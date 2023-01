Mléko z žaludku krávy(TM) se omlouvá Babišovi za hrubou dezinformaci!

5. 1. 2023

čas čtení 7 minut

Mléko z žaludku kr á vyTM se omlouvá Babišovi za hrubou dezinformaci!



Omluva www.AGROBLB.cz a Mléka z žaludku krávyTM za zásadní a hrubou chybu v textu jejich proti-StB-abišovkého článku!

Před několika dny jsme v Britských listech zde uveřejnili náš otevřený dopis adresovaný panu Babišovi, ať už pod jeho občanským nebo konfidentsko-StBáckým krycím jménem.









Vážený pane spolupracovníku StB Andreji Babiši, bývalý (naštěstí) premiére nešťastně České republiky a, nedejbože/nedejpřírodo, budoucí prezidente českého fert-pašalíku, nebo jak si to po zvolení přejmenujete, přejeme Vám krásný den pod svitem Planety Slunce a zasíláme tento náš otevřený dopis číslo 2!

Před několika dny jsme v Britských listech zde uveřejnili náš otevřený dopis adresovaný Vaší osobě. Dopis obsahoval nechtěnou, ale zásadní a hrubou, chybu, jejímž uvedením jsme se hluboce dotkli hodnocení Vašich schopností.

To opravdu nebylo naším úmyslem, protože nejlepší způsob, jak proti absurditě Vašeho politického působení v (zatím) demokratickém fert-státě je nechat Vás co nejvíc mluvit a uvádět o Vás jen čistou pravdu, protože ta je ve Vašem případě tak škodící, že hravě přebije jakékoliv lži, které by si o Vás mohli vymyslet Vaší nejhorší nepřátelé ve chvílích nejhorší intoxikace Mlékem z žaludku krávyTM





© Miroslav Vomáčka





Protože jsme se nepodívali na poslední údaje, nepravdivě jsme uvedli, že máte majetek jen nějakých mizerných 93 miliard a ono je to zatím prý o cca 15 miliard víc, prý asi až 108 miliard.

Moc se omlouváme za hrubou a zásadní chybu!

Vždyť takovýhle zásadní omyl Vás mohl poškodit v očích Vašich velmi inteligentních, voličů!

No, uvažujte s námi.

Školu jste, soudě podle úrovně Vašich znalostí o astronomii, zoologii, cenové úrovni na trhu s potravinami a, to hlavně, dobytkologii, opustil, odhadujeme, asi tak v osmi letech.

Protože teď je Vám naším odhadem tak kolem sedmdesáti, na svých 108 miliard jste poctivě dřel zhruba 62 let, což je asi 124 tisíc odpracovaných hodin.

Tedy za každou hodinu Vaší potivé práce jste v životě dokázal poctivě vydělat vydělal 870 tisíc korun za hodinu a ne pouze 750 tisíc, tedy jen mizerných třičvrtě milionu za hodinu.

No prostě jsme Vás naší chybou zkrátili o skoro 14 procent výdělku, to je jako bychom bězmým chlapům, kteří mají svá sebevědomí postavená na jiných číselných údajích, než údajích o peněžních částkách, ubrali celé DVA centimetry, to by nás jejich voliči a, to hlavně, manželky hnaly…





© Miroslav Vomáčka





Pevně věříme, že teď, když je vše uvedeno na pravou míru, je věc napravena a přejeme Vám mnoho dalších poctivě vydělaných miliard a jsme nyní rádi, že jsme se poučili. Vždycky jsme mysleli, že nejlépe placené profese jsou třeba raketový výzkum a tak pobobne, nicméně, kam se taková práce hrabe na objevování nových planet sluneční soustavy nebo vědeckovýzkumnou kreativní péči o krávy a jiné dobytky!

