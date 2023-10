Islamistická levice je hrozbou pro Židy a slušnost

31. 10. 2023

To, že západní levice neodsoudila Hamás, potvrzuje její opuštění sekularismu a racionality, napsal Brendan O`Neill. To, že západní levice neodsoudila Hamás, potvrzuje její opuštění sekularismu a racionality,

Čím více o tom přemýšlíte, tím strašnější to je. V dvoutýdenního výročí nejhoršího masakru Židů od holokaustu, se v Londýně shromáždily tisíce lidí, aby vykřikovaly heslo vrahů. Pouhých čtrnáct dní poté, co bylo v Izraeli zmasakrováno 1 400 mužů, žen a dětí za zločin židovství, se lidé shromáždili v centru Londýna, aby dali hlas jednomu z hesel mužů, kteří tento masakr provedli. "Od řeky k moři bude Palestina svobodná," křičeli demonstranti v Londýně. Je to přinejmenším kontroverzní výzva, kterou Hamás miluje.

Jen se nad tím zamyslete. Svět je svědkem nejkrvavějšího pogromu proti Židům za posledních 80 let a pak se centrální Londýn otřásá skandováním, které použili sami pogromisté. Mezitím Trafalgarským náměstím otřásalo skandování "Alláhu Akbar", což byla poslední slova, která někteří Židé v jižním Izraeli slyšeli předtím, než byli zastřeleni nebo upáleni zaživa. Dav členů Hizb ut-Tahrir uspořádal doprovodnou demonstraci, na které vyzýval "muslimské armády" k invazi do židovského státu. Jaké je "řešení" problému Izraele, zeptal se jeden řečník? "Džihád! Džihád! Džihád!", zněla mrazivá odpověď.

Stojí za to to zopakovat: Dva týdny poté, co samozvaná "muslimská armáda" vtrhla do jižního Izraele, aby spáchala "džihád" proti Židům, byli v Londýně lidé, kteří volali po dalších muslimských armádách, po dalším džihádu. Ještě horší je, že jak stát, tak levice zavíraly oči před těmito odpornými výkřiky o dalším potrestání národa, který právě ztratil více než tisíc svých lidí kvůli bombám, zbraním a nožům Hamásu. Metropolitní policie dokonce nabídla jakési teologické ospravedlnění výzev Hizb ut-Tahrir ke svaté válce proti Izraeli. To, že používají termín džihád, je v pořádku, řekla v podstatě Metropolitní policie.

"Slovo džihád má řadu významů," tvrdili na Twitteru nám, němým Londýňanům, zděšeným pohledem na dav vyzývající k džihádu proti židovskému státu. "Víme, že veřejnost si toto slovo nejčastěji spojí s terorismem," uvádí se v prohlášení, z něhož překypuje paternalismus, ale "naši specializovaní protiterorističtí důstojníci" mají "v této oblasti zvláštní znalosti" a "neidentifikovali žádné konkrétní trestné činy vyplývající ze skandování džihádu". Ano, jsem si jistý, že Hizb ut-Tahrir, kult tak extrémní, že je zakázán v Německu, Saúdské Arábii a Pákistánu, sekta, která mluvila o invazi Hamásu do jižního Izraele jako o "dni dobrých zpráv", používala slovo džihád v mírumilovném smyslu. Možná, že její výzva muslimským armádám, aby zahájily svatou válku proti Izraeli, byla kódem pro vedení mírových rozhovorů?

Chování Metropolitní policie bylo skutečně zbabělé. Když jsem četl její účet na Twitteru, měl jsem pocit, jako bych se přenesl do nějaké houellebecqiánské dystopie, v níž stát poslouchá příkazy radikálního islámu. Když si veřejnost stěžovala na mávání černými islámskými vlajkami a na možnost, že by to mohlo být pro londýnské Židy hrozbou, Metropolitní policie jízlivě trvala na tom, aby se všichni uklidnili, protože tyto vlajky "nejsou vlajky ISIS". Když se ozývaly hlasy volající po povstání "muslimských armád", Metropolitní policie si pohladila bradu a řekla, že existují "různé interpretace" takové fráze. Ne, nejsou. Muslim je vyznavačem islámského náboženství a armáda je organizovaná vojenská síla vybavená pro boj na souši. Arogance Metropolitní policie, která diktuje zejména londýnským Židům, aby se přestali stresovat kvůli několika černým vlajkám a několika skandováním ohledně džihádu, je ohromující. Nikdy jsem se necítil tak v pokušení použít pro policii slovo "špína".

Policejní složky v této zemi vám zaklepou na dveře a budou vás poučovat, když řeknete, že ženy nemají penisy. Cítí s genderově kritickými ženami, které se dopouštějí rouhačského trestného činu "misgenderingu". A přesto jim nevadí, když davy vyzývají k džihádu proti jedinému židovskému národu na světě. Policie bude s radostí mluvit o násilníkovi s penisem jako o "ní", ale pak kategoricky popře, že volání po invazi muslimské armády do Izraele je ve skutečnosti voláním po invazi muslimské armády do Izraele. Naše policie je zcela zkorumpovaná ideologií.

