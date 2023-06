Ruská agrese na Ukrajině: Wagnerovi bojovníci postupují k Moskvě. Neví se, kde je Putin

24. 6. 2023

čas čtení 7 minut

- Wagnerovi žoldnéři vstoupili do Lipecké provincie, sděluje ruský gubernátor



Gubernátor ruské Lipecké provincie tvrdí, že do regionu vstoupila žoldnéřská skupina Wagner, informuje agentura AP.



Lipecká oblast se nachází asi 360 km jižně od Moskvy a je mnohem blíže hlavnímu městu než Rostov na Donu, kde se v noci objevily Wagnerovy jednotky.



Úřady "přijímají veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Situace je pod kontrolou," uvedl gubernátor Igor Artamonov na Telegramu. Podrobnosti o přítomnosti Wagnera neuvedl.



Úřady v oblasti, která se nachází na jihozápadě Ruska, již dříve vyzvaly obyvatele, aby v sobotu zůstali doma poté, co Wagnerova skupina pohrozila, že se chopí zbraní a svrhne vojenské vedení země.



Po noční vzpouře již Wagnerovy síly ovládají Rostov. Zdá se, že nyní urazily asi 500 kilometrů na sever a směřují k Moskvě.

- Na předměstí Moskvy se kopou zákopy:

⚡️Trenches are being dug on the outskirts of #Moscow pic.twitter.com/KAj89Br8tC — KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023

Novináři agentury Reuters předtím viděli, jak se vojenské transportéry a nákladní automobil s plošinou, na níž byl tank, řítí kolem města Voroněž více než v polovině cesty k Moskvě, kde na ně střílel vrtulník. Nebyly však žádné zprávy o tom, že by se povstalci na dálnici setkali s nějakým výrazným odporem. Gubernátor ruské Lipecké provincie tvrdí, že do regionu vstoupila žoldnéřská skupina Wagner, informuje agentura AP.Lipecká oblast se nachází asi 360 km jižně od Moskvy a je mnohem blíže hlavnímu městu než Rostov na Donu, kde se v noci objevily Wagnerovy jednotky.Úřady "přijímají veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Situace je pod kontrolou," uvedl gubernátor Igor Artamonov na Telegramu. Podrobnosti o přítomnosti Wagnera neuvedl.Úřady v oblasti, která se nachází na jihozápadě Ruska, již dříve vyzvaly obyvatele, aby v sobotu zůstali doma poté, co Wagnerova skupina pohrozila, že se chopí zbraní a svrhne vojenské vedení země.

- Ukrajina osvobodila během Wagnerovy vzpoury město



Podle ukrajinských zpravodajských agentur Kyjev osvobodil území u města Krasnohorivka v Doněcké oblasti, které od roku 2014 okupovali proruští separatisté.



Oleksandr Tarnavskij, velitel operačně-strategického uskupení Tavria, to řekl národní tiskové agentuře Ukrajiny Ukrinform.



"Přesun našich sil pokračuje," napsal Tarnavskij v sobotu na Telegramu. "Jsou vidět hmatatelné úspěchy a pokrok."





- V regionech, které leží mezi Moskvou a postupujícími Wagnerovými povstalci, byla zavedena protiteroristická opatření.



V Tambovské oblasti - která sousedí s Lipeckem, do něhož právě vstoupily Wagnerovy jednotky - byly v sobotu zrušeny masové akce, uvedla agentura Associated Press.



Mezi tyto akce patřily maturitní večírky. Ruské ministerstvo školství uvedlo, že v Moskvě, v oblasti kolem hlavního města a v "řadě dalších regionů, kde byla zavedena dodatečná protiteroristická opatření", se tyto oslavy odkládají do 1. července.



V hlavním městě byla pozastavena doprava na řece Moskvě. Policisté v neprůstřelných vestách a se samopaly byli vidět u vjezdu na hlavní silnici, která spojuje Moskvu s Voroněží a Rostovem na Donu.



