29. 11. 2020

Tam u nás na venkově máme souseda, který chodí do šesté třídy.

Teď do školy nechodí, protože škola není. Jezdí na kolečkových

bruslích a to ho baví. Rád s ním mluvím, abych poznal jeho názory,

když je asi o šedesát let mladší. To už je slušný rozdíl.







Nedávno jsem se ho vyptával, co si myslí o té epidemii. Snažil jsem se

jej co nejméně ovlivňovat. Konkrétně jedna z mých otázek zněla:

“Kdy se ta nemoc přestane šířit?“ On mě odpověděl: “Až to budou

mít všichni.” Viditelně jsem se vyděsil, asi jsem ho tím trochu ovlivnil,

takže se opravil: “Všichni nebo nikdo.”







Tak tohle je rozumná odpověď ve své nejčistší podobě. Takový chlapec

není ovlivněn názory politiků a jejich marketingovými odděleními,

má zatím jen svůj zdravý rozum.







Není pravda, že musí umírat tisíce lidí. Je ale třeba dosáhnout té nuly

jako počtu nově nakažených. Není pravda, že to nejde. Dokázali to

například na Novém Zélandě a na Tchaj-wanu. Jde to, když se chce.

Jen hlupák si může myslet, že se epidemie sama zastaví. Jen hlupák si

myslí, že epidemie nebude, když je jen padesát nakažených. A když

to není hlupák, je to lhář a lže jen z nějakých zištných důvodů a je mu

jedno, kolik lidí zemře. To, bohužel, není nic nového. Často se zdá,

že některá rozhodnutí dělají hlupáci, ale při podrobnějším prozkoumání

případu můžeme zjistit, že vůbec nejsou hloupí, prostě se rozhodují jen

pro vlastní prospěch, nikoliv pro obecné blaho, jak by měli.







Je jistě podstatný rozdíl mezi asijskou kulturou a tou českou. Jak je to

na Novým Zélandě taky moc nevím. Ten rozdíl asi nebude jen v tom, že je

to ostrov. Spíše bude v tom, jaké tam mají politiky. Jestli dělají svoji

politiku nebo se starají o zvládnutí epidemie. Ten rozdíl není v tom, že

by tam snad neměli populistické politiky jako u nás. Jistě jich tam mají

dost. Rozdíl je v tom, že je lidé nevolí.







V tisku neustále publikují údaje týkající se počtu nových nakažených i

počtu zemřelých v různých zemích. Pro srovnání by bylo dobré také

publikovat počty nakažených na Novém Zélandu a na Tchaj-wanu a také

jinde. Pro srovnání by stálo za to ukázat, že se to někde daří. Bylo by vidět,

co ti populisté zavinili.