O selháhí Západu - včetně ČR - v Afghánistánu

8. 10. 2021 / Ivo Barteček

čas čtení 12 minut

Afghánistán je největší průšvih od války ve Vietnamu a koronavirus ještě větší, aneb jak Západ páchá sebevraždu v přímém přenosu Včera bylo dvacáté výročí zahájení války USA v Afghánistánu

Od roku 2001 USA tvrdily, že za útokem na dvojčata Světového obchodního centra v USA je Taliban a Osama bin Laden. Z toho důvodu USA napadly zcela cizí zemi, která s útoky nejspíš neměla nic společného, nebo, podle oficiálních dat, jen velmi vzdáleně společného. Nyní, po dvaceti letech zbytečného válčení, protože Tálibán se chtěl kdysi vzdát, NATO a USA z Afghánistánu uprchly a nechaly tamní obyvatelstvo největší představitelné katastrofě - pomstě Tálibánu, který se okamžitě chopil otěží.





Tálibán už Afghánistánu mezi lety 1996 a 2001 vládl. Za tu dobu stihl dohnat zemi do mezinárodního embarga. Lidská práva za jeho vlády takřka neexistovala a zemi skutečně vedla teroristická organizace. Ženská práva byla srovnána se zemí. Rodit a neremcat, tak by se dal zestručnit osud žen v té době. Lze s jistotou zkonstatovat, že Tálibán nebyl pro Afghánistán žádným požehnáním. Ale i tak USA na základě lživých důkazů o WTC vystřílely Táliby z Afghánistánu a přesvědčily svět i NATO, aby se Afghánistán stál protektorátem, nad kterým budou držet „ochrannou“ ruku. I když se jednalo o lživou záminku, pozitivnímu výsledku je možno nakonec tleskat. To trvalo 20 let. 20 let, celá jedna generace, kdy tamní obyvatelé byli přesvědčov8ni oficiálními cestami o tom, že budou žít v tom, co jim Západ nabízí a opravdu se měli chvíli lépe. Ekonomická když ne prosperita, tak alespoň jakási stabilita a jistota, že zítra se všechno nezhroutí a nezačne nanovo. Cíleným důsledkem pak bylo vytvoření klondiku pro zbrojní průmysl, který si za dobu afghánského dobrodružství přišel nejspíš na miliardové výnosy. Zároveň s tím výrazně stouply zisky z produkce opia. Ať už ty zisky šly do jakékoliv kapsy.





A teď, místo toho, aby se protektor postaral o to, aby se Afghánistán stal samostatnou a sebevědomou zemí s jistými tendencemi ke svobodě západního střihu, utekl a nechal Afghánistán v rozvratu. Stačil jeden jediný měsíc, aby Tálibán ovládl celou zemi a aby se ustanovil za vládu země, s kterou teď musí všichni jednat a které podléhá osud země. Kardinální prohra Západu, která nepůjde vymazat následující desetiletí. V lecčems překonávající útěk USA z vietnamské války, odkud také utíkaly s ostudou. A také ostuda České republiky nadvakrát - poprvé, že se přidala bez výtek k USA tažení bez zákonnosti a podruhé, že bez výtek nechala zničit důvěru světa v Západ. Toto není kritika, ale fakt že takovou politiku opravdu jako hrdí lidé nechceme. Jako hrdí lidé určitě chceme, aby veškerá rozhodnutí byla řádně argumentována a hlavně rozhodnuta vzdělanými lidmi - profesory a vědci. A to se týká jak ekonomiky, tak války a tak zákonů pro běžný život. Katastrofa v Afgánistánu určitě nenaznačuje inteligentní vedení západních států a je na naší generaci změnit řízení zemí z populistů na inteligenci.





