V Bejrútu došlo k obrovským explozím. 25 mrtvých a 2500 zraněných

4. 8. 2020

K výbuchům došlo v 17.05 středoevropského času. Příčina je nejasná. Izrael odmítl odpovědnost a nabídl humanitární a lékařskou pomoc.



V přístavní oblasti v libanonském hlavním městě Bejrútu došlo k dvěma velkým výbuchům, které usmrtily nejméně 25 osob a zranily tisíce dalších. Městem proběhla obrovská tlaková vlna, která širokodaleko rozbila skla v oknech, vyvracela dveře a otřásala budovami.Stovky domovů se staly rázem neobyvatelnými poté, co výbuchy zničily velkou část bejrútského přístavu.Tisíce lidí hledaly ošetření v blízkých nemocnicích, které jen obtížně zvládaly vlnu raněných. Automobily byly poházeny po ulicích a silnicích a výbuchy byly slyšet až ve vzdálenosti 80 kilometrů na severu země.Podle původních zpráv vybuchl sklad s rachejtlemi. Libanonský šéf bezpečnostních služeb Abbas Ibrahim se domnívá, že vybuchly zápalné chemikálie uskladněné ve skladišti. Ministr vnitra Mohammed Fahmi vysvětlil, že ve skladišti bylo velké množství dusičnanu čpavku a požadoval vyšetřování, jak mohlo dojít k jeho výbuchu.K explozím došlo v době, kdy Libanon zápolí s katastrofální hospodářskou krizí, v jejímž důsledku drasticky poklesly příjmy místních lidí a děsivě se zvýšila nezaměstnanost. Mezitím roste napětí mezi Izraelem a organizací Hezbollah na jižní hranici Libanonu.Výbuch byl pociťován dokonce i na Kypru, ve vzdálenosti 200 km. "Všichni na Kypru to cítili," řekl George obyvatel kyperského hlavního města Larnaca. "Mně se doma třásly dveře. Bylo to tak hlasité, že jsme si mysleli, že se to stalo tady. Celý dům se otřásal."