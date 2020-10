Koronavirus: Infekce se dál šíří, předvším v ČR

Průběžné zpravodajství

2. 10. 2020

3493 případů na Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Do 2.10. stoupl počet denních nákaz v ČR o 74 255 . Zemřelo 636 osob, (od včerejška 42), 1028 osob je v nemocnici (nárůst od včerejška o 203 osob). Nejhůře postižená místa jsou Uherské Hradiště, rekordních 276.32 nákaz na 100 000 obyvatel, Benešov, 245.44, Náchod, 220.08 a Praha 193.39 nákaz na 100 000 obyvatel.





- Počet úmrtí v Indii se přibližuje 100 000. Je třetí nejvyšší na světě, po Brazílii s 143 952 mrtvými a po USA s 207651 mrtvými.- Restaurace a bary budou zřejmě v Paříži od pondělka uzavřeny, pokud se míra nákazy do neděle nezlepší.- Ve většině anglických měst, kde platí dlouhodobé místní uzamčení, došlo k zdvojnásobení nákaz.- Tureckou vládu kritizuje turecká asociace lékařů za to, že podceňuje počet nákaz. Ministr zdravotnictví přiznal, že Turecko neeviduje bezpříznakové nákazy.- Polsko očekává více než 2000 nákaz denně. Ve čtvrtek Polsko registrovalo 1927 nových nákaz.- Švédsko zaznamenalo nejvyšší počet denních nákaz, 752, od června.- Italský premiér chce prodloužit mimořádný stav v zemi do ledna 2021.