Ruské protiraketové systémy C400 nejsou schopny neutralizovat americké rakety systému HIMARS. Špatná zpráva pro spojence Ruska, kteří si systémy C400 za drahé peníze koupili

12. 7. 2022

Ruské protiraketové systémy C400 nejsou schopny zastavit americké rakety systému HIMARS, je to špatná zpráva pro korporaci Almaz-Antey, která tuto schopnost slibovala a účtovala za tyto systíémy miliardy dolarů. Ruská armáda, její munice a sklady pohonných hmot jsou naprosto nechráněné před americkými zbraněmi

Russian C400 anti-aircraft defense systems aren't able to intercept HIMARS rockets - which Almaz-Antey corporation promised and charged billions for. Russian Armed Forces, their ammunition and fuel warehouses are completely unprotected from the power of American weapons. pic.twitter.com/ANMPozhoS1



Je to velký trapas nejen pro Rusko, ale také pro Čínu, Indii, Turecko a Izrael (!) které silně přecnily schopnosti těchto ruských systémů...



The apparent failure of Russia’s much vaunted S400 systems to make any impact on American HIMARS is a major embarrassment not only for Russia, but also for China, India, Turkey and also …Israel, which seems to have been greatly overestimating these air-defense systems.