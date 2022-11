Ruská agrese na Ukrajině: Ruské rakety dopadly na území Polska a usmrtily dva lidi

15. 11. 2022

čas čtení 13 minut

- Dva lidé zahynuli po přeletu ruských raket do Polska, sděluje představitel amerických tajných služeb







Vysoce postavený představitel amerických zpravodajských služeb uvedl, že ruské rakety přeletěly na území Polska, člena NATO, a zabily dva lidi. Polský premiér Mateusz Morawiecki svolal naléhavé zasedání výboru pro otázky národní bezpečnosti a obrany, uvedl na Twitteru mluvčí vlády Piotr Müller. Müller neuvedl, o čem má výbor jednat, ale místní média informovala, že schůze může souviset s údajným výbuchem na polské hranici s Ukrajinou. Rusko v úterý ostřelovalo města a energetická zařízení po celé Ukrajině, včetně Lvova, města na západě země poblíž Polska.







- Odborník NATO , interviewovaný v úterý večer zpravodajstvím Channel 4 News, upozornil, že zřejmě bude nutno aktivovat nikoliv článek 5 smlouvy Severoatlantického společenství, ale článek 4. Bude totiž nutno, aby členské země NATO vyšetřily a prověřily, co se vlastně v Polsku stalo, a zřejmě budou muset poskytnout Polsku účinnou protiraketovou obranu, stejně jako Ukrajině, která je v první linii obrany NATO.











- Ruské ministerstvo obrany ve svém prohlášení popřelo, že by jeho rakety přeletěly na území Polska, a označilo tyto zprávy za "záměrnou provokaci".



"Prohlášení polských médií a činitelů o údajném pádu "ruských" raket v oblasti Przewoduvu jsou záměrnou provokací s cílem vyhrotit situaci. Žádné údery ruských raket na cíle v blízkosti ukrajinsko-polské státní hranice nebyly provedeny. Polskými médii zveřejněné trosky z místa zásahu v obci Przewoduv nemají s ruskými zbraněmi nic společného."





Litva se připojila k dalším zemím NATO a zveřejnila svou podporu Polsku.



Litevský prezident Gitanas Nausėda zveřejnil na Twitteru zprávu o údajném úderu a napsal:



"Znepokojující zprávy dnes večer z Polska ohledně nejméně dvou explozí. Udržujeme těsné styky s našimi polskými přáteli. Litva stojí v silné solidaritě s Polskem. Každý centimetr území NATO musí být bráněn!"

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.



Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania 🇱🇹 stands in strong solidarity with Poland 🇵🇱.



Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

- Mariusz Gierszewski, reportér polského rozhlasu ZET, který původně napsal, že Polsko zasáhly zbloudilé ruské rakety, na Twitteru zveřejnil aktualizaci, podle níž východní Polsko pravděpodobně zasáhly zbytky sestřelené rakety.



Gierszewski napsal na Twitteru:



Moje zdroje ve službách tvrdí, že to, co zasáhlo Przewodowo, jsou s největší pravděpodobností zbytky rakety sestřelené ukrajinskými ozbrojenými silami.







- Vysoký představitel Bílého domu dále poznamenal, že v souvislosti se zprávami o zasažení Polska zbloudilými ruskými raketami panuje nejistota ohledně toho, co se stalo.



- Americký Pentagon dnes uvedl, že nemůže potvrdit zprávy o tom, že dvě ruské rakety přeletěly na území Polska a zabily dva lidi, informuje agentura Reuters.



Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder poskytl aktuální informace během úterního brífinku:



Jsme si vědomi zpráv v tisku, podle nichž dvě ruské rakety zasáhly místo uvnitř Polska poblíž hranic s Ukrajinou.



Mohu vám sdělit, že v tuto chvíli nemáme žádné informace, které by tyto zprávy potvrzovaly, a dále je prověřujeme.





- Někteří analytici naznačili, že zamýšleným cílem raket mohl být Lvov.



- Podle médií maďarský premiér Viktor Orbán rovněž vyzval ke svolání rady pro obranu.



- Dnešní masivní raketový útok Ruska zasáhl také Moldavsko, kde došlo k přerušení dodávky elektřiny.



- Estonsko je nejnovější evropskou zemí, která zveřejnila informace o tom, že ruské rakety údajně přeletěly na území Polska, člena NATO.





