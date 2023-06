Ruská agrese na Ukrajině: Putin potvrdil, že vzpouře skupiny Wagner byli zabiti ruští piloti; Zelenskyj navštívil frontu

27. 6. 2023

- Ruská tisková agentura RIA Novosti informuje o poškození železničních tratí na východě Krymu. S odvoláním na Ruskem dosazeného regionálního guvernéra uvádí, že oprava potrvá čtyři až osm hodin.



- Ruský prezident potvrdil zprávy vojenských blogerů, že během vzpoury žoldnéřské skupiny Wagner bylo sestřeleno několik letadel

A very flat Russian Mi-8MTPR-1 downed by Wagner forces. https://t.co/oZrirwiPa0 pic.twitter.com/gO2jKwyX2N — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 26, 2023 V neplánovaném nočním televizním projevu v pondělí pozdě večer viditelně rozzlobený Putin řekl: "Jakékoli vydírání nebo způsob, jak vnést do Ruska zmatek, jsou odsouzeny k neúspěchu - učinil jsem kroky, abych zabránil rozsáhlému krveprolití."



Ve svém prvním veřejném vystoupení od chvíle, kdy Prigožin v sobotu večer upustil od ozbrojené vzpoury, ruský prezident poděkoval bojovníkům a velitelům ze skupiny Wagner, kteří podle něj ustoupili, aby zabránili krveprolití.



Aniž by Prigožina jmenovitě zmínil, Putin řekl, že organizátoři vzpoury "zradili svou zemi, svůj lid". Řekl, že nepřátelé Ruska "chtěli, aby se ruští vojáci zabíjeli navzájem, aby zabíjeli vojenský personál a civilisty, aby Rusko nakonec prohrálo a naše společnost se rozdělila, udusila v krvavém občanském sporu".



Potvrdil také zprávy, že během neúspěšné vzpoury byli zabiti ruští piloti, a vzdal hold mrtvým. "Odvaha a sebeobětování padlých hrdinů-pilotů zachránily Rusko před tragickými zničujícími následky," řekl.



Zdálo se, že ruský prezident naznačil, že skupina Wagner bude zrušena, a uvedl, že bojovníci skupiny mají na výběr podepsat smlouvu s ministerstvem obrany nebo se přemístit do Běloruska, pokud chtějí.





- Ukrajinské ozbrojené síly sdělují, že v noci na pondělí sestřelily dvě řízené střely Kalibr a sedm bezpilotních letounů Šahed během nočních útoků ruských sil.



Ve své ranní aktualizaci uvedly, že ruské síly provedly 45 leteckých úderů a podnikly 38 útoků raketovými salvovými systémy uvnitř Ukrajiny. Informovaly o bojích v okolí Lymanu a Bachmutu, přičemž v pondělí proběhlo 38 bojových střetnutí.

- Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu v pondělí uvedl po setkání se svými generály, že ukrajinské síly "postoupily ve všech směrech" .



"Dnes - na frontě. Doněcká oblast, Záporoží. Naši bojovníci, naše frontové pozice, oblasti aktivních operací na frontě. Dnes naši bojovníci postoupili ve všech směrech, a to je šťastný den. Přál jsem chlapcům více takových dnů."







Zelenského výroky přicházejí poté, co ukrajinské jednotky vytvořily opěrný bod u Antonovského mostu na levém břehu Dněpru a znovu dobyly vesnici Rivnopil.

- Oddíl lodí ruské Tichomořské flotily vplul do jižních částí Filipínského moře. Agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu Tichomořské flotily uvedla, že posádky budou provádět manévry "s demonstrací námořní přítomnosti" v asijsko-pacifickém regionu.



Rusko posiluje obranu ve svých rozsáhlých dálněvýchodních regionech sousedících s asijsko-pacifickou oblastí, obviňuje USA z rozšiřování své přítomnosti v této oblasti a vyvolává obavy o bezpečnost v Japonsku a v celém regionu.



- Ruské ministerstvo obrany v úterý brzy ráno uvedlo, že nad Baltským mořem provádí cvičení taktických stíhaček, jehož hlavním cílem je prověřit připravenost k provádění bojových operací a operací se zvláštními úkoly.



Uvedlo:



Posádky Su-27 (stíhacích letounů) Baltské flotily střílely z palubních zbraní na řízené střely a makety nepřátelských letounů. Hlavním cílem cvičení je prověřit připravenost letových posádek k plnění bojových a speciálních úkolů podle určení."



Ministerstvo sdělilo, že kromě zdokonalování dovedností mají posádky stíhaček "nepřetržitou bojovou službu" při střežení vzdušného prostoru ruské exklávy Kaliningrad.



