Paradox nízké proočkovanosti starých lidí v Číně

27. 4. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Čína byla považována mnohými lidmi za vzor boje s covidem. Říkalo se, že způsob vlády je tam hrozný, ale v situacích, jako je epidemie, se hodí a je výkonný. Nyní ale vidíme, že velká čínská města jsou uzavírána do tvrdých lockdownů, zatímco v Evropě nebo USA žijeme už prakticky normální život. Co se vlastně v Číně děje?

Pochopil jsem to až díky pravidelnému čtení tištěného Nature, v tomto případě jde o číslo ze 7. dubna, kde se píše, že ačkoli má Čína celkově vysokou proočkovanost, 85%, tak u starých lidí nad 80 let je to velmi slabé: asi jen 20% lidí v tomto věku má tři dávky. V Hongkongu proto omikron vedl k na čínské poměry masivnímu umírání a to samé hrozí pevninské Číně.

Je to obrovský a neuvěřitelný paradox, protože v západních zemích bylo od začátku očkování prioritou vakcinovat staré lidi právě proto, aby covid nemohl způsobit velké umírání. Čína se nyní musí snažit proočkovat staré lidi, včetně těch ze zaostalého venkova, což může být velký problém. Do doby, než dosáhne asi 80% proočkovanost starých lidí, bude muset držet tvrdé lockdowny, které vážně poškozují nejen její ekonomiku.

Jak se vlastně stalo, že v Číně nedocházelo k vakcinaci starých lidí? Vakcinace byla spojena se společenským životem, kterému se starší lidé ovšem spíše vyhýbali. Paradoxně tak došlo k masivnímu proočkování mladší části populace.

0