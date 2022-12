Ruská agrese na Ukrajině: USA odsoudily Putinovy neodpověděné řeči o použití jaderných zbraní

8. 12. 2022

USA odsoudily Putinovy neodpovědné řeči o jaderných zbraních poté, co Putin hovořil o údajném "rostoucím riziku jaderné války", ale prohlásil, že Moskva nezaútočí jako první.



Putin během středečního setkání v Kremlu naznačil, že "taková hrozba roste", ale ujistil, že "Rusko v žádném případě jaderné zbraně nepoužije jako první".



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price na dotaz ohledně Putinových výroků odmítl přímo odpovědět, ale řekl:



"Myslíme si, že jakékoli volné řeči o jaderných zbraních jsou naprosto nezodpovědné."



Price uvedl, že jaderné mocnosti na celém světě od dob studené války, včetně Číny, Indie, Spojených států a samotného Ruska, jasně říkají, že "jaderná válka je něco, co se nikdy nesmí vést a co se nikdy nedá vyhrát".



Myslíme si, že jakákoli jiná rétorika - ať už jde o řinčení jadernými zbraněmi nebo dokonce vyvolávání strašidla použití taktických jaderných zbraní - je nezodpovědné," řekl Price.





Američtí představitelé vyjádřili obavu, že Rusko by mohlo použít jaderné zbraně, pokud by se cítilo na bojišti poraženo, a mohlo by lhát, aby ospravedlnilo své jednání.





- Podle zprávy serveru Politico Ukrajina použila domácí upravené sovětské bezpilotní letouny k úderům na ruské základny stovky kilometrů od svých hranic.



Drony začátkem tohoto týdne zasáhly dvě vojenské letecké základny v Rusku, zabily tři příslušníky ruské armády a poškodily dvě letadla.



Podle dvou osob obeznámených s operací, které s Politico hovořily pod podmínkou zachování anonymity, byly drony použité při útoku upravenými pozorovacími letouny Tu-141, které zůstaly na Ukrajině ze sovětské éry.



"Klíčovým faktorem úspěchu bylo překvapení. Rusko prostě nic takového nečekalo," uvedl jeden činitel, který spolupracuje s ukrajinskou vládou. "Nyní budou připraveni."



Ukrajina již několik měsíců žádá své západní spojence o rakety dlouhého doletu a bezpilotní letouny, ale zatím byli odmítnuti.



- Rusko provedlo 1 000 úderů na ukrajinskou rozvodnou síť, sděluje Kyjev.



Ruské síly vypálily více než 1 000 raket a střel na ukrajinskou rozvodnou síť, která i přes značné poškození stále funguje, citovala ve středu agentura Interfax Ukrajina vysoce postaveného činitele.



Volodymyr Kudryckij, generální ředitel provozovatele rozvodné sítě Ukrenergo, na schůzce uspořádané Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) rovněž uvedl, že jeho úředníci hledají ve světě složité vybavení potřebné k opravě.



Osm nedávných vln ruských leteckých úderů na kritickou infrastrukturu vážně poškodilo rozvodnou síť a vedlo k nouzovým i plánovaným výpadkům v celé zemi.



Agentura Interfax Ukrajina citovala Kudryckého:



"Tyto útoky představují největší úder na energetickou síť, jaký kdy lidstvo zažilo. Na elektrická zařízení a vedení, včetně rozvoden, bylo vypáleno více než 1 000 střel a raket."



Ukrajina má nyní vážný nedostatek energetických kapacit, přestože spotřeba klesla o 25 až 30 % ve srovnání s předválečným obdobím.



Systém stále funguje, je integrovaný, není rozbitý ani odpojený," řekl Kudryckij.



Prezident Volodymyr Zelenskij později uvedl, že Ukrajina zvyšuje dodávky elektřiny každým dnem, ale upozornil na problémy v Kyjevě a několika dalších regionech.



"Neměli bychom zapomínat ... že není možné obnovit 100 % energetického systému, jako tomu bylo před začátkem ruského energetického teroru," řekl ve večerním videoposelství.



"Je potřeba čas. Proto ve většině měst a okresů pokračují plánované výpadky elektřiny," pokračoval.





- Zelenskij hlásí prudké boje v Bachmutu



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij poskytl ve svém posledním celostátním projevu ve středu večer aktuální informace o bojích.



Pokud jde o Doněckou oblast, Bachmutské okresy a další nejžhavější místa. Probíhá tam velmi tvrdá konfrontace, počítá se každý metr."



Zelenskij rovněž poznamenal, že ruské síly provedly "brutální, naprosto promyšlený úder" na Kurachove, rovněž v Doněcké oblasti. Při úderu zahynulo deset lidí.



"Dnes [ve středu] ruská armáda provedla velmi brutální, naprosto záměrný úder na Kurachove. Právě na civilisty. Na obyčejné lidi. Na tržnici, výtah, benzínovou stanici, autobusové nádraží, obytný dům. Na seznamu mrtvých je zatím deset lidí, je tam mnoho zraněných."



- Putin říká, že hrozba jaderné války se zvyšuje



Putin část svého středečního vystoupení věnoval otázkám na možnost jaderné války, která je podle něj kvůli konfliktu se Západem stále pravděpodobnější.



Tato hrozba se zvyšuje, to nemohu popřít," řekl Putin v odpovědi na otázku a dodal, že Rusko by tyto zbraně nepoužilo jako první.



Nezbláznili jsme se, jsme si vědomi toho, co jsou jaderné zbraně. Tyto prostředky máme a jsou vyspělejší a modernější než prostředky kterékoli jiné jaderné země. Od dnešního dne je to zřejmý fakt.



