Ruští hackeři chtějí narušit nebo zničijt britskou infrastrukturu, varuje ministr

19. 4. 2023

Ministr britského úřadu vlády Oliver Dowden vydává celostátní varování a vyzývá firmy, aby zvýšily kybernetickou bezpečnost



Ruští hackeři organizovaní po vzoru polovojenské skupiny Wagner se snaží "narušit nebo zničit" části kritické národní infrastruktury Spojeného království, varuje ministr britské vlády na středeční kybernetické konferenci v Belfastu.

Oliver Dowden, ministr úřadu vlády, vydává národní varování pro klíčové podniky v souvislosti s rostoucími mezinárodními obavami, že v době, kdy Rusko bojuje na Ukrajině, hledá Kreml pod tlakem nové způsoby, jak ohrozit Západ.



Americké zpravodajské informace, které unikly na začátku tohoto měsíce, varovaly, že ruští hackeři údajně koncem února ovládli řídicí systémy patřící kanadskému plynovodu s cílem způsobit výbuch.



Očekává se, že Dowden na akci Cyber UK řekne, že zveřejnění hrozby "není něco, co činíme lehce". Bude tvrdit, že je nutné přimět firmy v oblasti veřejných služeb a dalších kritických odvětvích, aby si uvědomily, že musí investovat podle potřeby do kybernetické bezpečnosti, "aby ubránily sebe i zemi".



Protivníky označí za "spíše ideologicky než finančně motivované" a dodá, že je méně pravděpodobné, že projeví stejnou míru zdrženlivosti jako ti, kteří jsou přímo zaměstnáni státem, což činí situaci "obzvláště znepokojivou".



Přísně tajný fragment zpravodajských informací ve spisech Pentagonu, který unikl na začátku tohoto měsíce, varoval, že ruská kyberzločinecká skupina s názvem Zarja tvrdí, že se zmocnila řídicích systémů nejmenovaného ropovodu. Hackeři pak požádali špionážní agenturu FSB o instrukce, co mají dělat dál.



Podle zprávy založené na elektronickém odposlechu komunikace mezi oběma stranami hackeři "sdíleli s FSB snímky obrazovky", na nichž "tvrdí, že jsou schopni zvýšit tlak ve ventilech, vypnout alarmy a zahájit nouzové odstavení blíže nespecifikované distribuční stanice plynu".



Ve veřejném prostoru však neexistují žádné potvrzující důkazy o tom, že by společnost provozující plynovody v Kanadě utrpěla popsaný hackerský útok nebo že by došlo k nějakému výbuchu. Zpravodajské informace mohly rovněž pomoci útoku zabránit, ačkoli byly označeny jako určené pouze pro oči USA.



Britská pošta Royal Mail se na začátku tohoto roku stala terčem útoku ruských zločineckých hackerů, přičemž skupina LockBit požadovala výkupné ve výši 80 milionů dolarů poté, co útočníci zašifrovali soubory důležité pro mezinárodní operace společnosti. Podle přepisu jednání, který hackeři zveřejnili na internetu, tyto požadavky odmítla jako "absurdní".



Dowden nejmenoval žádnou z hackerských skupin, ale zmínka o velké polovojenské skupině Wagner, která hraje důležitou roli na Ukrajině, naznačuje, že se Spojené království domnívá, že se objevují snahy o zorganizování zločineckých skupin hackerů do něčeho trvalejšího.



Kritická národní infrastruktura zahrnuje oblasti, jako jsou plynové, elektrické, telekomunikační a poštovní sítě, stejně jako záchranné služby a další organizace, na nichž závisí každodenní život. Vážné útoky jsou stále vzácné, ale v USA před dvěma lety na krátkou dobu zastavil provoz ropovod na východním pobřeží poté, co se do něj naboural gang internetových vyděračů, což vedlo k nedostatku benzinu a leteckého paliva.





Ruští hackeři se zaměřili také na ukrajinské veřejné služby, a to jak před loňskou plnou invazí, tak po ní. Ukrajina byla schopna udržet dodávky s pomocí Západu, ačkoli některé z kybernetických útoků loni na podzim byly vedeny společně s raketovými údery zaměřenými na elektrárny a rozvodny její energetické sítě.







