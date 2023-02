Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij konstatuje, že Macron rozhovory s Ruskem plýtvá časem

20. 2. 2023

čas čtení 10 minut

- Ukrajinská státní televizní stanice Suspilne v pondělí ráno ráno ve svém zpravodajském přehledu na Telegramu přinesla tuto aktualizaci:



Ruské jednotky v pondělí ráno třikrát ostřelovaly Charkovskou oblast: dva lidé byli zraněni, jedna žena může být pod troskami soukromého obytného domu.



Dne 19. února při ruském ostřelování v Doněcké oblasti zahynuli tři lidé a další byli zraněni.



Rusko ztratilo za den asi 820 svých vojáků, informuje generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny. Ukrajinské letectvo provedlo téměř 30 úderů na ruské pozice



V Kyjevě byla kvůli příjezdu zahraničních delegací uzavřena řada ulic včetně centra.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij obvinil Emmanuela Macrona, že plýtvá časem pokusy o dialog s Ruskem

Zelenskyj v nedělním rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera reagoval na Macronův argument, že Rusko by mělo být "poraženo, ale ne rozdrceno", a že konflikt na Ukrajině bude muset být vyřešen jednáním.



Oba prezidenti spolu v neděli hovořili telefonicky. Zelenskij později italskému deníku řekl:



"Je to zbytečný dialog. Macron ve skutečnosti ztrácí čas. Dospěl jsem k závěru, že nejsme schopni změnit ruský postoj."



V pátek Macron vyzval spojence, aby zvýšili vojenskou podporu Ukrajině.



V rozhovoru pro Journal du Dimanche také řekl, že nevěří ve změnu režimu, že šance na demokratické řešení ze strany ruské občanské společnosti je malá a že neexistuje žádná alternativa, jak přivést Putina zpět k jednacímu stolu.



Macron si vysloužil kritiku některých spojenců v NATO za to, že ohledně své politiky ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem vysílá smíšené signály.



Při popisu jejich nedělního rozhovoru se Zelenskij o Macronových nejnovějších výrocích nezmínil. Oba politikové jednali o strategiích, včetně společných rozhodnutí, která by podle Zelenského měla být přijata před prvním výročím ruské invaze, které připadá na tento týden.



Před krátkou návštěvou Paříže tento měsíc Zelenskij uvedl, že tvrdší postoj francouzského prezidenta vůči Rusku v posledních měsících ukazuje, že prošel výraznou změnou.

Zelenskyj v nedělním rozhovoru pro italský deníka reagoval na Macronův argument, že Rusko by mělo být "poraženo, ale ne rozdrceno", a že konflikt na Ukrajině bude muset být vyřešen jednáním.Oba prezidenti spolu v neděli hovořili telefonicky. Zelenskij později italskému deníku řekl:"Je to zbytečný dialog. Macron ve skutečnosti ztrácí čas. Dospěl jsem k závěru, že nejsme schopni změnit ruský postoj."V pátek Macron vyzval spojence, aby zvýšili vojenskou podporu Ukrajině.V rozhovoru protaké řekl, že nevěří ve změnu režimu, že šance na demokratické řešení ze strany ruské občanské společnosti je malá a že neexistuje žádná alternativa, jak přivést Putina zpět k jednacímu stolu.Macron si vysloužil kritiku některých spojenců v NATO za to, že ohledně své politiky ve válce mezi Ukrajinou a Ruskem vysílá smíšené signály.Při popisu jejich nedělního rozhovoru se Zelenskij o Macronových nejnovějších výrocích nezmínil. Oba politikové jednali o strategiích, včetně společných rozhodnutí, která by podle Zelenského měla být přijata před prvním výročím ruské invaze, které připadá na tento týden.Před krátkou návštěvou Paříže tento měsíc Zelenskij uvedl, že tvrdší postoj francouzského prezidenta vůči Rusku v posledních měsících ukazuje, že prošel výraznou změnou.

- Ministři zahraničí se po výzvě k naléhavým opatřením sejdou k dohodě o munici v celé EU



Šéf zahraničních věcí EU Josep Borrell navrhne na bruselské schůzce dohodu o nákupu munice podle podobného modelu, jaký byl nasazen k zajištění vakcín během covidové krize.







Borrell podpořil výzvu Estonska, aby členové bloku společně nakoupili zbraně na pomoc Ukrajině - tento přístup by byl efektivnější než individuální objednávky členů EU.

Borrell uvedl, že na zasedání předloží plány na využití stávajícího evropského mírového nástroje ve výši 3,6 miliardy eur pro EU ke společnému nákupu munice po vzoru nákupu vakcín během covidové krize.









