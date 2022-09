Ruský televizní propagandista Solovjev byl povolán do armády. Šílí

28. 9. 2022

Oh. MY. GOD. Magic. https://t.co/B2kZ6dO2sh — Rick Wilson (@TheRickWilson) September 28, 2022



Solovjev: "K mým dveřím přišel tenhle chlap a dal mi mobilizační dokumenty. Říkám mu: 'Jaký je váš problém? Jaký je váš problém? Vy nevíte, kdo já jsem?'"



On mi říká: "Jste na seznamu. Tady je váš kontrakt."



Komentátorka: "Kolik lidí je mobilizováno? Milion. V naší zemi by mělo být dost pedofilů a perverzních osob na vyplnění tohoto počtu k nakrmení toho mlýnku na maso. Co se stane, když přijdou pro nás? Já nechci se stát kanónenfutrem. Pošlete ty, co jsou k ničemu. Všechny ty všivé pouliční muzikanty a studenty uměleckých škol!"



Solovjev: "Teď se musím podrobit lékařské prohlídce. Co mám dělat? Hrát debila a mluvit pozpátku? Víte, kdybych byl rozumného věku anebo v lepším fyzickém stavu, tak bych se dal do armády bez váhání. Ale já jsem prostě příliš starý!"



Jiný komentátor: "Já myslím, že byste do armády měl jít."







Solovjev: "Možná bych měl."



Jiný komentátor: "Měl byste. Jste muž?"



Solovjev: "Ano."



Jiný komentátor: "Máte kulky?"



Solovjev: "Ano."



Jiný komentátor: "Tak byste měl jít."



Solovjev: "Cože?"



Jiný komentátor: "Vy se prostě jen bojíte."



Solovjev: "Ne, ne, ne, ne. U nás jsou miliony mužů z etnických menšin. Ti mohou převzít moje místo. Miliony mužů!"



Jiný komentátor: "Nemůžete jet, protože jste příliš starý, protože jste příliš tlustý..."



Solovjev: "Nikdy jsem neřekl, že jsem příliš tlustý. Proč nejedete vy, když jste takový hrdina? Jeďte a zemřete v Donbasu!"



Jiný komentátor: "Vy jste takový hrdina. Jste zbabělec a vy to dobře víte."



Solovjev: "Držte hubu! Držte hubu!"



(Oba si začnou sprostě nadávat)



Solovjev: "Už vás nikdy nepozvu do svého pořadu. To je všechno."



Jiný komentátor: "Je mi vás líto. Hrajete si na hrdinu ve své vesmírné kadetské uniformě, ale první den na frontě byste se vzdal. Posral byste se do kalhot."



Solovjev: "Takhle nemluvte před dámou."



Jiný komentátor: "Pravda je, že jste zakomplexovaný a žen se bojíte."

