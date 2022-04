Zelensklij vystoupí v úterý v Radě bezpečnosti OSN. Vraždy ukrajinských civilistů musejí být řádně vyšetřeny

5. 4. 2022

- Biden označil Putina za "válečného zločince" a řekl, že bude požadovat soudní proces s Putinem



Americký prezident Joe Biden v pondělí označil ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince a prohlásil, že bude požadovat soudní proces s ním.



"Viděli jste, co se stalo v Buče," řekl Biden.



Biden rovněž uvedl, že bude usilovat o další sankce po zvěrstvech na Ukrajině. Americký prezident Joe Biden v pondělí označil ruského prezidenta Vladimira Putina za válečného zločince a prohlásil, že bude požadovat soudní proces s ním."Viděli jste, co se stalo v Buče," řekl Biden.Biden rovněž uvedl, že bude usilovat o další sankce po zvěrstvech na Ukrajině.





- Vysoký představitel americké obrany informoval, že podle USA Rusko přesunulo asi dvě třetiny svých sil z okolí Kyjeva, přičemž mnohé z nich se konsolidovaly v Bělorusku. Předpokládají, že budou přesměrovány na východ Ukrajiny, ale to zatím není potvrzeno.



- Mrtvoly pěti civilistů, včetně starosty, byly nalezeny napůl pohřbené se svázanýma rukama v Motyžynu, uvádějí úřady



Těla pěti civilistů včetně starostky, jejího manžela a syna byla nalezena se svázanýma rukama v obci Motyžyn, 45 km západně od Kyjeva, uvedly ukrajinské úřady.



Páté tělo bylo nalezeno ve studni na zahradě.





- Spojené státy požádají o vyloučení Ruska z Rady OSN pro lidská práva.







Reportér také viděl další tělo muže ve studni nedaleko vypáleného statku. Muž byl zřejmě byl svázaný.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij sdělil, že v úterý vystoupí v Radě bezpečnosti OSN. Řekl, že je v zájmu Kyjeva, aby bylo co nejotevřenější vyšetřování zabíjení civilistů na Ukrajině.V pondělním projevu uvedl, že v Buče, kde byly nalezeny masové hroby a mrtvoly poté, co Ukrajina město dobyla zpět od ruských sil, bylo zabito nejméně 300 civilistů, a očekává, že v Borodjance a dalších městech může být počet obětí ještě vyšší."Chtěl bych zdůraznit, že máme zájem na co nejúplnějším a nejtransparentnějším vyšetřování, jehož výsledky budou známy a vysvětleny celému mezinárodnímu společenství," uvedl Zelenskyj ve svém nočním videu.- Ukrajina obvinila ruské síly ze spáchání válečných zločinů a "masakru" v Buče poté, co byla v neděli nalezena těla neozbrojených ukrajinských civilistů a masové hroby. Mrtvoly civilistů - mnohé se svázanýma rukama, střelnými zraněními z bezprostřední blízkosti a známkami mučení - byly nalezeny na ulicích poté, co ukrajinské jednotky dobyly zpět město ležící 30 km severozápadně od hlavního města Kyjeva.projevu ve státní televizi ukrajinský prezident uvedl, že od chvíle, kdy se Kyjev dozvěděl o rozsahu údajných zvěrstev páchaných ruskými jednotkami, je pro Ukrajinu vyjednávání s Ruskem obtížnější.. Venediktová v projevu ve státní televizi uvedla, že počet obětí v Borodjance, která leží asi 23 km západně od Bucha, bude vyšší než kdekoli jinde.. Na společné tiskové konferenci s britskou ministryní zahraničí Liz Trussovou řekl, že "hrůzy z Buče, Mariupolu a dalších míst" vyžadují "vážné sankce ze strany G7 a EU".