BBC informovala, že se na vjezdech do Moskvy z jihu objevila improvizovaná kontrolní stanoviště.



Na záběrech je vidět, jak silnici blokují popelářské vozy a nedaleko policejní auta. Jsou na nich vidět i vojenská vozidla.



На въездах в Москву с юга появились импровизированные блокпосты.

Дорогу перегораживают мусоровозы, рядом — машины полиции.

На кадрах также видны военные автомобили. pic.twitter.com/shkLJCd9R8 — bbcrussian (@bbcrussian) June 24, 2023







V prohlášení se uvádí, že oba hovořili o nedávném vývoji v Rusku a Erdogan Putinovi řekl, že Turecko je připraveno přispět k mírovému řešení situace.





- Spekulace o Putinově pobytu v souvislosti se zprávami, že jeho letadlo opustilo Moskvu.



Objevily se četné zprávy, že prezidentské letadlo Vladimira Putina odstartovalo z moskevského letiště Vnukovo ve 14:16 místního času a poté zamířilo na severozápad.



Podle údajů ze sledovacího webu FlightRadar se letadlo dostalo do Tverské oblasti - asi 110 km od Moskvy, kde má Putin rezidenci - a poté zmizelo ze systému.



Zda byl Putin v letadle, nebylo možné potvrdit a jeho mluvčí Dmitrij Peskov agentuře Tass řekl, že prezident "pracuje v Kremlu".



- Íránská státní média mezitím v sobotu citovala mluvčího ministerstva zahraničí Násira Kanaáního, který uvedl, že Írán podporuje právní stát v Ruské federaci a poslední vývoj v této zemi považuje za vnitřní záležitost Ruska.



- Lety z Moskvy jsou vyprodány, protože se blíží žoldnéřská skupina Wagner.



Der Spiegel uvedl, že letenky na přímé spoje z Moskvy do Tbilisi, Astany a Istanbulu již nejsou k dispozici.



Mapy Google Maps ukazují uzavírky silnic na dálnici M4 jižně od Moskvy, tedy na trase, kterou se vydávají Wagnerovi povstalci.



- Při razii v Prigožinově kanceláři bylo nalezeno velké množství hotovosti, potvrdil údajně sám Prigožin.



Ruská média informovala, že na petrohradské adrese byly nalezeny peníze, což nyní Prigožin podle agentury Reuters potvrdil.



Uvedl, že peníze byly určeny na výdaje za Wagnera.



- Ruská státní média rovněž informovala, že prezident Putin vedl telefonát s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, který podle nich prý vyjádřil podporu současnému ruskému vedení.



- V prohlášení Rady bezpečnosti Běloruska se rovněž uvádí, že země zůstává spojencem Ruska a že vnitřní spory jsou "darem kolektivnímu Západu".



- Podle ruských novin ruští vojáci údajně zřídili na okraji Moskvy kulometné postavení.



Noviny Vedomosti podle agentury Reuters uvedly, že zbraň byla zřízena na jihozápadním okraji města. Ukrajinské noviny Kyiv Post uvedly, že na okraji Moskvy byly vykopány zákopy.



- Šéf ruské zahraniční rozvědky SVR Sergej Naryškin v sobotu uvedl, že je jasné, že to, co označil za pokus o destabilizaci společnosti a rozpoutání bratrovražedné občanské války, selhalo, informovala agentura TASS.



Naryškin měl na mysli to, co úřady označují za ozbrojenou vzpouru šéfa žoldnéřů ze skupiny Wagner Jevgenije Prigožina.



Mezitím vzbouřený šéf ruských žoldnéřů Jevgenij Prigožin prohlásil, že jeho vojáci nemuseli vystřelit ani jednou, když ovládli velitelství ruského Jižního vojenského okruhu v Rostově.



V nové zvukové zprávě, kterou v sobotu zveřejnila jeho tisková služba, však uvedl, že jeho muži byli cestou do Rostova ostřelováni dělostřelectvem a vrtulníky.



