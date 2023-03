BBC bude umravňovat komentátora Garryho Linekera za to, přirovnal azylovou politiku Spojeného království k nacistickému Německu

8. 3. 2023

čas čtení 2 minuty



S moderátorem pořadu Match of the Day (Fotbalový zápas dne) bývalým fotbalistou Garym Linekerem si BBC promluví po jeho výrocích na sociálních sítích o vládních imigračních plánech, v nichž přirovnal politiku brtiského ministerstva vnitra k nacistickému Německu.



Řada konzervativních poslanců vyjádřila hněv poté, co kritizoval politiku i jazyk, jímž je nový britský protofašistický zákon ospravedlňován.

Lineker reagoval na videozprávu ministryně vnitra Suelly Bravermanové o tom, že zabrání připlouvání člunů s uprchlíky: "Proboha, to je více než hrozné."



Když proti tomu někdo na Twitteru protestoval, Lineker své výroky obhajoval slovy: "Neexistuje žádný obrovský příliv imigrantů. Přijímáme mnohem méně uprchlíků než jiné velké evropské země. Je to jen nesmírně krutá politika zaměřená na ty nejzranitelnější lidi, a to jazykem, který se neliší od toho, který používalo Německo ve 30. letech."

BBC uvedla, že Lineker sice není vázán přísnými pravidly pro zaměstnance zpravodajství a publicistiky BBC v oblasti sociálních médií, ale generální ředitel Tim Davie o problematice jeho komentářů v minulosti hovořil a je "pochopitelné, že mu budou jeho povinnosti připomenuty".



Linekerovy nejnovější výroky byly široce odsouzeny toryovskými politiky, kteří vyzvali BBC, aby "přijala opatření".



Ministr pro imigraci Robert Jenrick řekl rozhlasové stanici Times Radio: "Moje děti jsou vnuky těch, kteří přežili holocaust, a myslím, že taková slova by se neměla brátna lehkou váhu. Gary Lineker je placen britskými daňovými poplatníky a je zklamáním, že se tak vymyká názorům britské veřejnosti."





Místopředseda Konzervativní strany Lee Anderson napsal na Facebooku: "Je to jen další příklad toho, jak jsou tyto přeplacené hvězdy mimo kontakt s voličskou veřejností. Místo poučování by se měl pan Lineker raději věnovat předčítání fotbalových výsledků a prodeji chipsů."





Mluvčí BBC sdělil deníku Daily Telegraph: "BBC má předpisy pro sociální média, které byly zveřejněny. Jednotlivci, kteří pro nás pracují, jsou si vědomi svých povinností týkajících se sociálních médií. V případě potřeby máme zavedeny příslušné interní procesy."



Ředitel BBC Tim Davie (který dal obrovské fiannční dary Konzervativní straně) loni označil svůj "boj" proti Linekerově politickému tweetování za "probíhající práci".





Davie dodal: "Celkově konverzace pokračuje... Je to práce na tom, kde jsou hranice. Vedli jsme rozhovor a myslím, že chápe, jaké jsou zásady."







Podrobnosti v angličtině ZDE

