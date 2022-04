Prosím, podepište petici za záchranu petrohradské umělkyně Saši Skočiílenko

15. 4. 2022

Jak jsme už informovali, petrohradská umělkyně Saša Skočilenko nahradila cenovky v supermarketu informacemi a fotografiemi o ruských zvěrstvech na Ukrajině, Byla předběžně odsouzena k osmi týdnům do vězení a pak bude další soud, kde může být odsouzena na deset let do vězení za "šíření lží o ruské armádě".







Prosíme, podepište petici na její podporu. Jak autoři petice píší, "oni ji možná ve vězení zabijí".







СИЗО может ее убить! Требуем изменить меру пресечения Саше Скочиленко - Sign the Petition! https://t.co/ypdV1kApwx via @UKChange — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) April 15, 2022

https://blisty.cz/art/107802-petrohradska-umelkyne-sasa-skocilenko-muze-byt-odsouzena-na-10-let-do-vezeni.html