Pane Babiši/Bureši, když jsme Vás v tom zmíněném minulém článku, který jsme o Vás uveřejnili zde v Britských listech žádali, ať splníte, to co jste tvrdil našim dětem, tedy mléko za 10 korun, tak se trochu zastydíte, a dáte to mléko zadarmo a to alespoň do voleb a alespoň Vašim voličům, přece jen, jsou to spíše starší lidé a také lidé, kterým se spíše může hodit ten z mléka získávány vápním podporující mozkovou cinnost…

Inu, nezastyděl jste se, a tak Vám dnes zkusíme jednoduše spočítat, jak málo by Vás to stálo. Máte asi kolem 2,5 milionu voličů… (ježišmarjá, covid? Toxoplasmosa? Davové halucinace?) a kdybyste každému z nich dál každý den, který zbývá do voleb, jedno desetikorunove mléko zdarma, stálo byť Vás to jen 200 milionů korun, tedy jen jednu pětset-čtyřicetinu Vašich peněz, jen malý zlomek jednoho procenta toho, co jste si v životě poctivě vydelal…

A zde se naše iniciativa Mléko z žaludku krávyTM - www.AGROBLB.cz nemůže shodnout, z jakého důvodu ty mlíka nerozdáte a vítězství ve volbách si tak najisto nepojistíte…

Třeba byste se k naším otevřeným dopisům mohl postavit jako chlap a odpovědět na ně, pevně věříme, že Vám Vaši odpověď Britské listy otisknou… [pane Čulíku, šéfredaktore, že panu Babišovi uveřejníte jeho odpověď, viďte že jo? Napište to sem prosím] a rozsoudit nás…





© Miroslav Vomáčka



To víte, většinu z nás primitivové estébáci kdysi jen primitivně mlátili, bude hezké, když si ted spolu všichni sedneme třeba někam na pořádně horkou polívku nebo tak…









Polovina z nás si myslí, že vůbec nejste až tak neuvěřitelně strašně lakomý a jen hrajetu tu hru, která sem přišla z Ameriky (i když Vy jste ji asi pochytil spíše od ruských oligarchů) a spočívá v tom, že člověk, no človék..., člověk celý život hrabe a ten, kdo má na kontě nejvíc, ve chvíli, kdy v krematoriu zajíždí jeho mrtvola v rakvi do pece, vyhráva!!!

Druhá polovina nesouhlasí a myslí si, že Vám někdo napsal, no, asi teda spíš řekl, že žádný volič s, pomocí Babišova/Burešova mléka z žaludku krávy za 10 kaček litr, srovnanou hladinou vápníku v mozku, konfidenta StB volit za prezidenta neubude…





© Miroslav Vomáčka



S úctou a přáním krásného večera pod svitem Planety Měsíce,

za iniciativu "Mléko z žaludku krávy www.AgroBlb.cz TM",



Barbora Peitzová

(texty otevřených dopisů a texty na www.agroblb.cz jsou kolektivním dílem celé iniciativy, tvůrcem veškeré grafiky (pokud není uvedeno jinak), majitelkou a provozovatelkou domén a výrobcem a prodejcem nevýdělečného produktu "Mléko z žaludku krávyTM"a nevýdělečných modelů politických triček s potiskem neziskově prodávaných na www.barpe.cz (ta za cenu 119 Kc) je fyzická osoba Barbora Peitzová, email AgroBlb@tiscali.cz).



P.S. Také nechcete za prezidenta spolupracovníka StB? Tak na to přestante nadávat v hospodě a pomozte nám. Agent StB Bureš to má v preferencích natěsno s panem generálem a postačí mu ubrat jen pár hlasů… Jsme skupina starochů se špatnou zkušeností s StB, která se spontánně sešla, aby pomohla slečně Peitzové, jež se do Bureše statečně pustila uplně sama, stále častěji přezdívaní "Sněhurka a sedm starochů"… Chtěli bychom odted až do voleb zvládat vydat každý den jeden nový článek podobně dlouhý jako je tento a s několika kreslenými vtipy. Potřebujeme hlavně grafiky (i amatéry), viz. http://www.agroblb.cz/grafici.htm . Také se nám moc hodí tvůrci textů. Ostrým hochům se zbraněmi děkujeme, opravdu si nabídek vážíme, ale o zřizení ochranky z dobrovolníků neuvažujeme, přímo fyzickým násilím nám zatím nevyhrožovali a právníky (na jiné hrozby) máme dobré.

0