Pacient s trojitou transplantací: Očkován zjevně nebudu

10. 3. 2021

Text zní: „Přijeďte, spěchejte, vakcíny dosti pro lid čes…, co to? Text se transformuje a mutuje“

Zpráva zní: „Info proIKEM pacienty. Pokud budete mít příznaky covid 19 nebo pozitivní PCR test (nestarší tří dnů), kontaktujte svého koordinátora, sestru nebo lékaře v ikem k úpravě vaší léčby.“

Čtu to znova a znova, ale text se nechce dobrovolně změnit a trvá si na svém.IKEM asi počítá s tím, že se pacient dříve nakazí, čímž splní svou občanskou povinnost a nikoliv s tím, že jej bude český stát před nákazou chránit zhýralou západní vakcinací, ač vakcíny evidentně na skladech jsou, jak o tom informoval např. včera pan Hřib.



Pokud má stát „koblihy a zlatého párku“ nějaký informační systém, či nějaký jiný informační, nebo pokud má alespoň systém brka s papírem, tak musí vědět od dodavatelů, kolik a která vakcína kdy dorazí.



Nu nic, budu očekávat další pozitívní smsky od jednoho z možných zdrojů vakcinace a zkusím praktického doktora. Praktický lékař ovšem hibernuje ve stavu nebytí. Mail nevlastní, počítač prý nemá (nevím tedy, jak registruje své pacienty do systému očkování), jak o tom hovoří velitel praktiků Šonka. Telefon na praktika již třetí den operuje v systému pan Tutal, střídán systémem Pýp ticho.

Podobný dorozumívací systém od pondělka rovněž panuje při pokusu hanebně se nahlásit na covid antigen testy, ovšem kdo by byl překvapen, když megaministr Havlíček Neborovský posílá lidi z továren a podniků na testy právě tam.

Minulý pátek pan Bureš vulgo Babiš naznačil, že situace je zlá, proto nasadíme do nemocnic děti ze zdravotních škol. Dcera studuje třetí ročník střední zdravky a jak se dalo očekávat od mikromanagera se zaměřením na působení krizí, studenti

Do nemocnic, v rámci povinné praxe od příštího týdne, nastupují. Na pět týdnů, sice ne na covid oddělení, což ovšem neznamená, že tam covid nepobývá, pokud sto procent ostatních zdravotníků není očkováno a pacienti mají negatívní covid testy, ale za to bez jakéhokoli finančního příspěvku, bez vakcinace (snad se to změní, ale do příštího pondělka času málo) a bez stravování.

Nějak ten Babišismus vybudovať přeci musíme, aneb jinak, „nikoli zima, ale vir se blíží"...