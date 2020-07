Slovinsko odstranilo ČR, Francii a Chorvatsko ze seznamu koronavirově bezpečných zemí

3. 7. 2020

Chorvatsko, Francie a Česká republika budou od soboty odstraněny ze zeleného seznamu zemí, považovaných Slovinskem za epidemiologicky bezpečné, konstatoval mluvčí slovinské vlády pro koronavirus ve čtvrtek. Naopak Belgie a Holandsko budou přidány na zelený seznam.Přesunutí těchto tří zemí na žlutý seznam znamená, že většina cizinců přijíždějících ze žlutých zemí do Slovinska budou muset jít na čtrnáct dní do karantény.Slovinský mluvčí pro koronavirus znovu varoval před cestováním do Srbska, Severní Makedonie, Albánie, Bosny-Hercegoviny či Kosova, kde se koronavirus rychlešíří. "Všude, kde měli volby a volební shromáždění, počet nakažených osob stoupá," dodal.Podrobnosti v angličtině ZDE