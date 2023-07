Vnitřní dekolonizace Evropy

28. 7. 2023

čas čtení 8 minut

Kunderův odchod nás inspiruje k přehodnocení jeho vize Evropy. napsal Volodymyr Jermolenko. Kunderův odchod nás inspiruje k přehodnocení jeho vize Evropy.

Ruská válka na Ukrajině určí, zda kolonizace silou patří minulosti nebo budoucnosti. Pokud Rusko zvítězí, musíme se rozloučit s Kunderovou myšlenkou budování maximální rozmanitosti na minimálním prostoru.

Milan Kundera zemřel a opět nás vyzývá, abychom se znovu zamysleli nad jeho odkazem.

Jeho slavná esej "Tragédie střední Evropy" je pro nás dnes častým tématem reflexe. Jako ukrajinský filozof si myslím, že je to také téma myšlení ve světle ruské genocidní války proti Ukrajině.

V roce 2014 jsem ve své eseji "Sny o Evropě" pochválil Kunderu za to, že naznačil, že Evropa jde daleko za formální hranice evropských institucí. Evropa byla větší, než si lidé v západní Evropě mysleli.

Kunderovi jsem ale také vyčítal, že místo těch starých stanovil nové imaginární hranice. Kundera tvrdil, že střední Evropa je "unesený Západ" – a pro mě, Ukrajince, to latentně znamenalo, že pro něj je skutečnou Evropou v této části světa pouze střední Evropa a že "Evropa" končí na západních hranicích Sovětského svazu – tedy na západních hranicích Ukrajiny.

Události, které se staly od Kunderovy eseje, ukázaly, že stanovení nových evropských hranic bylo chybou. Tato desetiletí ukazují, že Evropa je tekutá, organická, má plasticitu a překračuje svůj vlastní "rámec". Ukazují, že hodnoty jsou často kočovné a mohou se znovu zrodit v dříve nepovšimnutých nebo ignorovaných společnostech, jako je Ukrajina.

Střední a východní Evropa jako "unesený Západ" – kolonialismus v Evropě

Ale Kundera ukázal i něco jiného. Metaforizací střední Evropy jako "uneseného Západu" poukázal na zásadní věc: Že ve 20. století mohly být země, kultury a lidé hromadně unášeni. Na evropském kontinentu se dělo něco strašného: Nová kolonizace, nový imperialismus.

To byla zpráva pro západní Evropu. Ukázalo se, že "Evropa" nemusí být jen kolonizátorem; může být také kolonizována. Že existují Evropané, kteří nebyli imperialisté, ale trpěli imperiální mocností stejně jako neevropské kolonizované národy. Že vlna deimperializace a dekolonizace ještě neskončila.

Střední Evropa učinila několik pokusů přemýšlet o Evropě v neimperialistických pojmech. Kunderova formulace "maximální rozmanitost v minimálním prostoru" je jednou z nich. Jiná je metafora "Evropské rodiny" Czesłava Milosze, Rodzinna Europa.

I panslovanský mýtus, zrozený na počátku 19. století mezi slovenskými a českými intelektuály, obsahoval sen o netyranské a neautokratické společnosti. Později pronikl do okruhu ukrajinských spisovatelů a historiků prvních desetiletí 19. století a vytvořil silný antiimperiální narativ uvnitř ruského impéria. To ji však obrátilo vzhůru nohama a proměnilo ji v imperiální vyprávění. Později to samé udělalo se socialismem.

Chybný byl i Kunderův středoevropský mýtus s jeho představou "maximální diverzity na minimálním prostoru". Zdá se, že s touto formulí použil jednu imperiální myšlenku (habsburskou) proti druhé (sovětské). Přesto myšlenka střední Evropy jako uneseného Západu varovala, že v Evropě je zpět nový imperialismus – a nejen imperialismus, ale i tvrdé jádro staromódního kolonialismu.

Můžeme věřit myšlence Edwarda Saida, že kulturní imperialismus, který nahradil přímý kolonialismus 19. století, je také násilným mocenským diskurzem a skutečným dědicem staromódního kolonialismu. Avšak zatímco kulturní imperialismus si může zahrávat s měkkou silou – idejemi, náboženstvím, popkulturou atd., kolonialismus je mnohem přímější, natož hybridní. Kolonialismus pokládá boty na zem, nahrazuje moc na zemi a dobývá nejen srdce a mysl, ale také prostor a těla. Vylidňuje, nejen konstruuje nebo dekonstruuje; mění demografii a identitu.