Řekl, že si myslí, že má podporu ruského lidu pro to, co nazývá "pochodem spravedlnosti".





Podrobnosti v angličtině



V prohlášení se uvádí, že oba hovořili o nedávném vývoji v Rusku a Erdogan Putinovi řekl, že Turecko je připraveno přispět k mírovému řešení situace.Objevily se četné zprávy, že prezidentské letadlo Vladimira Putina odstartovalo z moskevského letiště Vnukovo ve 14:16 místního času a poté zamířilo na severozápad.Podle údajů ze sledovacího webu FlightRadar se letadlo dostalo do Tverské oblasti - asi 110 km od Moskvy, kde má Putin rezidenci - a poté zmizelo ze systému.Zda byl Putin v letadle, nebylo možné potvrdit a jeho mluvčí Dmitrij Peskov agentuře Tass řekl, že prezident "pracuje v Kremlu".Der Spiegel uvedl, že letenky na přímé spoje z Moskvy do Tbilisi, Astany a Istanbulu již nejsou k dispozici.Mapy Google Maps ukazují uzavírky silnic na dálnici M4 jižně od Moskvy, tedy na trase, kterou se vydávají Wagnerovi povstalci.Ruská média informovala, že na petrohradské adrese byly nalezeny peníze, což nyní Prigožin podle agentury Reuters potvrdil.Uvedl, že peníze byly určeny na výdaje za Wagnera.informovala agentura TASS.Naryškin měl na mysli to, co úřady označují za ozbrojenou vzpouru šéfa žoldnéřů ze skupiny Wagner Jevgenije Prigožina.Mezitím vzbouřený šéf ruských žoldnéřů Jevgenij Prigožin prohlásil, že jeho vojáci nemuseli vystřelit ani jednou, když ovládli velitelství ruského Jižního vojenského okruhu v Rostově.V nové zvukové zprávě, kterou v sobotu zveřejnila jeho tisková služba, však uvedl, že jeho muži byli cestou do Rostova ostřelováni dělostřelectvem a vrtulníky.Řekl, že si myslí, že má podporu ruského lidu pro to, co nazývá "pochodem spravedlnosti".Podrobnosti v angličtině ZDE

0

229

V Moskvě byla evakuována muzea v blízkosti Kremlu.V posledních hodinách se objevily zprávy o evakuaci Treťjakovské galerie, Puškinova muzea a Domu kultury GES-2, dodala BBC.V Moskvě bylo rovněž evakuováno obchodní centrum Mega Belaja dača a obchodní centrum Kvartal, uvedla agentura."Lotyšsko pozorně sleduje vývoj situace v Rusku ... Bezpečnost hranic byla posílena, o vízech nebo vstupu na hranice od Rusů opouštějících Rusko kvůli současným událostem nebude uvažováno," uvedl Edgars Rinkēvičs na Twitteru."Lotyšsko nebude vydávat humanitární ani jiné typy víz," dodal zvolený prezident, který je zároveň stále ministrem zahraničí.Lotyšsko v loňském roce přestalo vydávat nová víza ruským občanům, ale až dosud dělalo výjimku pro humanitární víza.Není jasné, zda dosud vydaná víza budou nadále způsobilá pro vstup.- Ruské úřady údajně nabídly vzbouřencům z Wagnerovy skupiny amnestii, pokud se vzdají.Ruská státní tisková agentura Tass se od jednoho z ruských zákonodárců dozvěděla, že Wagnerovým vzbouřencům byla slíbena amnestie, pokud složí zbraně, ale musí jednat rychle, uvedla agentura Reuters."Wagnerovi bojovníci stále mohou složit zbraně a vyhnout se trestu vzhledem k jejich úspěchům během speciální vojenské operace (na Ukrajině), ale měli by to udělat rychle," citoval TASS zákonodárce Pavla Krašeninnikova.