Předsednictví EU: "Češi překvapili"

2. 1. 2023

Málokdo čekal, že Češi povedou Radu Evropské unie tak profesionálně, zejména tváří v tvář válce na Ukrajině a dalším krizím. Nyní získali důvěru a přemýšlejí o úloze lídra na východě EU. Málokdo čekal, že Češi povedou Radu Evropské unie tak profesionálně, zejména tváří v tvář válce na Ukrajině a dalším krizím. Nyní získali důvěru a přemýšlejí o úloze lídra na východě EU.

Tolik chvály jako kabinet premiéra Petra Fialy na konci půlročního vedení Česka v EU už dlouho neslyšela žádná vláda. Předseda Evropské rady Charles Michel vyzdvihl aktivitu a odhodlání českého lidu, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová hovořila o dluhu, který mu Evropa za tuto půlroční práci dluží, a její náměstek Frans Timmermans označil české předsednictví za jedno z nejefektivnějších za posledních několik desetiletí.

A to vše – jak zdůrazňují česká média – za rekordně málo peněz a s rekordně štíhlým týmem. Fialův předchůdce, bývalý premiér Andrej Babiš, jehož vláda začala předsednictví připravovat, ho považoval za bezcenné. Proto snížila rozpočet na nižší úroveň, než mělo maltské předsednictví. Později, i když do pokladny předsednictví přiteklo více peněz, byly stále jednou z nejlevnějších v historii Unie. Češi utratili jen 2,3 miliardy korun (asi 90 milionů eur), což nejsou ani dvě třetiny toho, co utratili před 13 lety, když poprvé vedli EU.

Válka všechno změnila

24. února se ukázalo, že dosud připravené plány selhávají a že je nutné zabývat se především ruskou válkou proti Ukrajině. Fiala, jeho ministři a diplomaté stáli před nesrovnatelně těžším úkolem než v roce 2009 premiér Mirek Topolánek, který měl od prvních dnů prvního českého předsednictví na stole plynovou krizi způsobenou Ruskem, které uzavřelo kohoutky plynovodů vedoucích přes Ukrajinu do Evropy.

"Jsem hrdý na to, jak se Česká republika jako celek vypořádala s předsednictvím, které se právě chýlí ke konci," uvedl premiér Fiala v anketě Deníku N. "Je důležité, aby se Evropská unie pod naším předsednictvím pevně a jednomyslně postavila za Ukrajinu a proti ruskému agresorovi."

Premiérova pravá ruka během předsednictví v Radě Evropské unie, poradce Tomáš Pojar, vyjmenoval pět největších úspěchů tohoto pololetí. V první řadě poukázal na to, že "EU udržuje jednotu v otázce ruských sankcí a financování Ukrajiny". A na druhé je, že "se nám podařilo zabránit úplnému kolapsu evropského energetického trhu".

Skvěle připraveni

V rozhovorech s DW politologové z různých zemí zabývajících se střední a východní Evropou jednohlasně chválí Čechy.

"Česká republika měla překvapivě konzistentní a soudržné předsednictví s jasným postojem k ruské agresivní válce proti Ukrajině," potvrzuje Stefan Meister, expert Německé společnosti pro zahraniční politiku (DGAP).

"Instituce EU kladou důraz na vynikající přípravu České republiky a provedení EU turbulentními časy války na Ukrajině, energetickou a finančně-ekonomickou krizí," upozorňuje Eugeniusz Smolar, analytik a bývalý prezident Centra mezinárodních vztahů, který byl v letech 1988-97 ředitelem polské sekce BBC.

"Zvláště je třeba zdůraznit úsilí o zlepšení energetické bezpečnosti ve světle odříznutí zemí EU od ruských uhlovodíků a zmírnění růstu cen energií," dodává Krzysztof Dębiec, expert Centra pro východní studia (OSW).

"Pro mě osobně jsou největšími úspěchy českého předsednictví úspěchy související s energetikou, vztahy s Ukrajinou a reakcí na ruskou agresi proti ní," říká Pavel Havlíček, specialista na východní záležitosti Asociace mezinárodních vztahů ČR (AMO).

Nátlak na Maďary a brzdy ze Západu

Partneři dotázaní DW považují za zvláštní mistrovské dílo, jak se Čechům podařilo během šesti měsíců prosadit kroky proti Rusku a Bělorusku. "To, co přitahuje pozornost, je diskrétní, ale rozhodný tlak na neochotné Maďarsko, aby souhlasilo s dalším balíčkem sankcí," řekl Smolař. "Česká republika dobře vyjednávala o sankcích a také se chovala obratně vůči Maďarsku," potvrzuje Meister. Díky tomu bylo také možné na poslední chvíli schválit podporu pro Ukrajinu na příští rok ve výši 18 miliard eur, kterou Budapešť dlouho blokovala.

