Vynese Mezinárodní soudní dvůr konečně rozsudek proti protiprávnímu osidlování Palestiny Izraelem?

5. 1. 2023

Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci nazvanou "Izraelské praktiky, které ovlivňují lidská práva palestinského lidu na okupovaném palestinském území včetně východního Jeruzaléma". Valné shromáždění nebo Rada bezpečnosti mohou požádat Mezinárodní soudní dvůr o vydání stanoviska k jakékoli právní otázce. Znění rezoluce Valného shromáždění OSN svědčí o zásadní změně v diskurzu tohoto orgánu o Palestincích a o novém, vážném znepokojení nad dlouhodobým zbavováním jejich základních lidských práv podle mezinárodního práva, píše Juan Cole.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva požádalo Valné shromáždění OSN soud, aby vydal stanovisko k právním důsledkům vyplývajícím z pokračujícího porušování práva palestinského lidu na sebeurčení ze strany Izraele, z jeho dlouhodobé okupace, osidlování a anexe palestinského území okupovaného od roku 1967, včetně opatření zaměřených na změnu demografického složení, charakteru a statusu Svatého města Jeruzaléma, a z přijetí diskriminačních právních předpisů a opatření.

Izrael obsadil pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu v roce 1967 poté, co o to po desetiletí usiloval. Ženevská úmluva a Římský statut zakazují okupačním mocnostem měnit způsob života okupovaného obyvatelstva, anektovat toto území nebo usazovat na okupovaném území vlastní občany. Zásady mezinárodního práva o okupaci také předpokládají, že bude krátká, bude trvat po dobu války a nebude trvat celá desetiletí. Tato přísná pravidla byla reakcí na válečné zločiny během druhé světové války, například když Německo okupovalo Polsko a pokusilo se nahradit Poláky etnickými Němci a připojit polské území k Německu. Během války a okupace bylo zabito přibližně 6 milionů Poláků.



OHCHR požádal v říjnu Valné shromáždění, aby se zabývalo otázkou, zda izraelská okupace Západního břehu Jordánu a Gazy trvá tak dlouho a zda se vyznačuje tak bezostyšným ignorováním mezinárodního práva, že je nyní protiprávní.

Spojené státy tento krok odsoudily, přestože požádaly mezinárodní soudy, aby se zabývaly protiprávností ruské okupace východní Ukrajiny, a proti ruským praktikám uvedly stejný korpus mezinárodního práva, jaký členové OSN citovali proti izraelským praktikám. Mluvčí USA Richard M. Mills prohlásil, že nejlepším řešením je dvoustátní řešení. Našince by zajímalo, ve kterém vesmíru pan Mills žije, že si myslí, že palestinský stát je stále životaschopný, když se premiér Benjamin Netanjahu zavázal anektovat celý Západní břeh Jordánu. Poukázal na Abrahámovy dohody jako na důvod, pro který není třeba verdikt Mezinárodního soudního dvora. Opět, v jakém vesmíru žije? Nejde o to, zda Dubaj může vydělávat na izraelských obchodních transakcích, ale o to, zda budou pěti milionům Palestinců pod trvalou izraelskou vojenskou okupací někdy uznána jejich základní lidská práva.

Mantra Spojených států o "mírovém procesu" a přízračném "dvoustátním řešení" je jen prach házený světu do očí, aby zakryl spoluvinu Washingtonu na brutalizaci palestinského lidu.

Izraelští politici tvrdí, že je rezolucí Valného shromáždění OSN nespravedlivě démonizován. Na světě však neexistuje žádný jiný stát, který by okupoval počet lidí bez státní příslušnosti, jenž by se téměř rovnal počtu jeho vlastních obyvatel. Okupace jsou výsledkem záboru území v době války. Demokratické země však vrátily území, která obsadily po roce 1945, kdy vstoupila v platnost Charta OSN. Spojené státy přestaly okupovat Afghánistán a Irák. Washington neposlal miliony Američanů, aby se v těchto zemích usadili, zatímco je hlídala americká armáda, a USA natrvalo neanektovaly Basru nebo Džalalabád. Izraelci však stále okupují palestinská území a nechtějí Palestincům umožnit občanská práva ve vlastním státě. Izraelci si některá okupovaná území připojili ke svému státu. Palestinci jsou největší skupinou lidí bez státní příslušnosti na světě a Izrael je v tomto stavu udržuje. Pokud je s Izraelem zacházeno odlišně, je to proto, že to, co dělá, je odlišné.