Jistě, řekneme si – vysoká politika, do té patří i dobře vykomunikovaná prohra. Ale podívejme se na faktické dopady tohoto vývoje. Ty dopadnou na miliony lidí, kteří v Afghánistánu žijí. Stovky tisíc z nich spolupracovaly s USA a NATO. Za jeden měsíc se z těchto lidí tedy stali vyhnanci, které bude nový režim pronásledovat a trestat. Vězněním, mučením, zabíjením a cíleným likvidováním jejich existence. Nebo máte pocit, že bojovník Tálibánu, který se dvacet let krčil někde v horách a odrážel útoky amerických dronů, bude smířlivý s nepřáteli? Že si řekne – co bylo, to bylo, teď začneme budovat budoucnost naší země? Nenechme se vysmát, mezinárodní tlak tam nějaký možná bude, ale pouze diplomatický a běžnému člověku naprosto vzdálený. Co nás dál čeká?





Každý zasloužilý bojovník Tálibánu dostane svou městskou čtvrť, pojme za manželky 4 ženy svých nepřátel a kdo se mu nebude líbit, ten ztratí právo na existenci. Zasloužilý bojovník Tálibánu si to bude moci dovolit, protože vítěz může vše. Právo Tálibánu mu to totiž dovolí. Stejně, jako mu to dovolilo právo Al-Kajdy (stejné právo je i v Saúdské Arábii, v Somálsku, v Lybii – zajímavostí je, že jmenovaní byli svého času spojenci USA, případně do těch zemí vtrhly armády USA, kde podobně násilné režimy díky tomu nastoupily). Položme si jednoduchou otázku – kdo z nás by chtěl ve výše jmenovaných zemích žit? A ještě si položme otázku, když jsme dopustili bezpráví dvakrát, nemáme také zodpovědnost za situaci?





Podívejme se na třetí důsledek našeho útěku z oblasti. Západ, NATO, ale zároveň i Česká republika, protože na Západ i do NATO my spadáme, naprosto ztratily svůj mezinárodní kredit v Asii. Západ to nezvládl nejen s koronavirem (tak dlouho si s ním budeme hrát a křičet o svobodě, až se vyvine vražednější mutace, která nás lidstvo vyhladí), ale nyní i s důvěrou. Pokud někdo věří, že Západ je přítel, tak se mýlí. Všechny bývalé přátelé Západu jako je Kaddáfí nebo Saddám Západ vybombardoval a jediný nepřítel Severní Korea je netknutý.





Zároveň u toho ale nechal napospas zvlčilým smečkám teroristických organizací obyčejné obyvatele rozvrácených zemí. Miliony lidí v Afghánistánu se na Západ dívají jako na zrádce. Západ přece 20 let tvrdil, že Tálibán a jeho zákony nesmí existovat, že se jedná o spravedlivou válku proti zlu, kterou je potřeba vyhrát. Že lidé Afghánistánu musí být zachráněni před zlolajností Tálibánu. A po dvaceti letech? Západ usedl k jednacímu stolu s Tálibánem, kde si nechal nadiktovat podmínky ústupu a nechal se vyhnat ze země. Závěr naprosto neguje veškerou propagandu, kterou Západ v Afghánistánu vedl proti Tálibánu. Tálibán převzal vládu, převzal řízení, převzal obyvatele, převzal všechno, co v Afghánistánu utíkající západní armády nechaly. Z čehož plyne, že buď nám lhali o Tálibánu (to není dobře), nebo to znamená, že pár tisíc partyzánů dokáže položit na lopatky moderní Západ (to také není dobře). Západ na lidi kašle, protoze je v područí korporací, které používají lid jen jako pracovní sílu. Západ ve slabé zemi sponzoruje vraždění a v západních zemích je sám účasten likvidace starých lidi skrz nepoužívání účinných nano-roušek pro každého.





Pak tu máme ukázku slabosti Západu. Na co se díval celý svět? Chaos ve městě, které ještě před týdnem patřilo Západu, pálení spisů na americké ambasádě, aby nepronikly na veřejnost nevhodné informace (o válečných zločinech? I těch bylo ve Wikileaks velké množství). Svět viděl prchajícího loutkového prezidenta Afghánistánu a viděl panický útěk lidí ze Západu za pomoci vrtulníků a letadel. Svět viděl paniku na kábulském letišti. Kdyby se NATO domluvilo s Tálibánem a došlo by k diplomatickému a příkladně politickému předání moci, světu se to může vysvětlit jako diplomatické řešení, jako velmistrovská šachová hra mezinárodní politiky. Ale chaotický útěk byl naprostá katastrofa ze všech možných pohledů. Není tam jediný světlý moment, na který bychom mohli ukázat a říct - to jsou naše hodnoty, za které jsme celých těch 20 let bojovali.





