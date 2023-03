Suspendování Garyho Linekera pro jeho kritiku fašizuijícího jazyka britských konzervativních ministrů se stalo pro BBC obrovským skandálem

11. 3. 2023

BBC byla nucena zrušit nebo drasticky pozměnit veškeré své rozhlasové a televizní pořady o fotbale, neboť množství moderátorů a komentátorů v solidaritě s Linekerem odmítlo v pořadech BBC vystupovat.



Po pozastavení členství Garyho Linekera v BBC množství moderátorů, moderátorek a spolupracovníků se o víkendu vzdali svých povinností v BBC.



V pátek, kdy se televize snažila najít náhradu za Linekera pro jeho pořad Match of the Day, oznámili Ian Wright a Alan Shearer, že ze solidarity s ním z tohoto pořadu odcházejí.



V sobotu ráno oznámila Alex Scottová, že odchází z moderování pořadu Football Focus, a Jason Mohammad, moderátor pořadu Final Score, ji následoval. Oba tyto pořady byly v programu BBC nahrazeny jinými.



Sportovní vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 5 Live bylo rovněž zrušeno, stejně jako pořad Colina Murraye Fighting Talk, který na této stanici vysílal v 11 hodin dopoledne.



Bývalý anglický útočník Jermain Defoe na Twitteru oznámil, že v nedělním pořadu Match of the Day 2 nevystoupí podle plánu.



Bývalý generální ředitel BBC Greg Dyke prohlásil, že BBC svým rozhodnutím odvolat Garyho Linekera podkopala vlastní důvěryhodnost, protože bude považována za subjekt, který se podřídil tlaku vlády.



Gary Lineker mezitím odcestoval do Leicesteru, aby sledoval zápas svého bývalého týmu proti Chelsea.





Šéf Labouristické strany Sir Keir Starmer prohlásil, že "ustupování" BBC konzervativním poslancům ve sporu o Garyho Linekera je "opakem nestrannosti":



"BBC nejedná nestranně, když ustupuje konzervativním poslancům, kteří si stěžují na Garyho Linekera.



V tomto případě se ošklivě spletli a nyní jsou odhaleni.



Stejně jako vláda, protože jádrem celé věci je selhání vlády v oblasti azylového systému. A místo toho, aby vláda převzala odpovědnost za chaos, který způsobila, vrhá se na kohokoli jiného - na Garyho Linekera, na BBC, státní úředníky, na "levicové právníky".



Vláda by měla uznat, že azylový systém rozbila, a říct nám, co hodlají udělat pro jeho nápravu, a ne fňukat nad Garym Linekerem."



