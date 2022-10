Sunakova Británie je již rozbitá. K nápravě potřebujeme víc než jen všeobecné volby TOHLE JSEM VYDAL UŽ VČERA

Sunakova Británie je již rozbitá. K nápravě potřebujeme víc než jen všeobecné volby Než se rozhodneme, co je třeba změnit, podívejme se, co jsme ztratili. Chci začít tím, co se stalo minulý týden. A nemám na mysli odstoupení premiéra, píše George Monbiot.

Podle návrhu zákona o veřejném pořádku, který v Dolní sněmovně prosazovala ministryně vnitra Suella Braverman, může být každý, kdo v předchozích pěti letech protestoval nebo k protestům podněcoval jiné lidi, donucen "podrobit se instalaci jakéhokoli nezbytného zařízení", které bude monitorovat jeho pohyb. Jinými slovy, pokud se zúčastníte nebo podpoříte jakýkoli protest, při němž dojde k "vážnému narušení života dvou nebo více osob nebo organizace", můžete být nuceni nosit elektronickou visačku. "Závažné narušení" bylo nově definováno v zákoně o policii z roku 2022 tak, aby zahrnovalo i způsobení hluk.



Jedná se pouze o jedno z řady překvapivých opatření v návrhu zákona, který při svém projednávání v britském zákonodárném sboru nebyl ve veřejné sféře téměř vůbec zmiňován. Vidíme zde dvě závažné ztráty: konečné vymazání práva na protest a mutaci politické žurnalistiky ze zpravodajství o podstatných věcech na zpravodajství o spektáklu.



Nerovnost se stala tak extrémní a kombinace zmrazených mezd, zaostávajících dávek, rostoucích nájmů a splátek hypoték, prudce rostoucích účtů a inflace potravin je tak nebezpečná, že jsou miliony lidí tlačeny do chudoby. Pokud se něco nezmění, mnozí z nich brzy přijdou o střechu nad hlavou. Uprostřed této krize jsme byli obdarováni premiérem, který vlastní čtyři luxusní "domy". Jedním z nich je prázdný byt v Kensingtonu, který si vyhrazuje pro návštěvy příbuzných.



V době, kdy byl Rishi Sunak kancléřem, vláda opakovaně odkládala svůj manifestační slib zakázat vystěhování bez vlastního zavinění. Pronajímatelé tuto pravomoc bezohledně využívají k tomu, aby své nájemníky vyhodili na ulici nebo je hrozbou donutili přijmout nehorázné zvýšení nájemného. Kdyby Sunakův hypoteční program uspěl (byl to žalostný propadák), zvýšil by ceny nemovitostí a zvýšil nájemné, tedy opak jeho deklarovaného cíle. To ale dozajista bylo jeho pravým cílem: nafouknout majetek stávajících vlastníků, základny Konzervativní strany.



Veřejné služby se hroutí závratnou rychlostí. Ředitelé varují, že 90 % škol v Anglii by mohlo příští rok dojít peníze. Zubní péče NHS je na pokraji totálního kolapsu. Podezření, že NHS je záměrně rozkládána, že její základní služby jsou ponechány v úpadku, abychom ji přestali bránit před privatizací, je stále zřetelnější.



Ale Sunak se zdá být odhodlán jen k dalšímu nabourávání. Sedí na rodinném jmění ve výši 730 milionů liber a zdá se, že se ho nedotýká osud lidí, kteří jsou mu svým bohatstvím tak vzdáleni, že se mu musí zdát, že existují na jiné planetě. Je to oligarcha oligarchů, který vždy reaguje na požadavky velkého kapitálu a tří plutokratů, kteří vlastní největší noviny v zemi, a nedbá na potřeby 67 milionů lidí, kteří zde žijí.



Korupce je zakořeněna ve veřejném životě. Organizovaný zločin byl tak široce usnadněn zničením schopnosti státu regulovat vše od praní špinavých peněz až po skládkování odpadu, že by se skoro dalo věřit, že je to úmyslné. Naše řeky se proměnily ve stoky, půdu ničí eroze, systém plánování je demontován a stovky zákonů o životním prostředí jsou nyní ohroženy. Řítíme se k zániku pozemských systémů, zatímco freneticky mluvíme o čemkoli jiném.



Jinými slovy, nepotřebujeme jen všeobecné volby, ale kompletní přehodnocení toho, kdo jsme a kde stojíme. Nepotřebujeme jen poměrné zastoupení, ale radikální decentralizaci na nejnižší možné úrovně, na nichž lze přijímat rozhodnutí, doprovázenou deliberativní participativní demokracií. Nepotřebujeme jen nové zákony o lobbingu, ale komplexní program, který by z politiky vymýtil peníze, ukončil veškeré soukromé politické dary, rozbil miliardářský tisk a požadoval plnou finanční transparentnost pro všechny účastníky veřejného života. Měli bychom usilovat nejen o zrušení represivních zákonů, ale - protože občanská neposlušnost je základem demokracie - o pozitivní práva na protest.



To vše se nám nyní zdá být vzdálené. Jeremy Corbyn nabídl některé z těchto reforem (i když zdaleka ne všechny). Keir Starmer nenabízí žádné. Pokud ho však Labouristická strana nebo její budoucí koaliční partneři přesvědčí, aby souhlasil jen s jedním aspektem tohoto programu, a to s poměrným zastoupením, můžeme začít pracovat na zbytku a budovat politická spojenectví, která by mohla změnit život tohoto národa. Bez poměrného zastoupení nám zůstane nefunkční duopol, který je v područí miliardářského tisku a milionářů, které jmenuje, aby nám vládli. Takhle už to dál nejde.



