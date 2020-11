Zuckerberg: Bannon neporušil pravidla Facebooku, když požadoval stětí dvou amerických činitel

13. 11. 2020

Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg řekl na schůzi všech zaměstnanců Facebooku ve čtvrtek, že bývalý poradce Donalda Trumpa v Bílém domě Steve Bannon neporušil předpisy Facebooku natolik, aby byl z Facebooku suspendován, když požadoval, aby byla useknuta hlava dvěma vysokým americkým činitelům.



"Máme specifická pravidla ohledně toho, kolikrát musíte určité předpisy porušit, než váš účet úplně deaktivujeme," řekl Zuckerberg. "Zatímco se tato porušení, myslím, dostala docela blízko k té hranici, zcela jasně ji nepřekročila."

Bannon se vyjádřil ve videonahrávce, zveřejněné 5. listopadu, že ředitel FBI Christopher Wray a vládní epidemiolog Anthony Fauci by měli být sťati, protože zradili amerického prezidenta Donalda Trumpa, který minulý týden prohrál prezidentské volby."Napíchnul bych jejich hlavy na kůly. Tak, přesně. Umístil bych je do dvou rohů Bílého domu jako varování federálním činitelům. Buď program podporujete, nebo budete zlikvidováni," říká Trumpo na videu.Facebook video odstranil, ale nezlikvidoval Bannonův účet na Facebooku, který sleduje asi 175 000 lidí. Twitter kvůli témuž materiálu Bannona minulý týden zablokoval.Mluvčí Facebooku Andy Stone uvedl, že Facebook podnikne proti Bannonovi další kroky, "pokud bude dál porušovat předpisy".Minulý pátek Facebook odstranil síť dalších Bannonových stránek, které šířily lži o prezidentských volbách poté, co na ně upozornila síť Avaaz.V srpnu byl Bannon zatčen za to, že defraudoval 25 milionů dolarů z dárcovské kampaně, která měla financovat stavbu Trumpovy zdi na hranicích s Mexikem.Podrobnosti v angličtině ZDE