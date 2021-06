Proč většina lidí, která nyní v Anglii umírá na covid, už byla očkovaná?

27. 6. 2021

Může být znepokojujícím faktem, že většina osob umírajících v Anglii na variantu delta už byla očkovaná. Znamená to snad, že nejsou vakcíny efektivní? Zdaleka tomu tak není: lze to očekávat u efektivní, byť nedokonalé očkovací látky: riziko se značně liší s věkem a také v souvislosti s tím, jak byly vakcíny distribuovány.



Vakcíny nejsou dokonalé. Public Health England odhaduje, že účinnost dvojnásobné dávky proti hospitalizaci s variantou delta činí zhruba 94%. Můžeme patrně předpokládat, že existuje alespoň 95% ochrana proti úmrtí na covid-19, což znamená, že riziko úmrtí je redukováno na méně než dvacetinu obvyklé smrtnosti.



Nicméně riziko úmrtí na covid-19 je mimořádně vázáno na věk infikované osoby: snižuje se na polovinu v každé věkové kategorii po 6-7 letech. To znamená, že člověk, kterému je 80 let a který byl plně očkován, na sebe bere riziko neočkované osoby, jíž je okolo 50 let – což je mnohem nižší riziko než bez vakcíny. I přesto můžeme nějaká úmrtí očekávat.



Zpráva Public Health England rovněž odhaluje, že téměř třetina úmrtí na variantu delta připadá na neočkované osoby starší 50 let. To může být překvapující zjištění vzhledem k vysoké míře očkování. Kupříkladu OpenSAFELY odhaduje, že ve věkové kategorii 65 až 69 let bylo alespoň první dávkou očkováno více než 93% lidí. Nicméně vakcinační proces je méně intenzivní v opomíjených oblastech, takže příslušníci některých etnických menšin budou i nadále zažívat větší ztráty než by bylo záhodno.



