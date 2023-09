Rusové bombardovali trh v Konsťantynivce. 16 mrtvých. Mrtvé dítě. 28 zraněných

Byly zasaženy trh, obchody a lékárna

Vyjednávání? A pak další vyjednávání? A ještě další? Protože je dovoleno zabíjet. Beztrestně. Jako dnes. Úmyslný raketový útok na trh v #Kosťantynivce. Když je tam spousta civilistů... předběžně 16 zabitých. Pořád nechápu dvě věci. První: pokud nebudou potrestáni vrazi za Kosťantynivku, tak se po vyjednávání určitě stanou beztrestnými, ne? Je to pravda, nebo ne? A za druhé: proč nemůžeme urychlit vojenskou podporu #Ukrajiny, aby se přestalo truchlit nad úmyslně zabíjenými civilisty na Ukrajině?

Negotiations? And then more negotiations? And even more. Because it is allowed to kill. With impunity. Like today. A deliberate missile attack on the market in #Kostiantynivka. When there are many civilians there... preliminary, 16 killed.



I still don't understand two things.… pic.twitter.com/zzUT1UVlMX