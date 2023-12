Na Štědrý večer Izraelci vyvraždili 78 lidí

25. 12. 2023

Běhe štědrovečerní noci byly zabity desítky Palestinců, izraelské údery na Gazu pokračovaly i na Boží hod vánoční



Při jednom z nejsmrtelnějších jednotlivých úderů války bylo podle zdravotníků v Gaze při útoku na uprchlický tábor Maghazi východně od Deir al-Balah v neděli pozdě večer zabito nejméně 70 lidí včetně nejméně 12 žen a sedmi dětí.



Mluvčí palestinského ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Kidra uvedl, že počet obětí pravděpodobně vzroste. "To, co se děje v táboře Maghází, je masakr, který je páchán na přeplněném obytném náměstí," řekl agentuře Reuters.



Izraelská armáda uvedla, že incident prověřuje. Mluvčí Izraelských obranných sil uvedl: "Navzdory problémům, které představují teroristé z Hamásu operující v civilních oblastech v Gaze, jsou IDF odhodlány dodržovat mezinárodní právo, včetně přijetí proveditelných opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu."



- Izraelské údery od 7. října zabily 20 424 Palestinců, uvedlo v neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze po jedné z nejsmrtelnějších 24 hodin v konfliktu, přičemž do tohoto počtu nejsou započítány osoby zabité při posledních úderech. Předpokládá se, že další tisíce lidí jsou pohřbeny pod sutinami a desítky tisíc dalších byly zraněny.



- Ráno na Boží hod vánoční novináři agentury AFP uvedli, že slyšeli střelbu a sirény ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu, které je téměř denně svědkem nájezdů izraelských sil.



"Jak můžeme slavit?" řekla Nazeria Yousef Deabisová, 76 let, která žije v Zababdehu celý svůj život.

"Lidé se necítí slavnostně - v Gaze ztratili přátele a příbuzné," řekla.



"Okupace (Izraele) ničí Dženin a děti jsou brutálně zabíjeny."

- Arcibiskup z Canterbury využije své kázání na Boží hod vánoční k tomu, aby upozornil na utrpení dětí, které se ocitly ve válce Izrael-Gaza, informovala agentura PA Media.



S odkazem na místo narození Ježíše Krista, které se nyní nachází na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, Nejjasnější otec Justin Welby řekne, že "betlémské nebe je plné spíše strachu než andělů a slávy".



Ve svém kázání v canterburské katedrále řekne:



"Dnes někde na světě leží v jeslích plačící dítě a nikdo není ochoten ani schopen pomoci jeho rodičům, kteří zoufale potřebují přístřeší.







Nebo v inkubátoru, v nemocnici s nedostatkem elektřiny, jako je Al-Ahli (nemocnice) v Gaze, obklopená konfliktem.

S odkazem na Ukrajinu a Súdán arcibiskup řekne: "Tolik částí světa je sužováno násilím."

Možná leží v domě, který stále nese stopy hrůz 7. října, s rodinnými příslušníky, kteří byli zabiti, a s matkou, která se bojí o svůj život."informuje agentura AFP.Sobotní útok na chemický tanker vlastněný Japonskem se odehrál uprostřed série útoků dronů a raket, které v Rudém moři provedli Íránem podporovaní jemenští povstalci Hútíové v rámci solidarity s Palestinci v Gaze.Pentagon později z útoku obvinil Teherán."Prohlašujeme tato tvrzení za zcela odmítnutá a bezcenná," uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Násir Kanání na dotaz ohledně amerických obvinění."Cílem takových tvrzení je projekce, odvedení pozornosti veřejnosti a zakrytí plné podpory americké vlády zločinům sionistického režimu (Izraele) v Gaze," dodal.Na začátku Štědrého dne novináři agentury AFP uvedli, že slyšeli střelbu a sirény ve městě Dženin na Západním břehu Jordánu, které je téměř denně svědkem nájezdů izraelských sil."Jak můžeme slavit?" Nazeria Yousef Deabisová, 76 let, která žije v Zababdehu celý svůj život, řekla.protože Izrael pokračuje v útocích v celém pásmu. V nedělním tweetu šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky dodal: "Nyní je rozšířený & WFP varuje před hrozícím hladomorem. To by nebylo nic menšího než lidmi způsobený hladomor & skvrna na naší společné lidskosti. Nemůžeme to dopustit.". Jeho příjezd následoval po jednáních, kterých se v minulých dnech zúčastnil šéf Hamásu Ismail Haníja. Militantní skupiny dosud tvrdily, že nebudou jednat o žádném propuštění rukojmích, pokud Izrael neukončí válku v Gaze, zatímco Izraelci tvrdí, že jsou ochotni jednat pouze o dočasném přerušení bojů."Na první pohled se zdá, že plán je vzorcem, který by obě strany rády odmítly," napsal list Haaretz.du. Díky těmto úmrtím se celkový počet vojáků IDF zabitých v Gaze od zahájení pozemního útoku 27. října zvýšil na 154."Je to těžké ráno po velmi těžkém dni bojů v Gaze," řekl Netanjahu. "Válka si od nás vybírá velmi vysokou cenu, nemáme však jinou možnost [než] pokračovat v boji."informovala agentura France-Presse., oznámila katarská státní tisková agentura QNA. Nedělní dodávka pomoci zvyšuje celkový počet katarských letadel vyslaných do Gazy na 50 s celkovým objemem 1 548 tun pomoci.Zdroj v angličtině ZDE