Ale i když válka změnila téměř všechno, Češi nezapomněli, co plánovali. Jednou z věcí, na kterých jim nejvíce záleželo, byla otázka dalšího rozšiřování Unie. A tady zase musel být formován Západ. "Praha prosazovala agendu rozšíření, jak jen mohla, ale po celá léta brzdily tento proces země jako Francie, Rakousko a Nizozemsko," říká Krzysztof Dębiec. To platí nejen pro země žádající o členství, ale také pro ty, které již do Unie patří, jak dokázalo Rakousko, když zablokovalo rozšíření schengenského prostoru o Rumunsko a Bulharsko.

Nová příležitost pro západní Balkán?

Stefan Meister také poukazuje na "klasické rozdělení na brzdy a země, které chtějí rychlejší přistoupení". "Během českého předsednictví získaly Ukrajina a Moldavsko alespoň status kandidátské země a Gruzie získala status potenciální," připouští analytik DGAP a dodává, že také jednání se zeměmi západního Balkánu se občas těšila z úspěchů. Ale tady nevidí "skutečnou dynamiku".

Komentátoři jednomyslně zdůrazňují, že Češi se vypořádali téměř se všemi problémy, kterým čelili. Kromě prosazení dalších balíků sankcí proti Rusku a Bělorusku a mnohamiliardové podpory pro Ukrajinu se jim podařilo dosáhnout dalších kompromisů v otázkách souvisejících s energetickou krizí. Velkou zásluhu na tom má ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který stál v čele Rady ministrů EU zabývající se energetikou. Slíbil, že ji svolá tolikrát, kolikrát bude nutné k dosažení jeho cíle.

Udělal to osmkrát a dosáhl svého. Od závazku snížit spotřebu plynu o 15 %, přes odsouhlasení daně z nečekaných výhod, zastropování zisků z elektráren (s výjimkou plynu a černého uhlí), dohodu o úspoře energie ve špičkách až po souhlas se stropem cen plynu. Ta se dlouho zdála být nejnereálnější ze všech misí nemožných, kterým Česká republika čelila, protože každá země měla jinou představu, jak to udělat, a Německo tuto myšlenku jednoduše odmítlo. A přesto to fungovalo.

Chuť na víc

Po tolika úspěších bylo Čechům zřejmě líto, že se tak úspěšný podnik chýlí ke konci. Za prvé, hlavní analytik českého ekonomického deníku "Hospodářské noviny" Martin Ehl poznamenal, že "východní křídlo NATO potřebuje v těchto dnech lídra" a vysvětlil, "proč to může být Česká republika a ne Polsko". A pak Pavel Havlíček a Pavlína Janebová, také z AMO, na stejných stránkách navrhli, že po skončení předsednictví by Česká republika měla aspirovat na roli lídra v regionu, pokud jde o podporu Ukrajiny a izolaci Ruska.

V rozhovoru pro DW Havlíček odmítá, že by to mohlo být motivováno nedostatkem důvěry v Polsko. "Česko-polské vztahy jsou nejlepší za mnoho let. V Česku ale roste povědomí o tom, že Polsko bude řešit své vlastní problémy v souvislosti s parlamentními a komunálními volbami, které ho čekají," vysvětluje. Navíc "česká pozice je mnohem konstruktivnější a pragmatičtější", protože Češi si nemohou a nechtějí dovolit takovou míru konfliktu s EU a jejími institucemi, stejně jako s Německem, jako Polsko.

Podle Krzysztofa Dębiece z OSW však v českých vládních kruzích panuje povědomí, že Praha není schopna takovou agendu stanovit sama, ale po konzultaci se spojenci sdílejícími podobnou optiku, jako je Polsko.

Stefan Meister z DGAP se na tyto myšlenky dívá příznivě a nachází argumenty na jejich podporu. Německo v tuto chvíli nevede EU ve východních otázkách, pobaltské státy jsou příliš radikální pro mnoho dalších členů a Polsko udělalo pro ukrajinské uprchlíky velké věci a podpořilo Ukrajinu ve válce, ale stále blokuje mnoho otázek v EU a má spíše protievropskou vládu. Česká republika by zde tedy mohla hrát důležitější roli. Angažuje se ve východní Evropě a může v Evropské unii dosáhnout kompromisů," říká.

Eugeniusz Smolarz z CSM souhlasí s tím, že Česká republika může hrát důležitou roli ve střední a východní Evropě. - Možná ani ne tak vedoucí, ale inspirativní a organizační, ale to se scvrkává na stejnou věc. Veřejné definování vůdčí role nevyhnutelně vyvolá výhrady ve Varšavě nebo Budapešti, ale lze očekávat, že pražské iniciativy nezpůsobí napětí v regionu, jako by tomu bylo v případě Polska, které ztratilo politický a morální základ pro vedoucí úlohu s protievropskou a protiněmeckou rétorikou současné vlády.

V každém případě jsou dnes Češi dobře připraveni na to, aby se konečně stali lídrem v regionu: "Získali jsme mnoho telefonních čísel ke klíčovým lidem, zejména v Evropě a Severní Americe," uvedl Tomáš Pojar v anketě Denníka N.

Zdroj v polštině: ZDE

