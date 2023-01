Polsko by mohlo Ukrajině dodat stíhačky F-16, sděluije Kyjev

31. 1. 2023

čas čtení 6 minut



Ukrajinský představitel hlásí "pozitivní signály" z Varšavy - Polsko však zdůrazňuje, že bude jednat pouze po konzultaci se spojenci v NATO



Nejvyšší poradce Volodymyra Zelenského naznačil, že Polsko je ochotno dodat Ukrajině stíhačky F-16. Lobbing Ukrajiny za bojové letouny se zintenzivnil jen několik dní poté, co Německo a USA souhlasily s vysláním svých tanků.



Andrij Jermak v příspěvku na Telegramu uvedl, že Ukrajina má z Varšavy "pozitivní signály", ačkoli polský premiér opatrně zdůraznil, že jeho země bude jednat pouze po konzultaci se spojenci z NATO.



"Všechny kroky zaměřené na posílení obranných sil Ukrajiny koordinujeme s našimi partnery z NATO," řekl Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci - kde oznámil plány na zvýšení výdajů na obranu své země na 4 % HDP -, když byl dotázán na stíhačky. Dodal, že případný převod stíhaček by proběhl "v plné koordinaci". Nejvyšší poradce Volodymyra Zelenského naznačil, že Polsko je ochotno dodat Ukrajině stíhačky F-16. Lobbing Ukrajiny za bojové letouny se zintenzivnil jen několik dní poté, co Německo a USA souhlasily s vysláním svých tanků.Andrij Jermak v příspěvku na Telegramu uvedl, že Ukrajina má z Varšavy "pozitivní signály", ačkoli polský premiér opatrně zdůraznil, že jeho země bude jednat pouze po konzultaci se spojenci z NATO."Všechny kroky zaměřené na posílení obranných sil Ukrajiny koordinujeme s našimi partnery z NATO," řekl Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci - kde oznámil plány na zvýšení výdajů na obranu své země na 4 % HDP -, když byl dotázán na stíhačky. Dodal, že případný převod stíhaček by proběhl "v plné koordinaci".



Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že nevylučuje dodávku stíhaček na Ukrajinu, ale varoval před rizikem eskalace konfliktu.



"V zásadě není nic vyloučeno," uvedl Macron po jednání s nizozemským premiérem Markem Ruttem na otázku ohledně možnosti vyslání stíhaček do Kyjeva.



Macron stanovil řadu kritérií, včetně toho, že Ukrajina musí žádost podat jako první, že případné zbraně "nebudou mít eskalační charakter" a že "pravděpodobně nezasáhnou ruské území, ale budou sloužit čistě na pomoc obrannému úsilí".



Ukrajina zahájila svou lobbistickou kampaň za letouny americké výroby téměř okamžitě poté, co Německo a USA oznámily, že dodají tanky Leopard 2 a Abrams, ale tentokrát by její snaha mohla být úspěšná rychleji.



Joe Biden v pondělí pozdě večer prohlásil, že USA na Ukrajinu letouny F-16 nepošlou, ale dodal, že brzy navštíví Polsko. S blížícím se prvním výročím ruské invaze 24. února se objevily spekulace, že by americký prezident mohl navštívit Evropu a vyjádřit tak podporu alianci podporující Ukrajinu.



Britský ministr obrany Ben Wallace k tomu v pondělí jízlivě poznamenal: "Myslím, že o všech těchto požadavcích víme, že ... původní odpověď je ne a nakonec je to ano."



Polsko již dříve uvažovalo o vyslání své flotily letounů MiG-29 ze sovětské éry, které dobře znají ukrajinští piloti, a to již v březnu 2022 - dohoda však ztroskotala na obavách USA z rizika eskalace v počáteční fázi války. Zprávy z Polska naznačují, že Varšava místo toho poskytla náhradní díly.



Ale vzhledem k tomu, že ukrajinská válka se nyní blíží ke svému druhému roku a Západ modernizoval své dodávky zbraní o raketové dělostřelectvo Himars a M270, systémy protivzdušné obrany Nasams a Patriot a nejnověji i tanky, obavy z nebezpečné ruské reakce se zmírnily.



Poté, co nizozemští ministři minulý týden prohlásili, že se budou žádostí o stíhačky americké výroby zabývat "s otevřenou myslí", zveřejnila ukrajinská armáda na sociálních sítích video, v němž Nizozemsko a vojenskou podporu, které se jí dostalo, chválí. Uvedla v něm, že Nizozemci "vybojovali bitvu s mořem a zvítězili", a dodala, že "bychom opravdu ocenili letouny F-16".



Zelenskij přes noc vyzval k rychlejšímu dodání západních zbraní, protože ruské síly pokračovaly v útocích na pozice na celé frontové linii u východních měst Bachmut a Doněck.



"Takže musíme udělat z času naši zbraň. Musíme urychlit události, urychlit dodávky a otevření nových potřebných možností výzbroje pro Ukrajinu," řekl Zelenskyj ve svém nočním projevu a varoval, že Rusko podniká "neustálé pokusy o prolomení naší obrany".



Americký thinktank Institute for the Study of War sděluje, že pomalé tempo dodávek západních zbraní - kdy byly nové zbraně zasílány po týdnech či měsících debat - brzdí ukrajinské obránce.



"Zpoždění v poskytování západních systémů dálkové palby [dělostřelectva], pokročilých systémů protivzdušné obrany a tanků Ukrajině omezilo schopnost Ukrajiny využít příležitostí k větším protiofenzivním operacím." varoval.



Očekává se, že západní tanky dorazí na Ukrajinu v příštích dvou až třech měsících poté, co budou ukrajinští vojáci vycvičeni k jejich používání. Britský ministr obrany Wallace uvedl, že slíbená eskadra 14 britských tanků Challenger 2 dorazí "pravděpodobně v době Velikonoc" v polovině dubna.



Ruské síly útočí na Bachmut v Donbasu již několik měsíců, ale v posledních dnech zahájili útočníci nové úsilí o získání území v okolí vesnice Vuhledar, 30 kilometrů jihozápadně od Doněcku. Situace na obou místech je podle Zelenského "velmi tvrdá".



Vuhledar se nachází poblíž křižovatky s jižnízZáporožskou frontou a je považován za křižovatku pro obě strany, ale zůstává v držení Ukrajinců, přestože vůdce samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin tvrdí opak.



Pušilin uvedl, že ruské jednotky pokračují v postupu směrem na Vuhledar a že se jednotky ve východní části města usadily, zatímco ukrajinská armáda uvedla pouze to, že se město dostalo pod nepřátelskou palbu.



Pušilinovu tvrzení se vysmál i vysoce postavený ruský vojenský blogger a někdejší spojenec Igor Girkin, který označil "bravurní prohlášení" za "lež", protože Vuhledar je silně opevněn ukrajinskou armádou.



Ruské pokusy o obsazení opevněných pozic na doněcké frontě obecně vedly k lokálním taktickým úspěchům s "velmi vážnými ztrátami", dodal Girkin na svém kanálu na Telegramu a naznačil, že je skeptický ohledně vyhlídek na průlom.



Po posledních útocích po celé Ukrajině bylo hlášeno pět mrtvých a 13 zraněných civilistů. Tři byli zabiti v Chersonské oblasti na jihu země poté, co ruské síly 42krát vystřelily do regionu, včetně úderů, které zasáhly nemocnici, školu, autobusové nádraží a poštu, uvedla místní správa.





Francie a Austrálie rovněž oznámily, že dodají Ukrajině několik tisíc 155mm nábojů potřebných pro dělostřelectvo, které Západ poskytl od ruské invaze.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0