- Po vzpouře žoldnéřské skupiny Wagner byužil ruský prezident Vladimir Putin pondělního projevu k národu k tomu, aby obvinil Ukrajinu a její západní spojence, že chtějí, aby se Rusové "pozabíjeli navzájem".



Mezitím americký prezident Joe Biden pronesl v Bílém domě projev, v němž vzpouru označil za "součást boje uvnitř ruského systému" a zdůraznil, že USA Rusku sdělily, že se jich to netýká.







"Dali jsme jasně najevo, že se nás to netýká. Nemáme s tím nic společného."



Prezident Biden uvedl, že o situaci jednal v konferenčním hovoru se spojenci, kteří se rozhodli nedovolit Putinovi, aby z událostí obviňoval n Západ nebo NATO.



- Nebyly zveřejněny žádné oficiální informace o tom, kolik ruských pilotů zahynulo nebo kolik letadel bylo sestřeleno.



Některé ruské kanály Telegramu monitorující ruskou vojenskou aktivitu, včetně blogu Rybar s více než milionem sledovatelů, v sobotu uvedly, že během celodenní vzpoury zahynulo 13 ruských pilotů.



Mezi sestřelenými letouny byly tři vrtulníky elektronického boje Mi-8 MTPR a letoun Il-18 s posádkou, uvedl Rybar.



Zelenskyj v pondělí navštívil dvě oblasti podél fronty na východě a jihu Ukrajiny. Ukrajinský prezident předával ocenění a pózoval s vojáky na videozáznamech zveřejněných na internetu, včetně jednotky, která se významně podílela na zadržování ruského postupu ve městě Bachmut. "Děkuji vám za ochranu naší země, suverenity, našich rodin, dětí, Ukrajiny," řekl.



- Prigožin vydal své první prohlášení od vzpoury, v němž popřel, že by se jeho jednotky podílely na pokusu o převrat. V jedenáctiminutovém projevu zveřejněném prostřednictvím Telegramu Prigožin uvedl, že na protest proti zacházení se svými muži a vedení války uspořádal "pochod za spravedlnost". Wagnerovy síly převzaly kontrolu nad vojenským velením v jižním městě Rostov a postoupily do vzdálenosti 200 km od Moskvy, než se stáhly. Prigožin uvedl, že jeho síly rozmístily jižně od Moskvy dělostřelectvo, ale rozhodly se, že "demonstrace protestu stačí".



- USA připravily pro Ukrajinu balík vojenské pomoci ve výši 500 milionů dolarů. V rámci balíku bude Ukrajině dodána pozemní technika, včetně bojových vozidel Bradley a obrněných transportérů Stryker. Toto oznámení následuje po příslibu australské vlády, že v dalším kole podpory Ukrajině poskytne nový balíček vojenské pomoci ve výši 110 milionů dolarů, včetně vozidel, munice a humanitárních prostředků.



- Ruské ministerstvo obrany v pondělí zveřejnilo záběry, které podle něj ukazují Šojgua "na návštěvě předsunutého velitelského stanoviště jedné z formací 'západní' skupiny vojsk". Na videu je vidět, jak Šojgu jede ve vozidle a přijíždí na velitelské stanoviště, kde poslouchá hlášení důstojníků a prohlíží si mapu bojiště. Video bylo zveřejněno bez zvuku a není jasné, kdy a kde bylo natočeno, nicméně záběry ukazují tichou podporu vlády Šojguovi.



- Přerušená Wagnerova vzpoura dokazuje, že Moskva se válkou na Ukrajině dopustila strategické chyby, uvedl v pondělí generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Události z víkendu jsou vnitřní záležitostí Ruska a dalším důkazem velké strategické chyby, které se prezident Vladimir Putin dopustil nezákonnou anexí Krymu a válkou proti Ukrajině," řekl Stoltenberg novinářům při návštěvě litevského hlavního města Vilniusu.



- Události z víkendu ukazují, že vojenská síla Ruska "dostává trhliny" a "monstrum, které Putin vytvořil, se obrací proti němu", uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční věci Josep Borrell. Varoval však, že nestabilita v Rusku je pro Evropu nebezpečná a je třeba ji v nadcházejících dnech a týdnech brát v úvahu.





- Litevský prezident Gitanas Nausėda varoval, že Nato bude muset posílit své východní křídlo, pokud bude Prigožin vyhoštěn do Běloruska. Po zasedání bezpečnostní rady státu k pokusu žoldnéřské skupiny o vzpouru proti ruskému vojenskému vedení Nausėda řekl: "Pokud Prigožin nebo část skupiny Wagner skončí v Bělorusku s nejasnými plány a záměry, bude to znamenat jen to, že budeme muset dále posílit bezpečnost našich východních hranic."



