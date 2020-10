"Mám pocit, že mám demenci." Tzv. "mozková mlha" je problémem pro titisíce lidí, kteří přežili covid

12. 10. 2020





Poté, co se nakazil v březnu koronavirem, Michael Reagan úplně zapomněl na svou dvanáctidenní návštěvu Paříže, přestože tam byl jen o několik týdnů předtím.



Několik týdnů poté, co se Erica Taylorová uzdravila z covidu-19, přestalo jí být na zvracení a přestala kašlat, začala být zmatená a zapomnětlivá a nepoznala ani své vlastní auto, jedinou Toyotu Prius, zaparkovanou na parkovišti u činžáku v němž bydlí.



Lisa Mizelle, dlouholetá zdravotní sestra na klinice naléhavé lékařské péče, která se nakazila koronavirem v červenci, zjišťuje, že zapomněla naprosté běžné léčebné metody a laboratorní testy, které prováděla léta, a musí se kolegů dotazovat na terminologii, kterou předtím znala automaticky.



"Odejdu z místnosti a nepamatuju si, co pacient zrovna říkal," svědčí Mizellová, 53. "Mám pocit, že mám demenci."Začíná se to být známo jako mozková mlha covidu: znepokojující kognitivní symptomy, jejichž součástí je ztráta paměti, zmatenost, nemožnost se soustředit, závrať a zoufalá snaha si vybavit každodenní slova. Stále větší množství lidí, kteří přežili covid, svědčí o tom, že mozková mlha jim brání v tom, aby normálně pracovali a fungovali."Mají to tisíce lidí," říká dr. Igor Koralnik, ředitel oddělení neuro-infekčních chorob na Northwestern Medicine v Chicagu. "Dopad této nákazy na zaměstnance bude podstatný."Vědci si nejsou jisti tím, co tu mozkovou mlhu způsobuje. Má nejrůznější formy a postihuje i lidi, kteří měli jen mírné příznaky covidu a neměli předtím žádné nemoci. Hlavní teorie jsou, že mozková mlha vzniká, když imunitní reakce organismu na covid neskončí anebo že je to způsobeno zánětem žil vedoucích do mozku.Zmatek, delirium a další druhy pozměněného fungování mozku, jemuž se říká encefalopatie, se vyskutuje během hospitalizace pacientů na covid-19 kvůli plicním problémům a jedna studie zjistila, že takoví pacienti potřebují delší hospitalizaci, mají větší úmrtnost a často po propuštění z nemocnice nezvládnou každodenní činnosti.Výzkum zabývající se dlouhodobou mozkovou mlhou však teprve začíná. Srpnová francouzská analýza situace 120 pacientů, kteří byli hospitalizováni, zjistila, že 34 procent z nich trpí ztrátou paměti a 27 procent z nich má problémy se soustředit ještě o mnoho měsíců později.V novém průzkumu 3930 členů skupiny Survivor Corps, lidí, kteří se spojili k diskusi o životě po covidu, svědčí více než polovina z nich, že má problémy se soustředit. Byl to čtvrtý nejčastější symptom z 101 dlouhodobých i krátkodobých fyzických, neurologických a psychologických problémů, o nichž nakažení svědčili. Problémy s paměti, závratě a zmatenost měla třetina respondentů.Když se Erica Taylor, 31, nakazila koronavirem v červnu, domnívala se, že bude jen krátkodobě nemocná a že se rychle bude moci vrátit k své práci právničky. Avšak začala být tak dezorientována, že vyprala spolu s prádlem svůj televizní ovladač a musela vrátit psa, kterého si nedávno vzala z útulku, protože se nedokázala starat o domácí zvíře."Jednoho rána bylo všechno v mém mozku docela statické," říká. "Seděla jsem na kraji postele, brečela jsem a měla jsem pocit, že je něco v nepořádku, že bych měla požádat o pomoc, ale nemohla jsem si vzpomenout, koho bych měla požádat nebo o co bych měla požádat. Zapomněla jsem, kdo jsem a kde jsem."Michael Reagan, 50, který strávil v nemocnici asi pět dní, začal po "uzdravení" z covidu zase pracoval jako vaskulární odborník ve firmě, která vyrábi stenty a katetery. Avšak nyní se mu třesou prsty a dostává křeče. Tyto neurologické příznaky někdy doprovázejí jeho mozkovou mlhu. "Absolutně nemůžu jít na operační sál a učit lékaře, jak zašít tepnu," říká.Při schůzkách "zoufale hledám slovo," říká Reagan, vzal si nyní dovolenou z práce. "Mám pocit, že mluvím jako idiot."Příčina mozkové mlhy je taková záhada, protože se příznaky tak silně odlišují. Nejjednodušší odpovědí je, že lidi mají pořád ještě silnou aktivaci imunitního systému i poté, co původní infekce už zmizela. Příčinou je možná také zánět žil nebo buněk v žilách. Určité příznaky mohou vznikat v důsledku miniaturních mrtvic.Julie Donahue 61, z New Yorku, si nemohla vzpomenout na slova "zubní kartáček". Říkala kamarádce, "Víš, ta věc, kterou se čistí zuby."