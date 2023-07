Z univerzit na Floridě utílkají akademici

31. 7. 2023

Kvůli řadě zákonů Rona DeSantise, které útočí na výuku rasové a genderové problematiky, se vysoké školy ve státě potýkají s problémy při obsazování míst na fakultách



Do začátku akademického roku 2023-24 zbývá pouhých šest týdnů, a tak vedoucí představitelé New College of Florida (NCF) učinili v polovině července překvapivé oznámení: Z přibližně 100 učitelských míst na této malé vysoké škole je 36 volných. Prorektor Bradley Thiessen označil počet volných míst na fakultě za "absurdně vysoký" a toto odhalení je nejnovějším důkazem odlivu mozků, který postihuje vysoké školy a univerzity na celé Floridě.





Guvernér Ron DeSantis zahájil rok 2023 jmenováním šesti politických spojenců do třináctičlenné správní rady univerzity, kteří slíbili, že drasticky změní údajně "levicové" studijní prostředí na univerzitě v Sarasotě. Na svém prvním zasedání koncem ledna obměněná komise odhlasovala, že bez udání důvodu vyhodí prezidentku univerzity Patricii Okkerovou a na její místo jmenuje bývalého republikánského zákonodárce a komisaře pro vzdělávání.



V následujících týdnech členové správní rady vyhodili vedoucího knihovníka a ředitele programů pro rozmanitost a zamítli prodloužení funkčního období pěti profesorům, kteří byli doporučeni ke schválení.



V prohlášení o volných místech na fakultě, které bylo vydáno počátkem tohoto měsíce, představitelé NCF uvedli, že šest z volných míst bylo způsobeno rezignací zaměstnanců a čtvrtina odchodů členů fakulty "následovala po změnách ve správní radě New College". Jednu z těchto rezignací podala Liz Leiningerová, docentka neurobiologie, která uvedla, že začala hledat strategii odchodu, jakmile se v prvním týdnu roku 2023 dozvěděla o DeSantisových jmenováních.



Čtyřicetiletá vědkyně nastoupila na fakultu New College v roce 2017, lákaly ji možnosti žít v blízkosti svých stárnoucích rodičů na pobřeží Floridského zálivu a úzce spolupracovat s vysokoškoláky na relativně malé škole, kde se celkový počet studentů pohybuje kolem 700. Když však republikány ovládaný floridský zákonodárný sbor přijal v posledních dvou letech řadu zákonů, které se snaží omezit akademické svobody a zrušit tenure, takže profesoři mohou být vyhozeni kdykoliv, Leiningerová se stala přímým svědkem ničivých dopadů nových zákonů na morálku svých kolegů.



"Veškerá legislativa týkající se vysokého školství na Floridě je mrazivá a děsivá," řekla Leiningerová, která se na podzim vrací na katedru biologie na St Mary's College v Marylandu, kde před přestěhováním na střední Floridu učila. "Představte si vědce, kteří zkoumají klimatické změny, a představte si výkonnou moc, která klimatické změny popírá - mohla by tyto zákony použít k zastrašení nebo propuštění těchto vědců."



Nové zákony mimo jiné zavedly zákaz financování programů diverzity, rovnosti a inkluze na floridských veřejných vysokých školách a univerzitách, odebraly právo na arbitráž, které bylo dříve zaručeno členům fakulty, jimž hrozí propuštění, a zakázaly výuku kritické rasové teorie, která argumentuje, že v západní společnosti vrozené rasové předsudky prostupují mnoha zákony a institucemi



Tváří v tvář těmto a dalším zákonům podporovaným DeSantisem a republikánskými zákonodárci, které omezují práva floridské LGBTQ+ komunity, odchází mnoho vědců po celém státě do předčasného důchodu, hlasují nohama a přijímají pracovní nabídky mimo Floridu nebo jednoduše házejí ručník do ringu s výpovědí.



Andrew Gothard, prezident odborové organizace United Faculty of Florida na státní úrovni, předpovídá, že v nadcházejícím akademickém roce dojde na některých univerzitách ve srovnání s rokem 2022-23 ke ztrátě 20 až 30 % vyučujících, což by znamenalo výrazný nárůst roční míry fluktuace, která se tradičně pohybovala na úrovni 10 % nebo méně.



James Pascoe se přestěhoval na kampus Floridské univerzity v Gainesville v roce 2018, tedy ve stejném roce, kdy byl DeSantis poprvé zvolen guvernérem. O tři roky později se rodák z Dallasu začal poohlížet po práci jinde, když nové požadavky na zveřejňování informací ztížily Pascoeovi možnost žádat o granty. Neúspěšný pokus DeSantisovy administrativy zakázat třem kolegům z Floridské univerzity svědčit jako odborní svědci v případu volebních práv vyvolal v Pascoeově mysli další varovné signály.



V březnu 2022 pak byla přijata legislativa, která zakázala diskusi o pohlavní identitě a sexualitě se žáky základních škol mezi mateřskou školou a třetí třídou. Pascoe a jeho mužský partner se začali obávat o svou budoucí způsobilost k adopci dětí v prostředí, které bylo podle jejich soudu vůči homosexuálním párům stále nepřátelštější.



"Začínalo být jasné, že se univerzita politizuje," řekl 33letý docent matematiky. "Když jsem čekal na odpovědi na žádosti o zaměstnání, začali přijímat všechny ty nejasně protihomosexuální a proti LGBTQ+ zaměřené zákony. Zdálo se, že tento stát už pro nás není dobrým místem k životu."



V létě 2022 Pascoe přijal srovnatelné místo na Drexelově univerzitě ve Filadelfii. Jeho partner ho následoval a nastoupil na katedru biologie na Haverford College na nedalekém předměstí.



Převládající politické klima na Floridě zkomplikovalo snahu získat na některá volná místa kvalifikované vědce ze zemí mimo tento stát. Kenneth Nunn byl během více než 30 let, které strávil na právnické fakultě Floridské univerzity, členem řady jmenovacích komisí. Řekl, že úkol přesvědčit vysoce kvalifikované barevné uchazeče, aby se přestěhovali do Gainesville, nebyl nikdy obtížnější než za nynější vlády guvernéra, který na začátku tohoto roku zakázal výuku nového kurzu afroamerických studií pro pokročilé na středních školách.



DeSantis se tento měsíc znovu ocitl pod palbou kritiky, když státní ministerstvo školství vydalo pokyny doporučující, aby se studenti středních škol učili o dovednostech, které otroci získali "pro svůj osobní prospěch" během svého života v otroctví.



"Florida je toxická," poznamenal Nunn, jeden z mála černošských členů fakulty právnické fakulty, který tvrdí, že se loni v lednu rozhodl odejít do důchodu částečně kvůli uzákoněnému zákazu výuky kritické rasové teorie. "Je to už mnoho let, co jsme naposledy přijali afroamerického člena fakulty na základní úrovni. Ti prostě nemají zájem být na místě, kde je něco s postavením kritické rasové teorie očerňováno a napadáno."



Pětašedesátiletý Nunn bude na podzim vyučovat právo ve Washingtonu DC jako hostující profesor na Howardově univerzitě, jedné z předních historicky černošských vysokých škol a univerzit v zemi.





