ČR: 103 mrtvých, 2300 hospitalizovaných

4. 11. 2021

Ve středu 3. listopadu zaznamenala Česká republika 9460 dennich nákaz. Hospitalizováno je 2300 osob, to je nárůst od předchozího dne o 487! nemocných. Celkem zemřelo v ČR 30 878 lidí, od předchozího dne je to nárůst o 103 mrtvých. (Pozn. red. To neznamená, že tolik osob zemřelo za posledních 24 hodin, ale je to dopočet z posledních dní, rozdíl mezi včera a dnes zveřejněným počtem mrtvých od MZČR.) Míra nákazy za posledních 14 dní je v ČR 689 infekcí na 100 000 obyvatel.



Nejpostiženější jsou Prostějov (890 nákaz na 100 000 obyvatel), Šumperk (612 nákaz na 100 000 obyvatel), Ostrava (687 nákaz na 100 000 obyvatel), České Budějovice (585 nákaz na 100 000 obyvatel), Brno venkov (707 nákaz na 100 000 obyvatel) a Brno-město (617 nákaz na 100 000 obyvatel), Blansko (600 osob na 100 000 obyvatel), Strakonice (547 nákaz na 100 000 obyvatel), Prachatice (506 nákaz na 100 000 obyvatel) a skoro celá Morava. Praha má 393 nákaz na 100 000 obyvatel. ZDE





- Rumunsko zaznamenalo denní rekord úmrtí, zemřelo tam na covid dalších 591 lidí.

- V Anglii se míra infekce u lidí starších 65 let od září do října zdvojnásobila. Vědci varují, že se koronavirus šíří od školních dětí do zranitelnějších věkových skupin. Ve věkové skupině 5-17 let bylo až 6 procent dětí nakažených. Míra nákazy u lidí nad 65 let se zdvojnásobila na 0,8 procent ve skupině 65-74 let a na 0,67 procent ve skupině lidí starších 75 let. ZDE- Británie zaznamenala nejvyšší počet denních mrtvých od konce února 2021, totiž 293. Britská vláda je stále více znepokojena, že hospitalizace a úmrtí mohou stoupat i u plně očkovaných lidí, protože jim klesá imunita a 4,5 milionu lidí se nenechalo očkovat třetí dávkou, i když mají na ni nárok.- Řecko oznámilo nová omezení pro neočkované osoby a zvýšilo pokuty za jejich nedodržování.- Irsko zaznamenalo nejvyšší počet nákaz od ledna 2021, totiž 3726.- Holanská vláda znovu zavedla nošení roušek. ZDE