Británie: Ředitelé škol hlásí nárůst počtu hladovějících žáků, kteří nemají ve škole národ na bezplatné jídlo

2. 12. 2022

Stále více britských dětí si nemůže dovolit obědy a do školy chodí bez odpovídajícího oblečení





Podle průzkumu se více než polovina ředitelů škol v Anglii setkává s tím, že přibývá žáků, kteří si nemohou dovolit oběd, ale nemají nárok na bezplatné školní stravování.



(Ve Skotsku mají právo na bezplatné školní stravování všichni žáci na prvním stupni.)



(Pozn. JČ. Británie se zřejmě vrací do hluboké minulosti. Moje skotská manželka svědčí, že když - dávno - chodila do školy, někteří spolužáci neměli boty, protože si je jejich rodiče nemohli dovolit, a sourozenci v takovýchto rodinách se při docházce do školy střídali, protože si navzájem půjčovali jediný pár bot.)







Výzkum vzdělávací charitativní organizace Sutton Trust zjistil jasné známky toho, že krize v oblasti životních nákladů má stále větší dopad na vzdělávání mladých lidí a že stále více žáků přichází do školy unavení, promrzlí a hladoví.



Téměř tři čtvrtiny (74 %) učitelů státních škol, kteří se průzkumu zúčastnili, uvedly, že zaznamenaly nárůst počtu žáků, kteří jsou unavení nebo neschopní se soustředit, a více než polovina (54 %) uvedla, že stále více dětí přichází do školy bez odpovídajícího oblečení, například teplého zimního kabátu.



Více než dvě třetiny škol (67 %) mají žáky s problémy s chováním, 38 % uvedlo, že pozorují rostoucí počet dětí, které přicházejí do školy hladové, a 17 % hlásilo nárůst rodin, které žádají o doporučení do potravinové banky.



Navzdory krizi životních nákladů vláda v listopadovém rozpočtu odolala tlaku na rozšíření přístupu k bezplatnému školnímu stravování (Free School Meals). Podle Sutton Trust zaznamenalo 52 % vedoucích pracovníků státních škol během podzimního semestru nárůst počtu dětí, které nemají nárok na oběd, přičemž v nejchudších školách tento nárůst vzrostl na 59 %.



V těchto školách téměř tři čtvrtiny učitelů (72 %) uvedly, že finanční tlak ovlivňuje schopnost alespoň třetiny jejich třídy uspět ve škole, přičemž žáci na severozápadě Anglie, v Yorkshiru a na severovýchodě do této kategorie spadají častěji než žáci na jihovýchodě.



Sir Peter Lampl, zakladatel a předseda Sutton Trust, uvedl: "Fakta jsou drsná a zahanbující. Bez radikálního zásahu a zvýšení podpory pro ty, kteří ji nejvíce potřebují, povede krize životních nákladů k poklesu sociální mobility, což vážně ohrozí dlouholetý projekt vyrovnávání sociální úrovně v různých částech Anglie."





Geoff Barton, generální tajemník Asociace vedoucích pracovníků škol a kolejí, řekl: "Školy se neustále setkávají s dopady dětské chudoby a tato neutěšená situace se ještě zhoršila v důsledku krize životních nákladů. Školy zoufale potřebují, aby vláda udělala více pro pomoc těmto mladým lidem a jejich rodinám."







Podrobnosti v angličtině ZDE