Zdroj v angličtině ZDE



0

370

Očekává se, že ministři zahraničí EU budou o tomto plánu jednat v pondělí v Bruselu.Plán by fungoval tak, že by se jménem více členských států zadávaly velké objednávky munice, což by urychlilo zadávání zakázek a povzbudilo evropské zbrojovky k investicím do zvýšení jejich výrobních kapacit.Varoval však, že to nevyřeší naléhavou potřebu Kyjeva získat nyní více munice.To nelze vyřešit tím, že se pustíme do společných zakázek ... protože jakákoli zakázka, která přijde na trh, přijde na konci fronty dlouhého seznamu zakázek, které již členské státy předaly."Borrell uvedl, že estonský nápad by fungoval ve střednědobém horizontu, ale naléhavost nedostatku je podle něj taková, že vyžaduje, aby země EU čerpaly ze stávajících zásob. "Musíme využít to, co členské státy mají," řekl."Je třeba udělat mnohem více a mnohem rychleji. Ještě je třeba udělat mnoho práce. Musíme zvýšit a urychlit naši vojenskou podporu. V současné době trvá evropské armádě nákup náboje ráže 155 mm téměř 10 měsíců, téměř rok a nákup rakety vzduch-vzduch téměř tři roky. To neodpovídá válečné situaci, v níž žijeme.", uvedlo čínské ministerstvo zahraničí na svém pravidelném pondělním brífinku, píše agentura Reuters."Čínské komplexní strategické partnerství spolupráce je založeno na neangažovanosti, nekonfliktnosti a neútočení na třetí strany, což je v rámci suverenity dvou nezávislých zemí," uvedl mluvčí ministerstva Wang Wenbin v odpovědi na otázku týkající se víkendového setkání nejvyššího čínského diplomata Wang I s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem.Očekává se, že Wang Yi v pondělí přijede na návštěvu Ruska.Zasedání v Bruselu, jemuž předsedá nejvyšší diplomat EU Josep Borrell, má na programu "výměnu názorů na ruskou agresi proti Ukrajině po první neformální výměně názorů s ministrem zahraničních věcí Ukrajiny". Později se bude jednat také o Moldavsku, kde se nedávno změnila prozápadní vláda, podle prezidentky Maiy Sanduové částečně kvůli napětí kvůli Rusku., uvedla podle agentury Reuters společnost v pondělním prohlášení."Jsme rádi, že jsme našli nového majitele našich dvou logistických areálů v Rusku a naplnili tak naše rozhodnutí zbavit se všech našich aktiv v zemi," uvedl v prohlášení obchodní ředitel Karsten Kildahl.Podle nejnovější zprávy britských zpravodajských služeb jsou ruské síly s blížícím se výročím invaze pravděpodobně pod rostoucím politickým tlakem.uvedl Institut pro studium války ve své nejnovější zpravodajské zprávě.Americký thinktank dodal, že ruské síly pravděpodobně zajistily malé zisky na severních předměstích Bachmutu a na jeho východním okraji.Prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že Ukrajina bude pokračovat v několikaměsíční obraně města Bachmut, ale "ne za každou cenu a ne za to, že všichni zemřou".Zelenského v neděli citoval italský deníkv době, kdy se rozhořela debata o tom, zda by kyjevské síly měly zůstat v tomto východoukrajinském městě, které ruské ostřelování téměř zcela zničilo.V Bachmutu v Doněcké oblasti na frontě žilo před válkou 70 000 obyvatel, nyní však podle odhadů ukrajinských představitelů tam zůstalo méně než 5 000 civilistů."Ano, není to nijak zvlášť velké město. Ve skutečnosti je stejně jako mnoho dalších v Donbasu [zdevastováno] Rusy. Je pro nás důležité ho bránit, ale ne za každou cenu a ne proto, aby všichni zemřeli," řekl Zelenskij.Podle analytiků má město spíše symbolickou než strategickou hodnotu jako brána do měst dále na západě Doněcké oblasti.Zelenskij uvedl, že ruští velitelé se snaží tlačit dál na města Kramatorsk a Slovjansk, dále na západ v Doněcké oblasti "a až na (centrální město) Dnipro".. Regionální vojenská správa uvedla, že ruské síly zasáhly vesnici Burgunka "masivní dělostřeleckou palbou" a že jeden ze střel zasáhl dvůr rodinného domu.Americký velvyslanec při OSN v neděli naznačil, že Bílý dům by mohl změnit své odmítnutí dodat Ukrajině stíhačky F-16. Ukrajinští představitelé naléhali na členy amerického Kongresu, aby tlačili na Bidenovu administrativu, aby stíhačky Kyjevu poslala, a tvrdili, že letouny by zvýšily schopnost Ukrajiny zasáhnout ruské raketové jednotky raketami americké výroby, uvedli zákonodárci.. Zelenskij ve svém nočním videoposelství uvedl, že poděkoval francouzskému prezidentovi "za pochopení našich potřeb a za společné vyjádření, že nemůžeme promarnit žádnou příležitost ani jediný týden v naší obraně proti ruské agresi ... Probrali jsme také důležitá rozhodnutí, která plánujeme na tento týden - na náš rok odporu".Blinken americkým televizním stanicím řekl, že USA mají informace, že Čína zvažuje, zda poskytne Rusku pomoc, možná včetně zbraní a výzbroje, pro válku na Ukrajině...ší. "Probíhá diskuse s administrativou prezidenta Bidena o tom, že by se jejich přítomnost (vojáků) stala trvalejší a že by se zvýšila," řekl Mateusz Morawiecki v nedělním pořadu Face the Nation na stanici CBS.