a obvinění proti nim.

Ve spisu se uvádí, že izraelští zpravodajští důstojníci zjistili pohyb šesti mužů v Izraeli 7. října na základě jejich telefonů; další byli sledováni při telefonních hovorech v Gaze, během nichž, jak říkají Izraelci, diskutovali o svém zapojení do útoku Hamásu.

Tři další dostali textovou zprávu, která jim nařizovala, aby se 7. října dostavili na shromaždiště, a jednomu bylo řečeno, aby si přinesl raketometné granáty uložené u něj doma.

Izraelci popsali 10 zaměstnanců jako členy Hamásu, militantní skupiny, která ovládala Gazu v době útoku 7. října. O dalším se říkalo, že je napojen na jinou militantní skupinu, Islámský džihád.

Sedm z obviněných však bylo také učiteli na školách UNRWA, kteří vyučovali studenty v předmětech, jako je matematika a arabština. Další dva pracovali ve školách v jiných funkcích. Zbylí tři byli popsáni jako úředník, sociální pracovník a vedoucí skladu.

Nejpodrobnější obvinění ve spisu se týkala školního poradce z Chán Júnisu v jižní Gaze, který je obviněn z toho, že spolupracoval se svým synem na únosu ženy z Izraele.

Sociální pracovník z Nusajratu v centrální Gaze je obviněn z toho, že v den útoku pomáhal převézt tělo mrtvého izraelského vojáka do Gazy, distribuoval munici a koordinoval vozidla.

Izraelská obvinění přicházejí na pozadí desetiletí trvajících třenic s UNRWA. Od roku 1949 se agentura stará o rodiny Palestinců, kteří uprchli nebo byli nuceni opustit své domovy během válek kolem vzniku státu Izrael.

Organizace poskytuje životně důležitou pomoc více než pěti milionům palestinských uprchlíků roztroušených po celém Blízkém východě, jejichž budoucnost a status nebyly navzdory letům vyjednávání nikdy vyřešeny.

Ale pro její kritiky, včetně mnoha Izraelců, je agentura překážkou k vyřešení konfliktu. Samotná jeho existence, říkají, brání palestinským uprchlíkům integrovat se do nových komunit a podněcuje jejich sny o tom, že se jednoho dne vrátí na území dnešního Izraele – což je cíl, o kterém Izrael říká, že ho nikdy nedovolí. A v Gaze, tvrdí Izrael, se UNRWA dostala pod vliv Hamásu, což agentura odmítá.

Není to poprvé, co Spojené státy odřízly agenturu OSN od peněz. Trumpova administrativa pozastavila pomoc v rámci své snahy tlačit na palestinské vedení, aby přestalo požadovat, aby bylo uprchlíkům umožněno vrátit se do Izraele.

Současná hrozba pro její financování je však považována za nejvážnější v její historii, protože přichází v době krize v Gaze.

Uprostřed varování před hladomorem, kolapsem zdravotnického systému a masivním vysídlováním palestinského obyvatelstva je práce UNRWA považována za důležitější než kdy jindy. Pomáhá koordinovat distribuci dodávek pomoci – jakkoli skrovné – které každý den přicházejí do jižní Gazy, a její školy poskytují přístřeší více než milionu Gazanů, podle statistik agentury.

Pozastavení financování se může projevit rychle. Na rozdíl od jiných agentur OSN nemá UNRWA žádnou strategickou finanční rezervu. Guterres v neděli uvedl, že od února bude možná nutné omezit služby.

O den dříve generální komisař agentury Philippe Lazzarini varoval před hrozící katastrofou.

"Bylo by nesmírně nezodpovědné uvalit sankce na agenturu a celou komunitu, které slouží, kvůli obviněním z trestných činů proti některým jednotlivcům, zejména v době války, vysídlování a politických krizí v regionu," řekl.

"Životy lidí v Gaze závisí na této podpoře, stejně jako regionální stabilita," řekl Lazzarini.

Ministerstvo zahraničí v pátek uznalo kritickou humanitární roli, kterou UNRWA sehrála, ale uvedlo, že pozastavuje její financování, dokud nevyhodnotí jak obvinění, tak reakci agentury na ně.

Samotní izraelští představitelé se v neděli obávali, zda by jejich obvinění nemohla nakonec ztížit jejich vlastní pozici, uvedli tři činitelé zapojení do diskuse. Kolaps v poskytování služeb do Gazy by mohl donutit Izrael, aby převzal větší roli v distribuci pomoci – roli, kterou nechce.

Zprávy o obviněních proti humanitárním pracovníkům přišly ve stejný den, kdy Mezinárodní soudní dvůr vydal prozatímní rozhodnutí o obviněních z genocidy, která byla vznesena proti Izraeli Jihoafrickou republikou. Soud nařídil Izraeli, aby podnikl kroky k zabránění genocidě svých sil v Gaze a aby na toto území umožnil větší pomoc.