- Maďarští představitelé rovněž oznámili, že svolávají svou radu pro obranu, uvedl na Twitteru mluvčí vlády Zoltan Kovacs:



- Lotyšský ministr obrany Artis Pabriks napsal na Twitteru o ruských raketách, které údajně pronikly do Polska, a napsal:



"Soustrast našim polským bratrům ve zbrani. Zločinný ruský režim vypálil rakety, které míří nejen na ukrajinské civilisty, ale také dopadly na území NATO v Polsku. Lotyšsko plně stojí na straně polských přátel a odsuzuje tento zločin."



- Polský premiér Mateusz Morawiecki údajně svolal naléhavé zasedání vládního výboru pro otázky národní bezpečnosti a obrany, informuje agentura Reuters s odvoláním na mluvčího vlády na Twitteru.



- Agentura Associated Press dále uvedla, že představitel amerických zpravodajských služeb potvrdil, že ruské rakety přeletěly na území Polska a zabily dva lidi.





Earlier today #Ukraine’s President @ZelenskyyUa called on "G19" world leaders to end the Russian invasion, in a pointed snub to Moscow at the #G20 summit.



Russia retaliates with missile strikes on cities across #Ukraine. pic.twitter.com/OBqFWFwtqt — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 15, 2022

- Rusko zahájilo vlny raketových úderů na Ukrajině i v době, kdy se na Bali sešli vedoucí představitelé skupiny G20 - včetně ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ukrajinské úřady uvedly, že se jednalo o další plánovaný útok zaměřený na zařízení energetické infrastruktury země.

It’s +26 °C at Bali, G20 world leaders gathered to sign a joint communiqué condemning russia



Meanwhile, about 100 missiles were fired at the territory of Ukraine. Residential buildings were hit in the capital. It is known about one dead person. pic.twitter.com/gblLjyrZNm — Hromadske Int. (@Hromadske) November 15, 2022



Ukrajinská veřejnoprávní televize uvedla, že údery byly zaměřeny na Kyjev, Kyjevskou oblast, město Charkov a také na Poltavskou, Mykolajivskou, Dněperskou, Žytomyrskou, Chmelnickou, Lvovskou, Čerkaskou, Oděskou a Černihovskou oblast. Údery následují po ústupu Ruska z Chersonu a západního břehu řeky Dněpr minulý týden.



Podle mluvčího velení ukrajinského letectva Jurije Ihnáta vypálilo Rusko "asi 100 raket" na města po celé Ukrajině.



Podle starosty města Vitalije Klička zemřel nejméně jeden člověk poté, co byly zasaženy tři obytné budovy v hlavním městě Kyjevě. Uvedl, že budovy se nacházely v kyjevské čtvrti Pečersk, obytné čtvrti severně od prezidentské administrativy. Kličko uvedl, že na místa neštěstí míří zdravotníci a záchranáři. V důsledku útoku jsou po celé zemi hlášeny rozsáhlé výpadky elektřiny.



Šéf ukrajinské prezidentské administrativy Andrij Jermak uvedl, že útok byl reakcí na úterní projev prezidenta Volodymyra Zelenského na zasedání skupiny G20. Zelenskyj vyzval vedoucí představitele, aby podpořili Ukrajinu a ukončili ji za jejích podmínek - tou hlavní je, aby ruská vojska opustila celou Ukrajinu, včetně oblastí, které okupovala v roce 2014. Zelenskij vyzývá k uspořádání mezinárodní konference, která by "stmelila klíčový prvek poválečné bezpečnostní architektury" a zabránila opakování "ruské agrese".



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Zelenského prohlášení, že nedojde k dohodě "Minsk-3" o ukončení bojů na Ukrajině, potvrzuje, že Kyjev nemá zájem o mírové rozhovory s Moskvou.



Na Bali Lavrov médiím řekl, že "všechny problémy jsou na ukrajinské straně, která kategoricky odmítá jakákoli jednání a klade podmínky, které jsou v této situaci zjevně nereálné a neadekvátní".



Mychajlo Podoljak, poradce Zelenského, v reakci na Lavrovovy výroky obvinil z pokračování války "veřejnou manipulaci a neochotu ruského ministra přestat vraždit".



Ukrajinské letectvo tvrdí, že Rusko vypálilo v rámci celostátního úderu asi 100 raket. Volodymyr Zelenskyj říká: "Přežijeme".



- Pozor, během výpadků eletřiny nefungují protiraketové sirény!

One of the consequences of power blackouts caused by Russia’s missile and drone attacks on energy infrastructure: Ukraine’s air raid sirens don’t work, as the Kyiv City State Administration points out. pic.twitter.com/lRIdaHukG8 — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022