Pravděpodobně jediný, kdo by v tom teď dokázal udělat pořádek, by byla Čína a překvapivě i Čína zvládla koronavirus. Čína Tálibán ekonomicky uplatí k tomu, aby si ten svůj radikální islám nechal v Afghánistánu a aby jej neroztahoval do Asie, tedy do vlivové oblasti samotné Číny.





Afghánistán je nyní odsouzen minimálně k deseti letům tyranie pod vládou Tálibánu. To znamená, že radikální islám dosáhl velkého, ale skutečně velkého vítězství nad Západem. Obávám se, že USA a NATO poškodily západní společnost víc, než se to podařilo komunismu. Ten úpadek pocítíme všichni.





Netěší mě, že prakticky každý krok Západu v poslední době diskredituje Evropu v očích celého světa. Celý svět vždy vzhlížel k Evropě jako k naději. Ale to se ztratilo pod sobeckými kroky evropských politiků. Teď začíná svět s nadějí vzhlížet k Číně. Netěší mě to ne proto, že bych Čínu neměl rád, ale protože jsem Evropan a rád bych viděl Evropu úspěšnou a obdivovanou celým světem. Ale co je teď Evropa? Nezvládnutý koronavirus. Neschopnost se postarat o své ohrožené občany, o seniory. Zbabělé zlikvidování jediné možnosti, jak Afghánistán dostat na mapu světa. Nemají v sobě ani kapku cti, když nechali lidi, kteří na nich záviseli, na pospas fanatickému Tálibánu. Nevedli svět k šetrnosti, ale k rozežranosti, protože peníze a konzum jsou vše, a tak jsme až po uši v problémech s globálním oteplováním. Vizitka Evropy i Západu je hluboko pod bodem mrazu.





A nakonec si neodpustím kalkulaci. Válka v Afghánistánu a vše kolem stálo cca 2 261 miliard dolarů neboli cca 50 tisíc miliard korun neboli 50 milionů milionů (Reference: https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/afghanska-armada-nemela-duvod-krvacet-bez-boje-sly-na-ni-miliardy-40369228 ) neboli při ceně na obyvatele Afghánistánu cca 1,5 miliony korun na jednoho obyvatele. Za 20 let to je tedy asi plat 10 000 CZK po 20 let pro každého včetně nemluvňat. Kdyby se udělala jedna wiki, přes kterou by všechno rozdělování běželo, jeden WordPress a jedno bb forum a jeden ERP systém tak to by stálo miliardu korun na provoz IT za 20 let. Injekce každý měsíc 10 000 nových CZK pro každého obyvatele by vedla k měsíčnímu platu vyššímu než ve Švýcarsku za pouhých pár let. Je s podivem že se nikdo nad těmito počty nepozastavuje, stejně jako se nikdo nepozastavuje nad tím, že na lehkou nemoc jako je koronavirus (sic! nano-roušky) zemřelo více lidí než ve válce Afghánistánu. 170 000 mrtvých v Afgánistánu na na 38 milionů lidi versus 40 000 mrtvých (nikoliv 30 000) v České republice na 10 milionů bije do očí, zatímco v Japonsku za rok dokonce lidí zemřelo méně než obvykle právě díky rouškám (Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_casualties_in_the_war_in_Afghanistan_(2001%E2%80%932021) . Něco na západě a v ČR nefunguje tak, jak má, a má to společného jmenovatele vládu ne-odborníků a ne-logiků. Pokud někdo, pak jedině profesoři a vědci s ultimátní wiki jako nástrojem s referencemi by měli řídit stát.

0