Nehodláme těmito zbraněmi mávat jako břitvou a běhat po světě, ale samozřejmě jednáme s vědomím, že existují."



- Putin říká, že válka by mohla být "dlouhodobým procesem"





Vladimir Putin připustil, že ruská válka na Ukrajině by se mohla změnit v "dlouhodobý proces", když se snažil obhájit invazi, při níž byly ruské jednotky nuceny ustupovat a dokonce byly napadeny letecké základny hluboko uvnitř Ruska.





Ruský disident Alexej Navalnyj (nebo spíš osoby obhospodařující jeho kanály na sopciálních sítích) zveřejnil srovnání dvou videí, na jednom z nichž, z jara 2022, Putin tvrdí, že Rusko nechce a nebude anektovat žádná ukrajinská ůzemí. K tomu Navalnyj dodal záběry nynějších výroků Vladimíra Putina, na nichž si Putin pochvaluje, že Rusko ukradlo Ukrajině území."Lže," zdůrazňuje Navalnyj.



- Evropská komise navrhla devátý balík sankcí vůči Rusku, včetně zařazení dalších téměř 200 osob a subjektů na sankční seznam. Šéfka Komise Ursula von der Leyenová ve svém prohlášení obvinila Rusko, že "záměrně útočí na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu" a že nadále "přináší Ukrajině smrt a zkázu".





- Pravoslavný kněz obviněný z úniku informací o ukrajinských obranných pozicích do Ruska byl podle ukrajinské generální prokuratury odsouzen k 12 letům vězení. Kněz z Lysyčanska v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny informoval Rusy o pozicích ukrajinských vojsk od dubna, uvedla v prohlášení na Telegramu.







Ve středečním projevu před členy své osobní rady pro lidská práva Putin prohlásil, že Rusko v žádném konfliktu nepoužije jaderné zbraně jako první, popřel, že by ruští vojáci hromadně opouštěli bojiště, a tvrdil, že nebude muset mobilizovat další vojáky, což je proces, který v Rusku vyvolal značné otřesy.Pokud jde o pomalý průběh speciální vojenské operace, pak se samozřejmě může jednat o dlouhodobý proces," řekl Putin."Získali jsme ale nová území. To je pro Rusko tak významný výsledek... Azovské moře se stalo vnitřním ruským mořem. Už Petr I. bojoval za přístup k Azovskému moři."uvedl německý kancléř Olaf Scholz v rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek. "Jedna věc se prozatím změnila: Rusko přestalo vyhrožovat použitím jaderných zbraní. V reakci na to, že mezinárodní společenství vyznačilo červenou linii," uvedl Scholz v rozhovoru pro německou mediální skupinu Funke.uvedl ve čtvrtek zveřejněných komentářích jeden z nejvyšších ruských diplomatů. Obě země zkoumají možnosti výměny, která by umožnila propuštění vězněných Američanů Brittney Grinerové a Paula Whelana na svobodu. Moskva dala najevo, že by si přála, aby byl do případné dohody zahrnut i odsouzený obchodník se zbraněmi Viktor Bout.Stoltenberg vyzval spojence NATO, aby přes zimu pokračovali v posílání zbraní do Kyjeva, a dodal, že podmínky pro mírové urovnání války "nyní nejsou".V uplynulém týdnu Ukrajina uvedla, že její velvyslanectví a poradci po celé Evropě obdrželi "krvavé" balíčky, z nichž některé obsahovaly zvířecí oči, což Kyjev označil za "kampaň teroru a zastrašování".jak uvedl Ruskem podporovaný úředník a státní média. Nehoda se týkala mikrobusu a nákladního automobilu, mezi jehož cestujícími byli i vojáci, a odehrála se mezi Torezem a Šachtarskem, uvedla záchranná služba pro ruskou státní tiskovou agenturu Tass.V článku pro deník Guardian Tkačenko argumentuje, že zastavení uvádění hudby Čajkovského a dalších ruských skladatelů až do konce války by bylo "pozastavením uvádění jeho děl do doby, než Rusko ukončí svou krvavou invazi".Kirby uvedl, že za válkou na Ukrajině stojí princip suverenity a "na rozdíl od Rusů respektujeme ukrajinskou suverenitu". Kirbyho komentáře přišly poté, co se zdálo, že Kyjev začátkem tohoto týdne provedl preventivní úder bombardéry na dvě ruské letecké základny daleko od frontové linie.Zákon o autorizaci národní obrany na fiskální rok 2023 neboli NDAA schvaluje dodatečné výdaje na Iniciativu pro bezpečnostní pomoc Ukrajině, což je navýšení o 500 milionů dolarů oproti žádosti prezidenta Joea Bidena ze začátku tohoto roku.Ben Wallace, britský ministr obrany, uvedl, že zbraně NLAW sehrály "rozhodující roli" při odražení ruské invaze, ale labouristé si stěžovali, že podepsání dohody trvalo téměř 10 měsíců a výroba náhradních zbraní potrvá tři roky.uvedli britští poslanci v parlamentu. Britská ropná supervelmoc vlastní 19,75% podíl v Rosněfti, jednom z nejdůležitějších ropných aktiv Kremlu, a před devíti měsíci, po ruské invazi na Ukrajinu, signalizovala svůj záměr opustit Rusko.Mnoho těl zdokumentovaných ve zprávě neslo známky toho, že oběti mohly být zabity úmyslně, uvádí se ve zprávě Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR).