Anthony Scaramucci: Trumpova porážka bude prospěšná světu

4. 11. 2020

Anthony Scaramucci byl krátce v roce 2017 Trumpovým šéfem komunikací v Bílém domě. ;





Moderátor Matt Frei, Channel 4 News: Anthony Scaramucci, existuje zpráva, řekněte mi, zda je to pravda. Prý když čelil Donald Trump v roce 2016 porážce, uvažoval prý o tom, že odejde ze Spojených států. Myslíte si, že na něco takového myslí i teď, když jeho země směřuje k tomu, co by mohlo být jeho porážkou?



Anthony Scaramucci, šéf komunikací v Bílém domě r. 2017: Ne že odejde z USA natrvalo. Myslím, že chtěl jet na své golfové kurty ve Skotsku a chtěl tam týden hrát golf. Nemyslím, že tehdy uvažoval o trvalém odchodu z USA. Teď si myslím, že ho povzbudí nynější volební výsledek a zůstane tady a bude silou v americké politice. Jde o tom, že prezident Trump nadchl asi 76 milionů Američanů. My tady v USA se s tím budeme muset řádně vypořádat, ať už jste establishmentový republikán jako já, anebo typický demokrat, budete muset začít zkoumat, co se to v USA vlastně děje. Musíme uznat, že musíme odstranit křivdy, které postihují lidi, kteří hlasovali pro Donalda Trumpa.





Trump je mizogyn, nenávidí ženy, je to rasista, nekompetentně naprosto zvoral přístup k pandemii, lže o vědeckých faktech, zničil americké hospodářství a oslabil naše aliance po celém světě tím, že zostuzuje demokratické politiky a chválí despoty. A přesto, navzdory tomu pro něho hlasovalo 76 milionů Američanů. Takže bychom se rychle měli probudit jako společnost a uznat, že v naší společnosti existuje problém a že tu žije obrovské množství lidí, kteří jsou naprosto odcizeni od celého systému. Takže když slyší nesmysly jako ty řeči o "deep state", o spikleneckém "hlubokém státu", všechny ty pitomé nesmysly, oni tomu opravdu věří, oni si opravdu myslí, že proti nim existuje spiknutí, a samozřejmě, prezident to podporuje na svém Twitteru.



Moderátor: Dobře, ale jednu věc já nechápu, Anthony Scaramucci, a položil jsem tutéž otázku celé řadě bývalých členů Trumpovy vlády, proč proboha, když tohle všechno teď říkáte, jste pro něho pracoval? Proč jste se jím nechal svést?



Scaramucci: Podívejte se, já jsem to už vysvětlil mnohokrát. Rád to tu znovu zopakuju. Pracoval jsem pro Jeba Bushe, pracoval jsem pro něho jako normální fundraiser. Když Jeb Bush přestal kandidovat, Donald Trump si mě naverboval, já jsem udělal chybu v důsledku svého ega a své pýchy, že jsem šel pro něho pracovat. A pak jsem udělal něco ještě nebezpečnějšího, používal jsem kognitivní disidenci, že jsem měnil něco z toho, co říkal. Za to jsem samozřejmě zaplatil cenu, udělal jsem v Bílém domě cosi stupidního, a on mě vyhodil. Za to nesu plnou odpovědnost, nikdy jsem neobviňovat prezidenta ani šéfa štábu Kellyho, že mě vyhodili, jen sám sebe, snažil jsem se prezidentu zůstat loajální, ale on už to pak začalo být nemožné, když začal dávat ženy do klecí a oddělovat děti od matek, začal dávat děti do klecí, odsuzoval výzvědné služby, nadával tisku, začalo to být už nepřijatelné. A tak jsem řekl svým liberálním přátelům, Prezident se možná nezměnil, ale během posledních pěti let, já jsem se změnil. Stal jsem se více pozorným vůči psychologii, víc jsem ochotný uznat, že jsem udělal chybu tím, že jsem ho podporoval, a teď je pro nás důležité, abychom ho porazili, což se stalo. 20. ledna odchází a to bude pro Ameriku i svět velmi dobrý den.



Moderátor: No, ještě to opravdu není jisté. Jestliže prezident prohraje, co mu zabrání, aby za čtyři roky zase -



Scaramucci: Musíme tady mluvit o faktech. Není to vůbec nejisté. Prohrál volby a ti členové té volební koleje budou jmenováni těmi státními tajemníky -



Moderátor: Dobře. Tak je to aspoň trochu nejisté.



Scaramucci: Není to nejisté. Na sázkovém trhu to už má 92 procent.



Moderátor: Otázka je: Bude znovu kandidovat za čtyři roky, jestli teď prohraje?



Scaramucci: No, on už teď říká lidem, kteří jsou v jeho týmu, víte, já pořád mám v Bílém domě spoustu přátel, kteří pracují na jeho kampani, on říká, že ví, že jeho husa tady je už upečená, republikánští právníci mi sdělili, že je téměř nemožné přimět ty státy, aby znovu přepočítávaly volební hlasy, muselo by to být daleko menší počet, takže on ví, že končí, a tak bude vyhrožovat, že bude kandidovat znovu, a uvidíme, co se stane. Má ruku na tepu amerického lidu. Dobrá polovina amerického lidu ho podporuje. A tak my musíme opravdu tohle analyzovat a uvažovat o tom. A musíme se pokusit to změnit a zlepšit náš život. Musíme způsobit, aby byly životy Američanů příjemnější, aby se na něho vykašlali.



Moderátor: Závěrem, stručně. Vy ho znáte opravdu dobře. On sedí v té budově za mnou. Jaké má v této chvíli pocity? Co dělá? Chodí po místnosti sem a tam?



Scaramucci: No, je to úskočný chlap, jeho nepřátelé mají tendenci podceňovat jeho inteligenci. Teď se opravdu snaží vymyslet, točí Rubikovou kostkou, snaži se vymyslet jak změnit ty volební výsledky. A až mu dojde, že se mu to nepodaří, začne manévrovat tak, aby ochránil svou rodinu a sebe samotného, aby neskončil ve vězení v důsledku toho všeho trestního vyšetřování kolem něho.