Násilí jako prostředek kolonizace

Kundera to věděl velmi dobře. Obraz sovětských tanků v Praze v roce 1968, opakující se v jeho románech, to ukazuje bez dalších slov. Věděl, že rusko-sovětská nadvláda není jen o idejích. Je to o fyzické nadvládě a násilí. Je tvrdá, ne měkká.

Během studené války byly země střední a východní Evropy nově kolonizovány. Ruská říše využila myšlenky panslavismu ke kolonizaci svých sousedů v 19. století; použila myšlenky socialismu k jejich kolonizaci ve 20. století. Levicové myšlenky v jiných částech světa, nástroj deimperializace a emancipace, se staly nástroji reimperializace a rekolonizace ve východní a střední Evropě.

Ruská invaze na Ukrajinu v roce 2014 a ještě více od roku 2022 je pokračováním tohoto imperialismu a kolonialismu s novou úrovní krutosti a novou vášní pro vyhlazování. Na okupovaném Krymu Rusko od roku 2014 nejen nezákonně změnilo politický a společenský řád, ale také změnilo demografii tím, že donutilo desítky tisíc krymských Tatarů a Ukrajinců odejít a nahradilo je stovkami tisíc osadníků z Ruska. Během okupace ukrajinských zemí v letech 2022-2023 Rusko používalo nejkrutější praktiky (mučení a zabíjení) proti nejaktivnějším představitelům ukrajinského národa. Pokusila se také o ideologické a psychologické přetvoření srdcí a myslí místních ukrajinských občanů tím, že jim vnutila ruský vzdělávací systém, média, propagandu a kulturu.

Jedna z klíčových otázek dneška zní: Žijeme v době globální deimperializace nebo reimperializace? Zažíváme zánik impérií nebo jejich znovuzrození? Oba vektory jsou možné a nevíme, co se stane dál. Během invaze na Ukrajinu ruský imperialismus ukázal svou slabost, ale to neznamená, že je odsouzen k zániku. Nebude poražen sám od sebe; bude poražen pouze tehdy, bude-li čelit skutečnému kolektivnímu odporu – z celého svobodného světa.

Ruská válka proti Ukrajině, se všemi jejími imperiálními a genocidními složkami, je událostí, která určí, jakým směrem se svět vydá. Dočkáme se konečného zhroucení posledního impéria v Evropě? Nebo naopak budeme svědky znovunastolení imperiální myšlenky jako "silnější", "efektivnější" a "předvídatelnější", což postupně minimalizuje naše práva a promění občany v tiché dělníky a spotřebitele?

Rozloučení s Kunderovou vizí Evropy?

Pokud tento scénář zvítězí, musíme se rozloučit s Kunderovou myšlenkou budování maximální diverzity na minimálním prostoru. Budeme čelit světu minimální rozmanitosti na maximálním prostoru. Světu, který se ruské impérium snažilo budovat po staletí. Světu, který odmítá nebo minimalizuje myšlenku práv a nahrazuje ji mechanismy násilí a poslušnosti. Světu, který přerušuje spojení mezi zločinem a trestem, obrací pyramidu spravedlnosti vzhůru nohama a používá násilí jako nepředvídatelný nástroj k zasévání strachu.

Přemýšlet o Kunderově odkazu dnes také znamená myslet na budoucnost a jednat tak, aby ji utvářela. Kunderovy myšlenky jsou živé, ale jsou ještě křehčí než v roce 1980, kdy psal svou esej. Jejich život závisí na tom, co uděláme příští měsíc, příští týden, příští hodinu.

Záleží jen na nás, zda vedeme své děti ke světu rozmanitosti a práv, nebo ke světu násilí a sjednocení. Jestli směřujeme ke světu, kde jsou lidé a jiné živé bytosti považováni za nenahraditelné, nebo do světa, kde jsou životy zaměnitelné, smrt se stala banalitou. Směrem ke světu, kde se prostor pro násilí neustále zmenšuje, nebo ke světu, v němž násilí zůstává jediným životaschopným argumentem, konečnou mocí, která rozhoduje o našem osudu.

Záleží jen na nás, zda Evropa nebude jen "jednotným trhem", ale také hodnotovou silou, která lituje svých vlastních zločinů a chyb a povede svět ke skutečně dekolonizované budoucnosti.

Článek původně vyšel v angličtině na webu Visegrad Insight ZDE

0