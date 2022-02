Brilantn9 člábek Nicka Cohena o katastrofálním úpadku pobrexitové Británie. Varování pro všechny všude!

Lži se vyskytují ve všech formách a velikostech. Tato vláda je zná všechny



Šarlatáni nyní zaplňují prázdné místo, kde jsme kdysi měli čestné a věcné lidi.





Tato vláda lže. Lže, protože ji vede premiér, který už dávno zapomněl, jaký je rozdíl mezi pravdou a lží, pokud jej vůbec někdy znal. Lže, protože premiér vždycky říkal, co potřeboval, aby se lidi smáli, aby pro něho hlasovali, aby získal peníze, nebo aby unikl před trestem. Lže, protože premiér zjistil, že lhát je snadné - když kvůli lhaní přišel o jedno zaměstání v Timesech, ale dostal nové místo v Dailt Telegraphu, kde lhal ještě víc.



Je to vláda, která lže. Lže, protože lhaní nikdy neublížilo politické kariéře jejího šéfa, a když byl v roce 2004 vyhozen z pozice stínového náměstka ministra za lhaní v malém měřítku, pokračoval v roce 2016 vítězstvím v referendu o brexitu lhaním ve velkém měřítku a poté se v roce 2019 stal premiérem, a začal lhát v kolosálním měřítku.



Toto je vláda, která lže. Lže, protože je to trapná vláda šarlatánů a klaunů, ozvěna prázdnoty tam, kde by měla být vláda státu. Lže, aby se dostala od jednoho skandálu ke druhému, od skandálu s tapetami v premiérově bytě přes skandál s lobbováním a skandál s mejdany až po skandál s pedofilem Jimmym Savilem, až po skandál, který vypukne tento týden a skandál, který vypukne příští týden a každé další týdny poté.



Toto je vláda, která lže. Lže, protože žádný z příběhů, které sama vypráví, nedává smysl. Lže, protože brexit neudělal Británii znovu velkou, ale přinesl jen obchodní bariéry a obrovské množství byrokracie. Lže, protože konzervativní vládní škrty byly chybou a přísliby, že Johnson severu Anglie umožní zbohatnou, jsou chimérou. Lže, protože tvrdí, že konzervativci jsou stranou snižování daní, ale daně zvyšuje, a říká, že je protiinflační stranou, ale nechává prudce růst inflaci, a tvrdí, že je stranou, která podporuje obyvatelstvo, aby si mohlo koupit vlastní domy a byty, ale ve skutečnosti podporuje vyděračské pronajímatele bytů. Je to vláda, která trvdí, že je stranou podnikání, ale přitom drtí produktivitu. Lže, protože je snazší lhát, než přijmout pravdu, že se její naděje proměnily v popel.



Je to vláda, která lže. Lže, protože ví, že nikdy nemůže přiznat, že premiér, jeho žena, jeho poradci a státní úředníci se smáli a popíjeli na nejdanech, zatímco miliony lidí trpěly v lockdownu a umíráním svých blízkých. Lže, protože neposlouchala, když premiérova vlastní poradkyně varovala, že útok proti šéfovi opozice lží o pedofilovi Jimmymu Savileovi, o "strašlivém případu sexuálního zneužívání dětí" bude vnímán jako hanebný čin darebáckého politika.



Toto je vláda, která lže. Lže, protože ví, že lháři si mohou pohrávat se zastaralým parlamentním systémem, jehož předpisy nařizují, že předseda Dolní sněmovny dovolí lháři lhát, ale vyloučí z parlamentu poslance, kteří upozorní, že lhář lže. Tato vláda lže, protože vysílací stanice upřednostňují vyváženost před pravdou, a když jeden host řekne, že svět je kulatý, musí si honem najít jiného, který řekne, že je placatý.



Lže, protože premiér je výtvorem toryovského tisku a jeho redaktoři o něm nesnesou pravdu o nic víc, než by Kalibán snesl pohled na svou tvář v zrcadle. Lže, protože přemýšliví lidé si dvakrát rozmýšlení, než odsoudí lháře za lhaní, a poskytují premiérovi krytí, přičemž se ptají, zda je jen zmatený, špatně informovaný nebo natolik ztracený, že svým lžím věří - jak to dělají největší lháři vždy. Lže proto, že se slušná společnost obává, že kdyby premiéra obvinila z jeho lhaní, vznikne tak zlá a sprostá země - a neuvědomuje si, že v budoucnosti, které se obává, už žije.



Je to vláda, která lže. Lže, protože ví, že většina lidí nevěnuje politice téměř žádnou pozornost a nechá ji lhát. Lže, protože ví, že mnoho lidí si myslí, že "všichni politici jsou lháři", a očekávají, že se jim bude lhát. Lže, protože příliš málo lidí se naučilo rozlišovat mezi politiky, kteří zapírají, překrucují, vychloubají se a propadají skupinovému myšlení, a chovají se jako by byli Putinem a Trumpem. Tato vláda lže, protože je přesvědčena, že když zničí důvěru občanů ve všechny a všechno, voliči přestanou věřit, že je možná změna k lepšímu, a budou podporovat lháře, které znají. Lže, protože sází na to, že společnosti, kde zmizela důvěra veřejnosti, se bude vládnout snáze než sebevědomé zemi, která trvá na vysokých standardech.



Je to vláda, která lže. Lže, protože navzdory všemu, co říká, tiše pohrdá konzervativními voliči a myslí si, že jsou buď takoví hlupáci, že věří lžím svých politiků, nebo takoví cynici, že obdivují krysí mazanost, kterou jejich vůdci předvádějí, když kladou falešné stopy. Lže proto, že ji generace amorálních komentátorů ujistila, že na pravdě už nezáleží, protože voliči přijali premiérpv zvyk lhát při každé příležitosti..



Tato vláda lhala minulý týden, jako lže každý týden. Lže i královně. Lže parlamentu. Lže voličům. Lže sama sobě.



Tato vláda lže. Lže, protože instinktivně chápe, čemu sociologové říkají "strategické lhaní", a přesunuje zpravodajskou agendu na své preferované území.



Lže, protože si nedokáže připustit existenci reálného světaa. Minulý týden ignorovala epidemii korupčních podvodů, aby mohla předstírat, že kriminalita v Británii klesá. Ignoruje nejprudší propad životní úrovně za posledních třicet let, aby mohla předstírat, že ekonomika vzkvétá.



Minulý týden lhala, jako lže každý týden. Lže i královně. Lže parlamentu. Lže voličům. Lže sama sobě. Lže v rámci své strategie. Lže jako samozřejmost. Lže, i když lhát nemusí. Lže, protože neví, co jiného dělat. Lže, protože to je jediné, co umí dělat. Je to vláda, která lže.