Pak tu byla levice a další protestující. To, že se levičáci rádi setkali s radikálními islamisty v těchto orgiích žhavé nenávisti ke státu, který právě utrpěl nejhorší akt rasistického terorismu moderní doby, vám řekne vše, co o nich potřebujete vědět. "Sionisté více lžou, než dýchají," stálo na jednom transparentu. Objevily se antisemitské karikatury Netanjahua. Zakrvácený transparent vyjadřoval lítost nad tím, že arabský svět přijal Židy jako uprchlíky poté, co "jste byli vykopnuti ze všech zemí v Evropě".

Další demonstranti mávali transparenty přirovnávajícími Izrael k nacistům. "Sionismus je nový nacismus," tvrdil jeden z nich. Další ukazoval Hitlerovu tvář proměňující se v tvář Benjamina Netanjahua. To je výsměch Židům. Cílem není pouze odsoudit Izrael tím nejhyperboličtějším způsobem, jaký si lze představit. Je to také proto, aby se Žid chytil za nos ve svém vlastním historickém utrpení; jde o to vysmívat se mu připomínkami industrializovaného vyvražďování jeho rasy; jde o to očernil ho jako dědice zla rozpoutaného proti jeho vlastnímu lidu. Každý levičák, který stojí nečinně a přirovnává moderní Židy k nacistům, ztratil veškerý nárok na pláštík antirasismu. Nebo kdo stojí stranou, zatímco maskovaná žena drží plakát s nápisem "Prosím, udržujte svět čistý" vedle obrázku panáčka, který hází Davidovu hvězdu do koše, jak se to stalo v Londýně.

Nyní vidíme, jakou hrozbou pro židovský národ a každodenní slušnost se islamo-levice stala. Islamo-gauchisme, jak jej nazývají Francouzi, je ta část levice, která je ochotna zavírat oči před regresivním, reakčním, misogynním, antisemitským a antihumánním charakterem radikálního islámu ve víře, že tento fundamentalismus může občas hrát užitečnou "antiimperialistickou" roli. To znamená, že může být nepříjemný, ale někdy může být jakýmsi beranidlem proti našim vlastním státům, našim vlastním vládcům. Jak to vyjádřil veterán britské levicové politiky Chris Harman ve své šílené knize Prorok a proletariát (1999), islamisté nejsou "našimi spojenci", to ne, ale jejich "pocit revolty" může být někdy "využit k pokrokovým účelům".

Tento sebevražedný pakt mezi zoufalými levičáky a radikálními věřícími, který by je při první příležitosti pověsili, nyní dosáhl nevýslovného dna. "Den oslav" je způsob, jakým jeden z redaktorů Novara Media popsal invazi Hamásu do Izraele. "Radujte se," psaly noviny Socialistické dělnické strany. Akce Hamásu byly "povzbuzující", řekl radikální profesor z Cornellovy univerzity. A nezapomínejme na nevyřčenou omluvu pochodu po boku extremistů, kteří skandují "Alláhu Akbar" a vyzývají ke "svaté válce" proti Izraeli. I to vypovídá o tom, jak důkladně se levice přizpůsobila karnevalu smrtící reakce, který radikální islám představuje.

"Ale Izrael bombarduje Gazu, opravdu očekáváte, že budeme protestovat proti Hamásu?" ptají se levičáci. Ano. To je přesně to, co od vás očekávám. Levice, která by brala vážně své osvícenské tradice, by rozhodně vyšla do ulic a podporovala údery proti Hamásu. Proti sociálně regresivnímu, apokalypticky násilnému hnutí, které je odhodlané zabíjet Židy. A které je extrémně rasistické. A které odstartovalo současnou válku. A které je stejně šťastné, že obětuje životy Palestinců jako životy izraelských Židů – Hamás dobře věděl, že Gazané zemřou, když napadl Izrael a zavraždil stovky jeho lidí. Odpor proti Hamásu by měl být prvořadý pro každého, kdo věří v sekularismus, svobodu a mír pro Izrael i Palestinu.

Západní islámská levice hraje přesně tu roli, kterou jí přidělil Hamás. Hamás vsadil na to, že dostane kulturní elity Západu do ulic v šílenství existenciálního odporu k Izraeli, a dosáhl svého. Co je pár tisíc izraelských a palestinských životů ve srovnání s brilantním PR hitem, který podněcuje západní influencery a poskoky, aby vyšli do ulic po boku islamistů a požadovali další potrestání Izraele? Naše hloupé žvanivé třídy nemají ani ponětí o tom, jakou roli hrají v marnivém a dementním válečném štvaní Hamásu proti Izraeli.

Jde o tohle. Pokud agitujete proti izraelské "genocidě" v Gaze, ale neodsoudili jste skutečný genocidní terorismus Hamásu proti Židům v jižním Izraeli, je možné, že jste antisemita. Pokud pochodujete s islamisty, kteří hovoří o vyvražďování izraelských Židů Hamásem jako o "dni dobrých zpráv", je možné, že jste se postavili na stranu rasové nenávisti. Pokud řeknete "příměří", ale neřeknete "osvoboďte rukojmí", je možné, že světu ukazujete, že si židovských životů ceníte méně než životů jiných. Solidarita s Židy je právě teď prioritou všech skutečných progresivistů, zejména po potvrzení, že náš stát, naše instituce a levice opustily Židy ve prospěch smrtelného objetí "pocitu revolty" radikálního islámu.

